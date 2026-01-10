L'attore turco Can Yaman, noto in Italia e a livello internazionale per le sue tante interpretazioni in serie televisive di successo, è stato fermato dalle autorità turche nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Istanbul, ha coinvolto diversi locali notturni e club della città, tra cui il celebre Bebek Hotel e il club Klein Phönix, con perquisizioni e arresti simultanei. Fonti giornalistiche turche riportano che l’inchiesta mira a smantellare presunti circuiti di distribuzione di droghe tra Vip e personaggi pubblici.

Il fermo e i controlli medico-legali

Can Yaman si trovava in uno dei locali durante l’azione della polizia ed è stato posto in custodia insieme ad altre persone, insieme ad altri i nomi noti del mondo dello spettacolo. Dopo il fermo, l’attore e gli altri arrestati sono stati sottoposti a test tossicologici presso l’Istituto di Medicina Forense di Istanbul, secondo la prassi prevista in casi di sospetto uso di sostanze stupefacenti.

Le autorità hanno chiarito che i test serviranno a verificare eventuali assunzioni di droga, senza che al momento vi sia una condanna definitiva. La detenzione preventiva, come previsto dalla legge turca, permette agli inquirenti di completare le indagini, raccogliere prove e ascoltare testimoni.

Un’indagine più ampia

Non si tratta di un episodio isolato: l’inchiesta coinvolge già oltre venti persone, tra attori, influencer e giornalisti. L’operazione è stata descritta come un’azione coordinata tra magistratura e unità specializzate della polizia per contrastare il consumo e il traffico illecito di stupefacenti nei locali più frequentati di Istanbul.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e sostanze sospette durante le perquisizioni. L’indagine è tuttora in corso e nuovi sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, quando la magistratura deciderà se formalizzare le accuse nei confronti di Yaman e degli altri coinvolti.

Reazioni del pubblico e dei media

La notizia ha già suscitato un’ondata di reazioni sui social network, soprattutto in Italia, dove Can Yaman gode di grande popolarità.

Molti fan hanno espresso sorpresa e preoccupazione, sottolineando la necessità di attendere l’esito delle indagini prima di trarre conclusioni definitive.

La vicenda mette in luce la delicatezza della posizione dell’attore: un arresto preliminare non equivale a una condanna, e la legge prevede che chi è sottoposto a custodia giudiziaria venga considerato innocente fino a prova contraria.

Chi è Can Yaman

L'attore Can Yaman ha raggiunto la popolarità in Turchia grazie a diverse serie televisive di successo, ma la consacrazione internazionale è arrivata con la commedia romantica “Erkenci Kuş” (DayDreamer), che lo ha reso un volto molto noto anche in Europa. Successivamente il suo successo si è consolidato in Italia con altre produzioni televisive, come Viola come il mare e Sandokan.