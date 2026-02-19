Secondo l'oroscopo del 21 febbraio 2026 l'Ariete ha un'energia particolare, il Toro è tranquillo con il partner e il Leone deve essere più spontaneo.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la lunga giornata può regalare un'energia davvero particolare. Con la determinazione si possono fare valere le proprie idee. Una questione di lavoro rimasta sospesa può essere risolta.

Toro: nei confronti della dolce metà, l'atmosfera è più tranquilla. Chi lavora in proprio è pronto a riorganizzare le idee.

La giornata lavorativa è molto stressante.

Gemelli: chi fa parte di una coppia può chiudersi in se stesso e fare preoccupare il partner. La sfera professionale può affrontare dei cambiamenti. La salute può procedere in modo abbastanza discreto.

Cancro: i cuori solitari devono dosare le energie. Sulla relazione amorosa è presente troppo orgoglio. Dal lavoro possono arrivare delle conferme inaspettate.

Leone: chi è solo da tempo ha bisogno di essere più spontaneo. Sul campo lavorativo è fondamentale analizzare ogni minima parola. La salute richiede qualche attenzione in più.

Vergine: è probabile avere poca armonia con la famiglia. Delle recenti incomprensioni possono essere superate. I soliti ritmi quotidiani possono creare una leggera stanchezza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nei confronti della famiglia è presente più leggerezza. La diplomazia in questo momento è davvero preziosa. Sulla salute è in corso una soddisfacente ripresa.

Scorpione: chi fa parte di una coppia può prendere delle decisioni con la persona amata. In questo periodo si può essere molto insicuri. Sul lavoro è necessario usare più energia del solito.

Sagittario: la sfera sentimentale deve fare attenzione alla gelosia. Una giornata tranquilla può essere vissuta con la famiglia. La fortuna non può mai abbandonare la sfera professionale.

Capricorno: chi è solo da troppo tempo è coinvolgente in ogni situazione. Questo è il momento più adatto per realizzare un progetto innovativo.

In questo periodo, la vitalità è quasi del tutto assente.

Acquario: l'allegria può contagiare anche la persona amata. La vita professionale è abbastanza soddisfacente. Per quanto la fonte energetica è presente una buona dose.

Pesci: nei confronti del partner, i sentimenti sono intensi e molto dolci. Sul campo lavorativo è possibile essere in difficoltà. Il sistema nervoso risulta essere abbastanza provato.