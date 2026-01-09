Sabato 10 gennaio si apre con energie interessanti per molti segni. Il Capricorno domina la classifica grazie alla sua capacità di trasformare ogni ostacolo in opportunità, mentre i Pesci vivranno momenti di grande intuizione emotiva. L'Ariete dovrà gestire un po' di impazienza, ma nulla che non possa essere superato con un pizzico di calma. Le feste sono ormai alle spalle e questo primo sabato di vera routine porta con sé voglia di ricominciare.

L'oroscopo di sabato 10 gennaio: Scorpione passionale, energia in crescita per l'Acquario

12° Ariete: Sabato un po' sottotono per voi.

Le feste finite vi hanno lasciato quella strana sensazione di vuoto e oggi potreste sentirvi più irrequieti del solito. In amore evitate discussioni inutili, non è giornata per battaglie. Sul lavoro rimandate decisioni importanti a lunedì. Fate una passeggiata, muovetevi, scaricate l'energia in eccesso invece di tenerla dentro.

11° Gemelli: La mente corre veloce ma oggi fatica a trovare un punto fermo. Potreste sentirvi divisi tra mille cose da fare senza concluderne nessuna. In coppia serve pazienza, il partner potrebbe non capire i vostri cambi d'umore. Prendetevi del tempo per voi, magari leggete qualcosa o chiamate un amico. Il weekend è appena iniziato.

10° Cancro: Gli sbalzi d'umore oggi potrebbero farvi compagnia.

La nostalgia delle feste passate si fa sentire e la routine che ricomincia non vi entusiasma. In famiglia cercate di non riversare tensioni su chi vi sta vicino. L'amore richiede dolcezza, non pretese. Coccolatevi un po', preparate qualcosa di buono da mangiare.

9° Leone: Non siete al centro dell'attenzione come vorreste e questo vi infastidisce. Sabato tranquillo, forse troppo per i vostri gusti. In amore non forzate situazioni, lasciate che le cose fluiscano. Le finanze sono stabili ma evitate acquisti d'impulso solo per gratificarvi. Domani andrà meglio, oggi accontentatevi.

8° Vergine: L'analisi continua di ogni dettaglio oggi vi stanca. Vorreste che tutto fosse perfetto ma sabato ha altri piani.

Sul lavoro staccate davvero, non controllate mail o messaggi. In amore siete un po' troppo critici, ammorbidite i toni. La salute è buona, ma lo stress accumulato chiede una pausa vera.

7° Bilancia: Ritrovate un po' di equilibrio dopo giorni confusi. Le relazioni migliorano, una conversazione con qualcuno di caro potrebbe sorprendervi positivamente. In amore l'armonia torna piano piano. Sabato ideale per dedicarvi alla bellezza, un trattamento, una passeggiata in un posto che amate. Le decisioni importanti rimandatele.

6° Toro: Il weekend vi riporta verso i piaceri semplici. Un buon pasto, il divano, la tranquillità di casa. In amore siete affettuosi e presenti, il partner apprezza. Le finanze sono sotto controllo, avete gestito bene le spese natalizie.

Oggi concedetevi qualche piccolo sfizio senza sensi di colpa.

5° Scorpione: L'intensità emotiva oggi lavora a vostro favore. Intuizioni potenti, sensazioni che si rivelano giuste. In amore la passione non manca, anzi. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante. Sul lavoro le idee non mancano, segnatele per lunedì. Sabato da vivere con profondità.

4° Acquario: L'energia cresce e con essa la voglia di novità. Le feste finite non vi pesano, anzi guardate avanti con curiosità. In amore cercate stimoli nuovi, proponete qualcosa di diverso al partner. Le finanze meritano attenzione, un'idea innovativa potrebbe portare frutti. Sabato dinamico.

3° Pesci: L'intuizione è alle stelle. Sogni significativi, sensazioni che vi guidano nelle scelte.

In amore siete romantici al punto giusto, senza esagerare. La creatività vi accompagna tutto il giorno. Attenzione solo a non perdervi troppo nelle fantasticherie, ogni tanto tornate coi piedi per terra.

2° Sagittario: Ottimo sabato per voi. L'ottimismo è tornato prepotente dopo la pausa festiva. Voglia di pianificare il prossimo viaggio, la prossima avventura. In amore cercate complicità e divertimento. Le finanze sorridono a chi osa con intelligenza. Energia fisica al top, sfruttatela.

1° Capricorno: Il primo posto è vostro e ve lo meritate. L'ambizione oggi si traduce in risultati concreti, anche di sabato. In amore esprimete i sentimenti con gesti più che parole e funziona. La disciplina vi premia sul fronte salute. Le finanze sono solide, gli investimenti fatti portano i loro frutti. Giornata da protagonisti.