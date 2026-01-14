Le stelle possono raccontare tanto di una giornata. Dare uno sguardo ai transiti planetari, per gli appassionati di astrologia, rappresenta un ottimo modo per comprendere le influenze interne ed esterne. L'oroscopo di giovedì 15 gennaio descrive per filo e per segno quello che dovranno affrontare i dodici segni zodiacali.

La Vergine e lo Scorpione non avranno alcuna voglia di aspettare. Saranno impazienti e vivranno le attese come una sofferenza. L'Ariete e il Capricorno, invece, saranno pienamente concentrati sull'amore.

Oroscopo di giovedì 15 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: deciderete di mettere l'amore al primo posto. Dedicherete tempo al partner e cercherete di renderlo partecipe. Potrebbero esserci delle piccole sorprese capaci di introdurre delle novità. Sarete aperti al dialogo e alla comprensione reciproca. Riuscirete a valorizzare ogni momento trascorso insieme.

Toro: cercherete di ignorare la stanchezza. Per voi, sarà importante andare avanti ed essere performanti e attenti. Non vorrete essere criticati per mancanze inesistenti. Per tale ragione, tenderete a scaldarvi facilmente e a rispondere per le rime. Attenzione a non esagerare perché potreste alimentare situazioni spiacevoli.

Gemelli: farete un passo indietro in ambito sentimentale.

Non oserete agire per paura di commettere uno sbaglio. Questo, però, non vi consentirà di cambiare le cose. Il favore delle stelle sarà dalla vostra parte solo se troverete il coraggio di guardare al futuro. Potrebbero esserci delle sorprese in arrivo.

Cancro: sarete sensibili alle circostanze esterne. Darete molta importanza alle parole degli altri e non riuscirete a farvi scivolare addosso le critiche. Per questo motivo, soffrirete di fronte alle frecciatine di conoscenti e colleghi di lavoro. Sarà importante non farvi influenzare da esse e non cedere a compromessi.

Leone: sarete costretti a lasciarvi alle spalle una fase consistente della vostra vita. Non sarà facile chiudere questa porta, soprattutto perché ciò avrà un impatto pratico non indifferente.

Per fortuna, potrete contare su tante altre risorse. Dovrete solo imparare a usarle nel modo giusto.

Vergine: non sarete molto pazienti. Non avrete voglia di aspettare e, così, vi getterete a capofitto nelle situazioni, anche senza avere tutte le informazioni necessarie. L'oroscopo vi consiglia di rallentare e di guardarvi attorno con maggiore attenzione. Le cose potrebbero apparire diverse.

Bilancia: sarete molto loquaci con il prossimo. Il silenzio vi metterà in imbarazzo e, per tale ragione, cercherete di ridurlo al minimo. Alcune persone reagiranno con entusiasmo, mentre altre non avranno voglia di comunicare. Sarà fondamentale non insistere. Un pizzico di flessibilità in più non guasterà.

Scorpione: sarete determinati a realizzare i vostri sogni. Proverete a percorrere la strada più breve, in modo da accorciare i tempi. Questa, tuttavia, potrebbe non essere la soluzione giusta. Sarà importante sperimentare su più fronti, così da avere diverse approcci da mettere in pratica.

Sagittario: sarete molto responsabili. Sul posto di lavoro, non ammetterete alcun errore. Ciò vi porterà a essere poco tolleranti anche nei confronti dei colleghi. C'è chi proverà a starvi alla larga e chi, al contrario, vi affronterà faccia a faccia. L'oroscopo vi consiglia di non perdere di vista il quadro generale.

Capricorno: l'amore tornerà a bussare alla vostra porta, ma preferirete accoglierlo con cautela.

La paura di essere feriti di nuovo, infatti, avrà il sopravvento. L'oroscopo vi consiglia di porre le giuste domande, senza essere eccessivamente sospettosi, ma andando subito al punto. Ciò vi permetterà di farvi un'idea più precisa.

Acquario: non riuscirete proprio a mantenere la calma. Alcune situazioni peseranno su di voi in modo indescrivibile. Punterete il dito verso coloro che vi faranno del male, ma non prenderete in considerazione le conseguenze. Sarà importante non farsi guidare dall'ira e trovare la soluzione più giusta.

Pesci: non potrete fare a meno di sfogarvi con le persone care. Gli amici, da questo punto di vista, saranno fondamentali per voi perché rappresenteranno un validissimo appoggio. Darete valore alle loro parole e cercherete di seguire i consigli ricevuti. Alcuni di essi potrebbero rivelarsi davvero preziosi.