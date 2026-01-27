L'oroscopo del 1 febbraio 2026 assegna la prima posizione al Leone poiché la Luna nel segno lo rende imbattibile, il secondo posto all'Ariete vista la Venere nel segno che lo rende irresistibile. Al terzo posto ci sono i Pesci che sarà guidato dall'intuizione e farà scelte che desidera.

Classifica segni zodiacali – 1 febbraio 2026

1. Leone

Con la Luna nel segno siete imbattibili. Carisma, sicurezza e capacità di farvi notare senza sforzo. Il 1 febbraio 2026 tutto gira intorno a voi: sfruttatelo con eleganza, non con arroganza. Attenzione solo a non esagerare con il protagonismo: il rischio è calpestare gli altri senza volerlo.

Il consiglio: mostratevi, ma ascoltate chi vi circonda.

2. Ariete

Venere nel vostro segno vi rende irresistibili e determinati. Avete voglia di conquistare, dire la verità, agire subito. Giornata top per amore, iniziative personali e decisioni audaci. È una giornata utile per affermare i vostri bisogni senza paura di essere vulnerabili. Il consiglio: difendete ciò che conta, ma senza barriera emotiva.

3. Pesci

Il Nodo Nord nel segno vi regala una bussola interiore potentissima. Siete guidati dall’intuito e fate scelte che vi avvicinano a ciò che desiderate davvero.

4️⃣ Sagittario

Energia leggera e fiducia nel futuro. Vi sentite ispirati e pronti a lanciarvi. Se seguite l’entusiasmo senza esagerare, potete ottenere molto.

5️⃣ Scorpione

Intensità ben gestita. Venere in Ariete vi spinge a smettere di rimandare e a fare una mossa chiara. Giornata ideale per decisioni nette.

6️⃣ Capricorno

Non amate l’eccesso emotivo, ma oggi vi serve. Se accettate di mollare un po’ il controllo, scoprite risposte utili e concrete.

7️⃣ Gemelli

Brillanti ma un po’ dispersivi. Tante idee, poche priorità. Bene i contatti, meno le promesse azzardate.

8️⃣ Acquario

Le emozioni degli altri vi scombussolano. Serve più confine emotivo. Quando vi centrate, recuperate lucidità.

9️⃣ Bilancia

Giornata di chiarimenti necessari. Meno diplomazia, più sincerità. Non tutto è comodo, ma è utile.

Cancro

Siete sensibili ma più orgogliosi del solito. Occhio a non chiudervi per difesa.

Parlate chiaro, senza paura anche con chi temete. A volte i chiarimenti scacciank via le inquietudini e le insicurezze.

1️⃣1️⃣ Vergine

Il Nodo Sud vi chiede di lasciare andare il bisogno di controllo. Se resistete, vi sentite sotto pressione. Se vi fidate, la giornata migliora.

1️⃣2️⃣ Toro

Troppa intensità emotiva vi infastidisce. Non è il giorno giusto per forzare nulla: meglio rallentare e osservare attentamente.