L'oroscopo del giorno di sabato 10 gennaio spiega che non è in discesa per tutti i segni: le stelle chiedono lucidità, scelte concrete e soprattutto un confronto sincero con ciò che si tende a evitare.

Cancro, Scorpione e Pesci saranno messi alla prova, mentre Leone e Capricorno potranno sfruttare un cielo decisamente più favorevole. Ecco la classifica completa, con il consiglio scomodo per affrontare al meglio la giornata.

I segni più in difficoltà di sabato 10 ottobre

12° Cancro: Giornata emotivamente pesante. Vi sentite poco considerati, forse anche fraintesi, e questo vi porta a chiudervi o a reagire in modo eccessivo.

In ambito familiare o sentimentale serve più chiarezza. Consiglio scomodo: se continuate ad aspettare che gli altri intuiscano cosa provate, continuerete ad essere delusi.

11° Scorpione: Tensione sottotraccia. C’è qualcosa che non dite da tempo e che oggi pesa più del solito. Sul lavoro o nei rapporti stretti potreste apparire freddi o distanti. Consiglio scomodo: il silenzio non è sempre controllo, a volte è solo paura di esporsi.

10° Pesci: Sensibilità amplificata. Assorbite emozioni che non vi appartengono e questo vi stanca. Attenzione a non idealizzare chi continua a darvi meno di quanto promette. Consiglio scomodo: smettete di trovare scuse per giustificare gli vi ferisce.

9° Ariete: Nervosismo e impazienza.

Qualcuno vi contraddice e lo vivete come un affronto personale. Rischio di discussioni inutili. Consiglio scomodo: non tutto è una sfida da vincere, scegliete le battaglie con più intelligenza.

8° Gemelli: Comunicazione confusa. Parlate molto, ma non sempre venite capiti come vorreste. Meglio evitare chiarimenti importanti oggi. Consiglio: non siete obbligati a riempire ogni silenzio.

7° Vergine: Giornata discreta ma mentalmente faticosa. Analizzate troppo, soprattutto voi stessi. Il rischio è quello di essere eccessivamente critici. Consiglio scomodo: non tutto va sistemato o migliorato, a volte va semplicemente accettato.

I segni migliori della giornata e un consiglio scomodo

6° Acquario: Idee interessanti, ma poca concentrazione.

Potreste trascurare un dettaglio importante. Nei rapporti siete sfuggenti. Consiglio: non siete incompresi, forse siete solo poco presenti.

5° Toro: Stabilità e concretezza non mancano, soprattutto sul lavoro. Nei sentimenti però tendete a irrigidirvi. Consiglio: restare dove vi sentite al sicuro non è sempre la scelta migliore.

4° Bilancia: Ritrovate un certo equilibrio dopo giorni confusi. Qualcosa si chiarisce, ma solo se smettete di voler accontentare tutti. Consiglio: dire sempre sì non vi rende delle brave persone, vi rende solo stanchi.

3° Sagittario: Giornata dinamica, con voglia di cambiamento e parole più dirette del solito. Attenzione però a non essere troppo impulsivi. Consiglio: chiamarla libertà non basta se state evitando un impegno.

2° Capricorno: Lucidità e determinazione vi aiutano a fare un passo avanti concreto. Buone notizie sul lavoro o nelle questioni pratiche. Consiglio: non dovete soffrire per forza per meritare ciò che vorreste.

1° Leone: Il segno più forte del giorno. Avete carisma, energia e capacità di guidare gli altri. Favoriti i contatti e le iniziative personali. Consiglio: non tutto gira intorno a voi, anche se oggi sembra così.