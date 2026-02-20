Secondo l'oroscopo del 21 febbraio, i nati sotto il segno dell’Acquario supereranno le tensioni di coppia, risolvendo con grinta le questioni pratiche ma prestando attenzione alle spese. I nativi del Leone cercheranno solo legami autentici e passionali, mostrandosi decisi in amore e pronti a cogliere rapidi successi professionali grazie al loro fascino. I Pesci, infine, vivranno un periodo di grande magnetismo e serenità, godendosi i nuovi batticuori e beneficiando di un netto miglioramento negli affari.

Previsioni dell'oroscopo e pagelle di sabato 21 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – L’armonia sentimentale sembra scricchiolare per molti di voi. Non ignorate i segnali di crisi: o scegliete di lottare insieme per salvare il rapporto, o abbiate il coraggio di chiudere definitivamente. Le scappatelle non risolveranno i vostri problemi, ma serviranno solo a rimandare l'inevitabile. Siate onesti con voi stessi e agite in fretta. Per quanto riguarda la carriera, fate attenzione a chi vi circonda: l’invidia di qualcuno potrebbe tradursi in piccoli sabotaggi professionali. Voto: 5,5

Toro – Finché tra voi regnano armonia e collaborazione, la vostra coppia resterà incrollabile. Se però avvertite una crisi latente, evitate di ignorare i segnali d'allarme.

Tutto dipende dalla vostra volontà: impegnatevi a guarire il legame oppure accettate che sia giunto al termine. Nel caso in cui vi sentiate poco valorizzati dal partner, troverete il supporto necessario negli amici fidati. Attenzione al portafoglio: le finanze sono in una fase delicata, dunque cercate di limitare le uscite il più possibile. Voto: 5,5

Gemelli – In questo periodo potreste trovarvi nel bel mezzo di piccoli scontri o discussioni con la persona amata. Il segreto è affrontare ogni divergenza con calma, senza lasciare che la rabbia prenda il sopravvento. Difendete la vostra privacy: non permettete ai familiari di mettere becco in faccende che riguardano solo la vostra coppia. Se avvertite gelosie o sospetti, parlatene chiaramente invece di alimentare le tensioni.

La cura migliore? Un pieno di affetto. Abbracciatevi spesso, è il rimedio più efficace contro ogni malumore. Sul fronte professionale, sono in arrivo opportunità per fare un salto di qualità, ma dovrete essere pronti a intercettarle con prontezza. Voto: 6,5

Cancro – È tempo di fare sul serio: c’è qualcuno che ha finalmente catturato il vostro interesse. Nel gioco della seduzione mostrate la vostra natura autentica, ma cercate di essere saggi; frenate l'istinto di tuffarvi subito a capofitto nelle situazioni. Siete noti per la vostra immensa generosità, eppure spesso restate a mani vuote: è il momento di pretendere reciprocità. Per quanto riguarda la carriera, le opportunità più interessanti arriveranno grazie alla vostra rete di amicizie e conoscenze.

Le entrate sono in aumento, ma attenzione a qualche uscita imprevista che potrebbe bussare alla porta. Voto: 7,5

Astrologia e pagelle del giorno 21 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Amore e passione devono vibrare all’unisono: se l'intesa viene a mancare, non esiterete a troncare quei legami che ormai portano solo complicazioni. Forse sarete cauti prima di impegnarvi seriamente, ma una volta presa la direzione giusta, diventerete inarrestabili. Per chi è single, è il momento di scacciare ogni timore: il vostro fascino è evidente, usatelo! Sul fronte professionale, che cerchiate una promozione o la prima opportunità, il successo è a portata di mano, a patto che sappiate agire con estrema rapidità.

Voto: 8,5

Vergine – Le tensioni pregresse potrebbero mettere a dura prova i vostri rapporti più fragili. Spesso, nonostante la serenità domestica, riuscite a trovare un pretesto per offendervi: cercate di gestire questa vostra permalosità. Se volete davvero migliorare l'intesa con il partner, puntate sulla disponibilità e sulla calma. Imparate a essere decisi senza risultare ostili; non è un equilibrio facile da raggiungere, ma l'impegno ripagherà. Per quanto riguarda la carriera, l'oroscopo vi consiglia di evitare distrazioni e di focalizzarvi sul mantenere solida la vostra posizione attuale. Voto: 6,5

Bilancia – In questo periodo potreste sentirvi un po' sottotono, lasciando spazio a dubbi e piccoli capricci.

Attenzione alla tendenza a vederci male ovunque: che si tratti di presunte critiche alle spalle o di timori legati ai social, sembra che ogni scusa sia buona per agitarvi. Invece di cedere al nervosismo, provate a canalizzare le vostre energie in attività più costruttive. Sul fronte professionale, evitate mosse azzardate: se avete un colloquio in programma, sarebbe saggio spostarlo a un momento più sereno. Voto: 5

Scorpione – È il momento di dare un calcio al malumore che rischia di rovinarvi la giornata. Cercate di accogliere le prossime ore con uno spirito più solare e dinamico: uscite di casa e concedetevi qualche svago extra. Sebbene il rapporto con gli amici proceda a gonfie vele, fate attenzione a qualche piccola tensione domestica causata dai soliti commenti pungenti di un parente.

Sul fronte economico, tenete gli occhi aperti: sta per presentarsi un’opportunità di investimento da non perdere. Voto: 7

La giornata di sabato 21 febbraio secondo gli astri: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Preparatevi a un’agenda fitta di impegni: tra scelte vostre e inviti inaspettati, la vostra vita sociale sta per decollare. Avrete moltissime occasioni per mettervi in mostra, ma attenzione a non lasciarvi travolgere dal troppo entusiasmo, specialmente se vi troverete a gestire più corteggiatori contemporaneamente. Anche se amate essere protagonisti, ricordate che ogni medaglia ha il suo rovescio. Per quanto riguarda il portafoglio, invece, serve ancora un pizzico di prudenza. Voto: 7,5

Capricorno – State vivendo un contrasto interiore tra ciò che provate e come agite.

Anche se amate sinceramente chi vi è vicino, rischiate di usare la persona amata come un bersaglio per il vostro stress. Per chi non ha ancora basi solide in coppia, questo atteggiamento potrebbe diventare rischioso. Cercate un dialogo onesto e abbiate l'umiltà di ammettere i vostri errori. Per quanto riguarda la carriera, la prudenza non è mai troppa: non fidatevi delle promesse a voce e mettete ogni accordo nero su bianco. Voto: 6,5

Acquario – Potreste dover gestire ancora qualche piccolo battibecco di coppia, ma sembra che la fase critica stia finalmente per concludersi. Preparatevi a vivere momenti pieni di dolcezza e romanticismo, guidati dal desiderio di confidarvi ogni sensazione. Per molti di voi, si farà sentire anche la voglia di accogliere un nuovo membro in famiglia.

Sul fronte pratico, non temete intoppi burocratici o ritardi: avrete la grinta necessaria per sistemare tutto. Unico consiglio: tenete d'occhio il portafoglio. Voto: 7,5

Pesci – La vostra aura emana una grazia naturale: siete l'essenza della semplicità e dell'eleganza. In questo periodo, conquisterete chiunque grazie alla vostra allegria contagiosa e a un rinnovato entusiasmo verso la vita. In amore, non forzate la mano: godetevi il brivido dei primi approcci e quel dolce batticuore che precede una scoperta importante. Sul fronte lavorativo, se gestite un'attività autonoma, preparatevi a un incremento degli ordini che darà un bel respiro alle vostre finanze. Voto: 8,5