L'oroscopo del 13 gennaio 2026 assegna voto nove allo Scorpione e al Capricorno che prenderà decisioni, mentre sei e mezzo ai Gemelli e all'Acquario che avranno una giornata introspettiva.
Segni di Fuoco
Ariete: ritiuscite a incanalare l’energia in modo strategico. Non tutto si risolve con l’impulso, oggi vincete con la determinazione silenziosa. Ottimo momento per prendere una decisione che richiede coraggio ma anche lucidità.
Votazione: 7,5
Leone: meno bisogno di apparire, più voglia di capire. Una conversazione vi tocca nel profondo e vi rende sorprendentemente maturi.
Pagella: 7
Sagittario: giornata utile per fare chiarezza su una questione pratica o economica. L’entusiasmo resta, ma è più controllato.
Voto:7
Segni di Terra
Toro: intuito e concretezza vi rendono solidi e convincenti. Ottimo momento per accordi, decisioni e scelte che guardano lontano.
Pagella: 8,5
Vergine: la Luna vi aiuta a cogliere sfumature importanti. Siete concentrati, precisi e anche emotivamente presenti.
Giudizio: 8
Capricorno: il Sole nel segno vi dà forza, la Luna vi dona profondità. Giornata ideale per prendere decisioni che contano davvero.
Voto: 9
Segni d’Aria
Gemelli: un po’ meno leggeri del solito, ma più affidabili. La giornata richiede attenzione ai dettagli e voi potete stupire.
Un piccolo impegno o una responsabilità affrontata vi farà sentire più solidi domani. È una di quelle giornate introspettive in cui lavorate dietro le quinte, ma costruite qualcosa di concreto.
Pagella: 6,5
Bilancia: le emozioni sono intense ma ben gestite. Trovate un equilibrio tra ciò che sentite e ciò che fate.
Pagella: 7,5
Acquario: una giornata introspettiva. Meno parole, più osservazione. Utile per capire chi o cosa merita davvero il vostro tempo.
Pagella: 6,5
Segni d’Acqua
Cancro: la Luna vi rende profondi e ricettivi, ma il Sole vi chiede concretezza. Buon compromesso tra cuore e realtà.
Votazione 7,5
Scorpione: con la Luna nel segno siete magnetici e lucidi. Ottima giornata per affrontare un tema delicato senza paura.
Il vostro magnetismo è naturale, non forzato, e vi permette di ottenere ascolto e rispetto. Se dovete chiarire, negoziare o chiudere un capitolo, questo è il momento giusto.
Voto: 9
Pesci: sensibili ma meno confusi del solito. Riuscite a dare una forma pratica a un’intuizione importante. Una giornata favorevole per parlare con sincerità, senza drammatizzare, o per prendere una decisione che riguarda il vostro futuro emotivo o creativo. Vi sentite più centrati e meno in balia delle sensazioni.
Pagella: 7,5