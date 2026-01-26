L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 febbraio si arricchisce di movimenti astrologici interessanti, come l'ingresso di Mercurio in Pesci (il 6). Tempo di verifica profonda per i nati del Sagittario, ultimi in classifica. Bilancia recupera il 1° posto, provando emozioni inattese e contando su una buona tenuta fisica. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della settimana 2-8 febbraio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Sagittario. La settimana vi mette davanti a un momento di verifica profonda. Sentite il bisogno di capire se la direzione che state seguendo è davvero in linea con ciò che desiderate, soprattutto sul piano affettivo.

I dubbi non sono un segnale di debolezza, ma uno strumento di crescita. Per chi è solo il cuore sembra momentaneamente in pausa, come se avesse bisogno di riposare prima di tornare a battere con entusiasmo. Le coppie, invece, riflettono su gesti, attenzioni e su come rendere il rapporto meno prevedibile. Nel fine settimana qualcuno potrebbe cambiare idea su una scelta recente. Accettate i ripensamenti senza giudicarvi troppo.

1️⃣1️⃣ - Toro. Vi aspetta una settimana piena di impegni e responsabilità, con la sensazione di dover tenere insieme troppe cose. L’equilibrio tra lavoro, casa e affetti richiede energia e pazienza. Chi è solo avverte maggiormente la mancanza di una presenza accanto e rischia di confrontarsi con un po’ di malinconia.

Alcuni rimpianti bussano alla porta, ma continuare a guardare indietro non vi aiuterà ad andare avanti. Presto arriverà un’occasione sentimentale capace di rimettere in moto le emozioni. Nel fine settimana un evento inatteso vi spingerà a fare programmi diversi dal solito. Ricordate che cambiare strada non è una sconfitta, ma un atto di coraggio.

1️⃣0️⃣ - Vergine. La settimana scorre senza grandi scosse, ma non mancano piccole incombenze che rischiano di innervosirvi più del dovuto. Tendete a essere molto esigenti con voi stessi e questo, a volte, vi stanca più del necessario. Cercate di non trascurare il benessere fisico e mentale, anche se la tentazione di rifugiarvi nelle abitudini è forte.

Nei rapporti di coppia il clima è stabile, con momenti di intesa e passione che aiutano a ritrovare leggerezza. Sul lavoro o nello studio sarà importante rivedere un accordo o una collaborazione prima che diventi fonte di stress. Notizie positive sul piano economico vi daranno un po’ di respiro.

9️⃣ - Acquario. Questi giorni vi chiedono di fermarvi e rivalutare alcune scelte. Vi trovate davanti a un bivio simbolico e la paura di sbagliare potrebbe rallentarvi. Ricordate che ogni decisione porta con sé un insegnamento, anche quando non va come previsto. In amore è fondamentale rimettersi in gioco senza limiti di età o di esperienze passate. In casa nasce il desiderio di rinnovare, di fare spazio eliminando ciò che non vi rappresenta più.

È una settimana favorevole per migliorare le abitudini quotidiane e liberarvi di piccoli vizi che appesantiscono corpo e mente. Nel fine settimana l’energia cambia e vi sentite più audaci e magnetici.

8️⃣ - Gemelli. La settimana parte con una buona spinta interiore che vi aiuta a portare avanti progetti importanti. Vi sentite più presenti e concentrati, soprattutto nelle prime giornate. L’amicizia gioca un ruolo fondamentale e potrebbe rivelarsi un sostegno prezioso, ma fate attenzione a chi non è del tutto sincero con voi. Nei rapporti di coppia emerge il bisogno di recuperare complicità e romanticismo, senza permettere alle preoccupazioni lavorative di invadere la sfera privata. Nel fine settimana riceverete notizie da un familiare che vi faranno riflettere.

È un buon momento per iniziare a pensare a un viaggio o a un progetto futuro che vi entusiasmi davvero.

7️⃣ - Cancro. I sentimenti sono al centro della settimana, soprattutto per chi ha iniziato da poco una relazione. C’è voglia di dolcezza, ma anche la consapevolezza che crescere significa affrontare situazioni complesse senza scappare. Alcune paure vi spingono a cercare strade alternative che, col tempo, si rivelano scelte vincenti. I più giovani sognano esperienze nuove e intense, mentre sul piano pratico arriva una notizia economica che vi fa tirare un sospiro di sollievo. Usate questa energia per rafforzare la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

6️⃣ - Scorpione. L’amore torna a bussare con forza e, per alcuni, lo fa attraverso una persona già presente nella vostra vita.

Non sottovalutate le amicizie, perché una di esse potrebbe assumere un significato diverso. Avete bisogno di muovervi, di stare all’aria aperta e di lasciarvi ispirare. La creatività è alta e vi sostiene sia nello studio sia nel lavoro. In casa sentite l’esigenza di fare ordine, non solo negli spazi ma anche nei pensieri. La stanchezza accumulata si fa sentire, perciò curate di più l’alimentazione e il riposo per evitare cali di energia.

5️⃣ - Ariete. Vi aspetta una settimana intensa sul piano emotivo. Se avete una persona nel cuore, il legame si rafforza e permette di riportare alla luce un sentimento che sembrava sopito. State costruendo qualcosa di importante e sentite che presto arriveranno segnali concreti di cambiamento.

È un periodo favorevole per rinnovare l’aspetto personale e migliorare l’ambiente domestico, rendendolo più in sintonia con chi siete. Sul lavoro si affacciano nuove responsabilità che richiederanno impegno, ma anche fiducia nelle vostre capacità. Fate attenzione agli atteggiamenti di autosabotaggio e imparate a riconoscere il vostro valore. Le entrate economiche vanno gestite con attenzione, evitando spese impulsive.

4️⃣ - Leone. La settimana porta una ventata di novità nella sfera affettiva e familiare. Vi sentite più creativi, vitali e desiderosi di esprimervi senza filtri. Una storia del passato potrebbe riaffacciarsi, ma è importante procedere con cautela e lucidità. Arrivano risposte che aspettavate da tempo e che vi aiutano a fare chiarezza su una questione personale.

Se desiderate un cambiamento reale, dovete essere voi i primi a muovervi, senza aspettare che siano gli altri a decidere per voi.

3️⃣ - Capricorno. L’inizio della settimana segna un risveglio interiore che vi rende più reattivi e determinati. Chi lavora in proprio ha l’occasione di stringere contatti utili e di dare una svolta concreta ai propri affari. Le entrate economiche permettono di sistemare alcune questioni rimaste in sospeso, alleggerendo il carico mentale. In amore le coppie più solide affrontano confronti necessari, chiarendo ciò che non funziona più. I single vivono un periodo ricco di stimoli e possibilità di incontro, a patto di non chiudersi per timore di soffrire di nuovo.

2️⃣ - Pesci.

Vi sentite in forma e pronti a fare un salto di qualità. È una settimana che vi invita ad avere coraggio, sia nelle scelte professionali sia in quelle sentimentali. I risultati ottenuti di recente iniziano a dare frutti concreti, anche sul piano economico. In amore il clima è sereno e costruttivo, con la capacità di superare vecchie incomprensioni. Approfittate di questa fase per dedicarvi a voi stessi, migliorare l’immagine e concedervi momenti di piacere e passione.

1️⃣ - Bilancia. La settimana vi regala emozioni inattese e una buona tenuta fisica. Qualcosa vi sorprende e vi costringe a rivedere i piani, ma riuscite ad adattarvi con sensibilità e intelligenza. Un impegno extra richiede organizzazione per evitare stress inutili.

I single hanno occasioni interessanti per ampliare le conoscenze, mentre chi studia o lavora raccoglie risultati incoraggianti. Un’entrata economica vi permette di respirare, ma è importante mantenere uno stile di vita equilibrato. Portate avanti i vostri progetti con gentilezza e fiducia, verso voi stessi e verso gli altri.