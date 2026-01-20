L'influenza dei pianeti, secondo l'astrologia, gioco un ruolo cardine nella quotidianità dei segni zodiacali. Grazie all'oroscopo di mercoledì 21 gennaio, è possibile mettere in evidenza le caratteristiche del giorno, con particolare attenzione verso le questioni lavorative, la vita amorosa e i rapporti sociali. I dodici profili si troveranno ad affrontare situazioni diverse. Alcuni di loro potranno contare sulla fortuna degli astri, mentre altri saranno maggiormente ostacolati.

I Gemelli e il Sagittario saranno dotati di grandi competenze. Le useranno sul posto di lavoro, sorprendendo se stessi e gli altri.

La Bilancia e l'Acquario, invece, avranno voglia di socializzare con gli altri e saranno anche molto gentili.

Oroscopo di mercoledì 21 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: reagirete con rabbia di fronte alle critiche. Vi chiuderete a riccio, rifiutandovi di ascoltare. Non sarete affatto pazienti e questo non vi aiuterà sul posto di lavoro. La tensione potrebbe farvi commettere degli errori e alterare la vostra concentrazione. Una piccola pausa sarà necessaria per riorganizzare le idee.

Toro: il comportamento del partner vi lascerà un po' confusi. Non saprete come reagire davanti alle sue parole, ma potrete risolvere facilmente la situazione. L'oroscopo vi consiglia di non rimandare e di cercare di venirne a capo nel minor tempo possibile.

Questo vi darà un ottimo margine d'azione.

Gemelli: sarete molto produttivi sul posto di lavoro. Non vi perderete in chiacchiere, ma andrete subito al punto. Procederete a un ritmo serrato, riuscendo a raggiungere gli obiettivi prefissati e a dimostrare il vostro lavoro. L'impegno sarà accompagnato da competenze solide, capaci di fare la differenza.

Cancro: avrete un obiettivo ambizioso da realizzare. La paura di non farcela potrebbe mettervi alle strette, ma non vorrete assolutamente rinunciare. Dovrete procedere a piccoli passi, dando valore a ogni singola azioni che compirete. Questo aumenterà la vostra autostima e vi offrirà anche maggiore consapevolezza.

Leone: vi batterete con forza contro le ingiustizie.

Non sopporterete determinati atteggiamenti. Sarete pronti a difendere i più deboli anche a costo di dovervi fare carico delle conseguenze. Le persone che vi staranno attorno vi considereranno degli amici sinceri e affidabili. La compagnia non vi mancherà di certo.

Vergine: pretenderete di fare tutto da soli. Non avrete alcuna intenzione di chiedere aiuto perché sarete convinti di potercela fare. Tale consapevolezza non sarà sbagliata, ma rischierete di metterci il doppio del tempo. Non ci sarà niente di male nel condividere determinati dettagli con il prossimo. Nessuna sorpresa in amore.

Bilancia: sarete molto socievoli. Non avrete voglia di restare soli, ma farete di tutto per stringere nuove amicizie e per coltivare i rapporti già in atto.

La vostra gentilezza non passerà affatto inosservata. Vi distinguerete anche grazie alla disponibilità e al desiderio di aiutare. Potrebbero esserci delle sorprese in amore.

Scorpione: la famiglia tenderà a starvi addosso. Sarà un po' preoccupata per voi e, per questo motivo, vi tempesterà di domande. Sarete un po' infastiditi, ma comprendere il punto di vista delle persone care apparirà essenziale. Solo così riuscirete a rispondere in modo adeguato, senza ferire nessuno.

Sagittario: nessuno potrà accusarvi di non essere in grado di svolgere il vostro lavoro. Al contrario, avrete risorse infinite da utilizzare. L'esperienza passata vi consentirà di risolvere i problemi con facilità e di non cadere in errori banali.

Sarete un punto di riferimento importante per i colleghi appena arrivati. Ciò vi farà onore.

Capricorno: svolgerete il vostro lavoro con entusiasmo, senza lamentarvi della stanchezza o della noia. I colleghi si riveleranno ottimi alleati, ma preferirete non stringere amicizie salde con loro. Vita privata e vita professionale dovranno restare separate. Nel tempo libero, vi dedicherete ai vostri hobby preferiti.

Acquario: le persone vi vorranno avere intorno. La vostra presenza porterà gioia ed spensieratezza. Saprete cosa dire anche nelle situazioni più complicate e riuscirete a regalare ogni volta un sorriso. Potrebbe essere il momento giusto per organizzare un breve viaggio di coppia con il partner: ne sarà contentissimo.

Pesci: tenderete a fuggire dalle situazioni più complicate. La paura di peggiorare le cose si trasformerà in una costante. Tale atteggiamento, tuttavia, si rivelerà limitante. L'oroscopo del giorno vi consiglia di cominciare ad affrontare il problema a piccoli passi. Gli amici e la famiglia saranno disposti ad aiutarvi.