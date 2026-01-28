L'oroscopo del 29 gennaio 2026 assegna medaglia d'oro all'Acquario che sarò in perfetta sintonia con la giornata, la medaglia d'argento ai Gemelli che saranno comunicativi, mentre medaglia di bronzo alla Bilancia che saprà essere mediatore.

Classifica dei segni del 29 gennaio 2026

Acquario

Siete i più in sintonia con l’energia del giorno. Mercurio e Venere nel segno vi rendono affascinanti, intelligenti, convincenti. Sapete dire la cosa giusta al momento giusto, soprattutto quando gli altri sono più emotivi o confusi. La Luna vi sfiora senza travolgervi: mantenete lucidità e distacco quanto basta.

Vantaggio: chiarezza mentale in mezzo al caos emotivo.

Gemelli

La giornata inizia con la Luna nel vostro segno, rendendovi comunicativi, rapidi, intuitivi. Poi, quando la Luna entra in Cancro, potete sentirvi più sensibili del previsto. Se accettate questo cambio di ritmo, potete trasformarlo in empatia autentica.

Vantaggio: sapete leggere tra le righe.

Bilancia

Mercurio e Venere vi parlano il linguaggio dell’armonia. Sapete mediare, smussare, trovare parole gentili anche in situazioni delicate. La quadratura lunare vi rende più emotivi, ma non vi destabilizza.

Vantaggio: eleganza emotiva e diplomazia naturale.

4️⃣ Sagittario

Siete curiosi, stimolati, pronti a esplorare nuove idee o relazioni. Tuttavia, la Luna in Cancro vi chiede di fermarvi un attimo e ascoltare le emozioni, vostre e altrui.

Consiglio: meno fretta, più ascolto.

5️⃣ Ariete

Nettuno nel vostro segno, in tensione con la Luna, può rendervi impulsivi o poco chiari nelle reazioni emotive. Le parole vi aiutano, ma attenzione a non promettere più di quanto potete mantenere.

Consiglio: distinguete desiderio e realtà.

6️⃣ Leone

Siete divisi tra voglia di esprimervi e bisogno di proteggervi. Le emozioni degli altri vi arrivano forti, ma se abbassate le difese potete creare connessioni sincere.

Consiglio: non tutto è un giudizio personale.

7️⃣ Capricorno

Preferireste certezze, ma oggi il cielo vi chiede flessibilità emotiva. I dialoghi sono utili, purché non cerchiate subito conclusioni definitive.

Consiglio: osservate prima di decidere.

8️⃣ Pesci

La quadratura lunare vi rende particolarmente permeabili. Potete assorbire emozioni che non vi appartengono. Usate il silenzio come strumento di protezione.

Consiglio: scegliete con chi condividere i vostri pensieri.

9️⃣ Vergine

Il clima emotivo vi sembra poco gestibile. Cercate logica dove oggi domina la sensibilità. Meglio non forzare chiarimenti.

Consiglio: lasciate andare il bisogno di controllo.

Scorpione

Percepite tutto in profondità, ma fate fatica a tradurlo in parole. Il rischio è chiudervi o reagire in modo difensivo.

Consiglio: non tutto va risolto oggi.

1️⃣1️⃣ Toro

La giornata vi appare instabile. Troppe emozioni, troppi cambi di tono. Avete bisogno di concretezza che oggi manca.

Consiglio: restate ancorati a ciò che conoscete.

1️⃣2️⃣ Cancro

Con la Luna che entra nel vostro segno, le emozioni diventano protagoniste assolute. La quadratura con Nettuno può portarvi confusione o idealizzazioni.

Consiglio: proteggetevi, senza isolarvi.