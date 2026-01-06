L'oroscopo di mercoledì 7 gennaio ha tante sorprese in serbo. Le aspettative sono elevate e i fatti non le deluderanno assolutamente. Ovviamente, questo varrà per i segni zodiacali più entusiasti e fortunati dello zodiaco. Altri dovranno a fare appello a tutte le loro risorse per sistemare le cose e tornare a splendere.

La Bilancia e l'Acquario diranno addio a una situazione delicata. Le incomprensioni smetteranno di esistere e potranno lasciarsi alle spalle qualsiasi malinteso. Il Cancro e i Pesci, invece, saranno molto emotivi. Le sensazioni saranno così travolgenti da essere quasi ingestibili.

Oroscopo di mercoledì 7 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. L'andamento non sarà regolare a causa di alcuni previsti. Nonostante ciò, riuscirete sempre a rialzarvi e a mostrare il vostro coraggio.

Toro: sarete pronti a sacrificarvi per le persone che vi staranno a cuore. Non penserete solo a voi stessi, ma metterete gli altri al primo posto. Questo atteggiamento vi farà onore.

Gemelli: sarete giù di tono. Avrete la sensazione di non poter sistemare tutto. L'oroscopo vi consiglia di provare a mettervi alla ricerca di soluzioni alternative.

Cancro: in alcuni momenti, rischierete di essere sopraffatti dalle emozioni. Non saprete come gestirete determinati sentimenti e rischierete di dire la cosa sbagliata al momento sbagliato.

Leone: non passerete inosservati. I vostri discorsi assumeranno grande rilevanza, soprattutto in determinate circostanze. Sarete davvero i protagonisti della situazione.

Vergine: sentirete il bisogno di ricominciare. Deciderete di ristabilire l'ordine e di mettere fine a relazioni incerte o poco stabili. Sarete piuttosto sicuri delle vostre scelte, almeno per il momento.

Bilancia: finalmente, riuscirete a mettere fine ad alcune incomprensioni. Il chiarimento sarà rapido e significativo. Vi basterà davvero poco per tornare a sorridere.

Scorpione: determinazione e coraggio saranno incrollabili. Potrete contare su voi stessi e non consentirete ai piccoli imprevisti di scalfirvi.

Sagittario: non vi piacerà attirare l'attenzione degli altri.

Preferirete concentrarvi su voi stessi e avere accanto solo persone fidate. Non farete eccezione di alcun genere.

Capricorno: non vi farete intenerire da determinate parole. Inseguirete i vostri obiettivi, riuscendo a brillare come non mai. Qualcuno potrebbe considerarvi troppo distanti, ma la realtà sarà diversa.

Acquario: non avrete alcuna intenzione di portare avanti vecchi rancori. Così, affronterete la questione a testa alta, riuscendo a mettere fine a una situazione piuttosto delicata.

Pesci: sarete sensibili, intuitivi e creativi. La vostra grande empatia vi consentirà di comunicare con gli altri senza alcun problema. Mettervi nei panni degli amici, per voi, sarà facilissimo.