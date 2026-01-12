L'oroscopo del 13 gennaio 2026 assegna voto nove allo Scorpione e al Capricorno che prenderà decisioni, mentre sei e mezzo ai Gemelli e all'Acquario che avranno una giornata introspettiva.

Segni di Fuoco

Ariete: ritiuscite a incanalare l’energia in modo strategico. Non tutto si risolve con l’impulso, oggi vincete con la determinazione silenziosa. Ottimo momento per prendere una decisione che richiede coraggio ma anche lucidità.

Votazione: 7,5

Leone: meno bisogno di apparire, più voglia di capire. Una conversazione vi tocca nel profondo e vi rende sorprendentemente maturi.

Pagella: 7

Sagittario: giornata utile per fare chiarezza su una questione pratica o economica. L’entusiasmo resta, ma è più controllato.

Voto:7

Segni di Terra

Toro: intuito e concretezza vi rendono solidi e convincenti. Ottimo momento per accordi, decisioni e scelte che guardano lontano.

Pagella: 8,5

Vergine: la Luna vi aiuta a cogliere sfumature importanti. Siete concentrati, precisi e anche emotivamente presenti.

Giudizio: 8

Capricorno: il Sole nel segno vi dà forza, la Luna vi dona profondità. Giornata ideale per prendere decisioni che contano davvero.

Voto: 9

Segni d’Aria

Gemelli: un po’ meno leggeri del solito, ma più affidabili. La giornata richiede attenzione ai dettagli e voi potete stupire.

Un piccolo impegno o una responsabilità affrontata vi farà sentire più solidi domani. È una di quelle giornate introspettive in cui lavorate dietro le quinte, ma costruite qualcosa di concreto.

Pagella: 6,5

Bilancia: le emozioni sono intense ma ben gestite. Trovate un equilibrio tra ciò che sentite e ciò che fate.

Pagella: 7,5

Acquario: una giornata introspettiva. Meno parole, più osservazione. Utile per capire chi o cosa merita davvero il vostro tempo.

Pagella: 6,5

Segni d’Acqua

Cancro: la Luna vi rende profondi e ricettivi, ma il Sole vi chiede concretezza. Buon compromesso tra cuore e realtà.

Votazione 7,5

Scorpione: con la Luna nel segno siete magnetici e lucidi. Ottima giornata per affrontare un tema delicato senza paura.

Il vostro magnetismo è naturale, non forzato, e vi permette di ottenere ascolto e rispetto. Se dovete chiarire, negoziare o chiudere un capitolo, questo è il momento giusto.

Voto: 9

Pesci: sensibili ma meno confusi del solito. Riuscite a dare una forma pratica a un’intuizione importante. Una giornata favorevole per parlare con sincerità, senza drammatizzare, o per prendere una decisione che riguarda il vostro futuro emotivo o creativo. Vi sentite più centrati e meno in balia delle sensazioni.

Pagella: 7,5