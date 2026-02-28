L'oroscopo dal 2 all'8 marzo 2026 assegna l'ultima posizione al Sagittario, mentre la medaglia d'oro ai Pesci. La medaglia d'argento è stata aggiudicata dal segno del Cancro e quella di bronzo allo Scorpione che avrà potenti iniziative.

Classifica settimanale 2-8 marzo 2026

1. Pesci. Settimana super favorevole. Intuizione, fascino e opportunità si combinano: tutto sembra allineato con i vostri desideri. Perfetto per decisioni importanti e nuovi inizi.

2. Cancro. Emozioni intense e comunicazioni efficaci. Relazioni e progetti si rafforzano grazie a una sensibilità acuta.

Ottimo momento per chi cerca chiarezza o supporto.

3. Scorpione. Giornate potenti per legami e iniziative. L’energia emotiva vi guida verso scelte vincenti. Attenzione agli eccessi, ma il cielo è dalla vostra parte.

4. Toro. Momento concreto e stabile. Opportunità pratiche e relazioni solide emergono se siete attenti ai dettagli. Buon equilibrio tra cuore e ragione.

5. Vergine. Settimana intensa, ricca di idee e intuizioni. Le emozioni vi guidano verso nuove soluzioni. Attenzione a non sovraccaricarvi di stimoli.

6. Ariete. Energia in crescita dal 6 marzo con Venere in Ariete. Nuove occasioni sentimentali o professionali possono richiedere scelte rapide e coraggiose.

7. Capricorno. Buone prospettive per consolidare ciò che avete costruito.

Settimana stabile, utile per pianificare e gestire impegni importanti.

8. Bilancia. Dialoghi e chiarimenti favoriti. Le relazioni migliorano con empatia e tatto. Possibili piccoli colpi di fortuna nelle comunicazioni.

9. Gemelli. Settimana interessante ma un po’ dispersiva. Tante idee, ma serve concentrazione per trasformarle in opportunità concrete.

10. Acquario. Creatività e intuizione sono alte, ma serve attenzione per non reagire impulsivamente. Meglio ponderare le scelte prima di agire.

11. Leone. Settimana più delicata: emozioni forti ma energia non sempre stabile. Meglio procedere con calma e non forzare eventi o relazioni.

12. Sagittario. La fortuna è lontana, ma utile per osservare e preparare il terreno. Non è il momento di lanci impulsivi: la pazienza sarà premiata più avanti.