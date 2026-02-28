Secondo l'oroscopo del 1° marzo, i Pesci attraverseranno un periodo luminoso in cui l'amore vero potrebbe palesarsi nei contesti più quotidiani, spingendoli a restare pronti a nuovi giochi di seduzione. I nativi della Bilancia decideranno di abbassare le difese e mettere da parte la consueta riservatezza, assecondando un profondo bisogno di affetto e passione. I nati sotto il segno dello Scorpione avranno l'occasione di ampliare le proprie conoscenze e fare incontri decisivi, a patto di aprirsi al mondo con leggerezza e senza la fretta di legarsi subito.

Oroscopo e pagelle di domenica 1° marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – State attraversando una fase di transizione che coinvolge tutti i vostri legami affettivi. Se fate coppia da tempo, potreste notare un calo del feeling. Se invece avete appena iniziato una storia, potreste non sentirvi del tutto appagati. L’inquietudine che provate rischia di generare attriti spiacevoli: cercate di non esasperare i toni, perché la pazienza degli altri ha un limite. Provate a dare priorità alla pace interiore, apprezzando la stabilità di questo periodo anche se manca quel pizzico di adrenalina a cui siete abituati. Voto: 5,5

Toro – State finalmente attraversando una fase fortunata in cui nessuno sembra intenzionato a disturbarvi.

Probabilmente è proprio il vostro modo di porvi a tenere lontane le seccature: se uscite da una relazione difficile, è normale voler evitare di inciampare negli stessi sbagli. Godetevi questa indipendenza; restare soli per un po' vi permetterà di ricaricarvi e di aspettare l'incontro giusto senza fretta. Per ora, anche un legame puramente mentale può regalarvi grandi soddisfazioni. Voto: 7,5

Gemelli – Se sentite aria di tensione, fate attenzione: spesso sono solo banalità quotidiane o piccoli dubbi a rovinare l'atmosfera. Evitate di tirare troppo la corda, perché chi vi sta accanto potrebbe perdere la pazienza e reagire con fermezza. Se invece i problemi sono profondi, affrontateli con maturità.

A volte, la scelta migliore è mettere da parte l'orgoglio e canalizzare la vostra vitalità in progetti più stimolanti. Voto: 6,5

Cancro – In questo periodo, i vostri nervi sono finalmente più rilassati: approfittatene per regalare un sorriso extra a chi amate, sarà molto apprezzato. Cercate di non sprecare energie in polemiche per sciocchezze. Se la vostra relazione ha vissuto momenti di incertezza, vedrete tornare il sereno e guarderete al domani con rinnovato ottimismo. Per chi ha iniziato da poco una storia è il momento ideale per guardare avanti: sognare insieme è il primo passo per costruire un legame che duri nel tempo.

Voto: 8,5

Astrologia dedicata alla giornata di domenica 1° marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Tra gli impegni di lavoro, le dinamiche familiari e la stanchezza accumulata, rischiate di mettere a dura prova anche il legame più solido. Non lasciate che queste pressioni prendano il sopravvento. Confrontatevi apertamente con chi amate e ritagliatevi dei momenti di pura intimità: la tenerezza e il dialogo sono la cura migliore contro ogni tensione. Proteggete la vostra unione dalle chiacchiere esterne e dalle intrusioni dei parenti, che alla lunga potrebbero logorare il vostro equilibrio. Voto: 6,5

Vergine – In questo periodo, la vostra vita di coppia non brilla per entusiasmo. Tendete a chiudervi in voi stessi, dando priorità assoluta ai vostri bisogni e trascurando i desideri di chi vi sta accanto.

Fate attenzione: questo atteggiamento potrebbe essere percepito come un eccessivo egoismo, innescando malumori e litigi immediati. Cercate di gestire l'agitazione interiore per evitare passi falsi di cui potreste pentirvi amaramente. Voto: 5

Bilancia – In genere tendete a essere piuttosto riservati in amore, mantenendo un certo distacco e faticando a mostrare apertamente i vostri sentimenti. Tuttavia, in questi giorni potreste avvertire un forte desiderio di emozionarvi, decidendo finalmente di abbassare le difese. Probabilmente i mesi scorsi vi sono serviti per comprendere quanto sia profondo il vostro bisogno di affetto. È il momento giusto per lasciarvi trasportare dalla dolcezza e dal trasporto passionale.

Voto: 7,5

Scorpione – Avete l'opportunità di ampliare la vostra cerchia sociale, a patto che decidiate di aprirvi maggiormente al mondo. Un semplice incontro potrebbe innescare una reazione a catena, portandovi finalmente a incrociare lo sguardo di chi saprà conquistarvi. Se state uscendo da una rottura recente, evitate di correre troppo: pensate prima di tutto a godervi il momento e a svagarvi. La libertà è un valore condiviso, quindi non abbiate paura di osare. Nessuno punterà il dito contro di voi. Voto: 7,5

Previsioni degli astri e pagelle del 1° marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario –In questo periodo l'amore richiede pazienza. Se portate ancora i segni di una rottura, è normale sentirsi chiusi, ma non lasciate che la delusione diventi un muro insormontabile.

Il cambiamento dipende dalla vostra apertura mentale. Un suggerimento per i single: curate maggiormente il modo di porvi. La spontaneità è un pregio, ma se accompagnata da buone maniere e tatto, eviterete di creare inutili malintesi con chi vi circonda. Voto: 5,5

Capricorno – Invece di scontrarvi, usate le parole per costruire ponti. La chiave per la vostra tranquillità sta proprio nel condividere i sentimenti, senza filtri. Dovrete lavorare sulla sintonia di coppia, ma i risultati vi daranno la fiducia necessaria per rilassarvi. Un consiglio: se il partner ha fatto troppi errori, imparate a lasciar correre. Proteggete il vostro benessere psicofisico ed evitate di avvelenarvi le giornate con inutili sofferenze.

Voto: 6,5

Acquario – Presto avrete l'occasione di conoscere persone stimolanti, anche se potreste avvertire una certa esitazione nel buttarvi. L'oroscopo vi consiglia di vivere questi momenti con leggerezza: avete un grande bisogno di ritrovare la vostra socialità. Non temete di perdere il controllo delle vostre emozioni. Tuttavia, ricordate che il ritmo lo decidete voi e non dovete forzarvi se non vi sentite pronti. Voto: 6,5

Pesci – Vi aspetta una fase davvero luminosa che coinvolgerà ogni aspetto della vostra vita. Le stelle favoriscono nuovi incontri e non è escluso che troviate finalmente l'amore vero. La sorpresa è che accadrà nei momenti più impensati: facendo la spesa al supermercato o sbrigando commissioni quotidiane. Restate aperti a ogni possibilità, perché qualsiasi pretesto sarà perfetto per dare inizio a un gioco di seduzione. Sarà un periodo così intenso che le frecce di Cupido non basteranno mai. Voto: 9