L’oroscopo del mese di marzo 2026 mette in chiaro come andranno i settori della vita legati ad amore, lavoro e denaro. Il Sole entra in Ariete il 20 marzo, portando l'equinozio di primavera e una carica vitale che scuote l'intero zodiaco. Questo transito segna la fine dei dubbi e l'inizio dell'azione concreta. Giove torna finalmente diretto in Cancro, sbloccando le questioni legate alla sicurezza domestica e alla stabilità materiale. Saturno e Nettuno, uniti all'inizio dell'Ariete, spingono a dare forma reale ai sogni più ambiziosi. Mentre Mercurio termina il suo moto retrogrado, la chiarezza mentale sostituisce la confusione delle prime settimane.

È tempo di agire con determinazione!

Previsioni astrologiche di marzo, classifica e pagelle: al Leone il mese regala un ritmo elevato, permettendo di scalare gerarchie sociali e professionali

♐ 12° posto – Sagittario. Marzo 2026 si presenta come un mese di forte rallentamento, imponendo una revisione profonda di tutte le vostre priorità. In amore, le relazioni attraverseranno una fase complessa e decisamente opaca. La comunicazione sarà difficile e segnata da distanze emotive o fraintendimenti che richiederanno un ascolto profondo e molta pazienza per essere superati. Non è il momento di prendere decisioni drastiche, ma di riflettere su ciò che non funziona più nel rapporto di coppia. Sul fronte del lavoro, l’impegno quotidiano risulterà pesante e purtroppo poco gratificante.

I risultati che aspettate sembreranno tardare, rendendo necessaria una forte tenuta interiore per non cedere allo scoraggiamento. Per quanto riguarda il denaro, il settore economico chiederà la massima prudenza possibile. Una spesa imprevista o un ritardo nei pagamenti potrebbero mettere in discussione alcuni equilibri finanziari già delicati. Gestite le risorse con estrema razionalità e tagliate il superfluo. Solo nella parte finale del mese alcuni chiarimenti favoriranno una graduale distensione, permettendo di ritrovare maggiore lucidità mentale per affrontare il futuro.

Voti — Amore: 5 | Lavoro: 5 | Denaro: 5.

♍ 11° posto – Vergine. Il mese di marzo porterà diverse situazioni critiche che dovrete gestire con estrema cautela.

In amore, il desiderio di ordine e il bisogno di controllo rischieranno di creare attriti pesanti nei rapporti più stretti. Sarà necessario adottare un atteggiamento molto più flessibile e tollerante per evitare che piccole incomprensioni degenerino in conflitti aperti. Le nuove conoscenze non sembrano decollare a causa della vostra eccessiva analisi critica. Sul lavoro, i cambiamenti organizzativi e le revisioni operative richiederanno un adattamento rapido e una cura maniacale dei dettagli. Evitate rigidità inutili con i colleghi, poiché la collaborazione sarà l'unico modo per portare a termine gli incarichi più complessi. Nel settore del denaro, la situazione resterà complessivamente stagnante.

Non è il periodo adatto per azzardi finanziari o scelte impulsive riguardanti acquisti importanti. Ogni passo avanti dovrà essere ponderato con attenzione per non intaccare i risparmi accumulati. Solo con il trascorrere delle settimane il clima tenderà a farsi meno teso, permettendovi di recuperare un minimo di sicurezza interiore e di stabilità operativa.

Voti — Amore: 5 | Lavoro: 6 | Denaro: 6.

♒ 10° posto – Acquario. Marzo 2026 stimolerà una riflessione molto profonda sui vostri legami affettivi e sulle scelte professionali non ancora definite. In amore, la sensibilità sarà accentuata e renderà indispensabile proteggere il vostro spazio interiore. Evitate reazioni impulsive di fronte alle provocazioni del partner, poiché i malintesi saranno dietro l'angolo a causa di Mercurio retrogrado.

I single sentiranno il bisogno di isolarsi per capire cosa desiderano realmente da un rapporto. Sul lavoro, il mese presenterà incarichi complessi che richiederanno una precisione assoluta e una concentrazione costante. Qualche rallentamento burocratico sarà da mettere in conto, ma la vostra capacità di resistenza farà la differenza a lungo termine. Per quanto riguarda il denaro, sarà preferibile mantenere un profilo prudente, rimandando ogni decisione rischiosa o investimento a breve scadenza. La gestione delle risorse deve essere meticolosa per evitare ammanchi a fine mese. Nuovi contatti stimolanti nella parte finale del periodo restituiranno un minimo di fiducia, ma la prudenza dovrà restare la vostra linea guida principale in ogni operazione finanziaria o contrattuale.

Voti — Amore: 6 | Lavoro: 6 | Denaro: 6.

♑ 9° posto – Capricorno. La traiettoria di marzo 2026 orienterà la vostra attenzione verso obiettivi tangibili e scelte molto responsabili. In amore, nei legami stabili prenderà forma l’esigenza di costruire con maggiore solidità, pianificando passi concreti come convivenze o investimenti comuni. Al contrario, le situazioni fragili richiederanno decisioni nette e non più rimandabili per non trascinare inutili sofferenze. Nel lavoro, la vostra proverbiale costanza verrà messa alla prova attraverso incarichi che esigeranno un livello di precisione estremo. Solo l'affidabilità totale vi porterà i risultati concreti che cercate, nonostante la sensazione di fatica che vi accompagnerà per tutto il mese.

Sul fronte del denaro, l’assetto economico resterà ben bilanciato e senza scosse evidenti, a patto di mantenere una gestione rigorosa e attenta a ogni minima uscita. Non è il momento per iniziative improvvisate o scommesse finanziarie azzardate. Nella parte finale del mese, alcuni contatti utili e piccoli riconoscimenti professionali rafforzeranno la vostra fiducia, rendendo il percorso quotidiano decisamente più fluido e ordinato rispetto alle settimane precedenti.

Voti — Amore: 6 | Lavoro: 7 | Denaro: 6.

♎ 8° posto – Bilancia. Il mese di marzo si aprirà con un forte richiamo all’equilibrio, anche se il contesto esterno presenterà situazioni poco lineari. In amore, nei rapporti di coppia sarà essenziale mantenere una totale apertura e disponibilità al confronto sincero.

Dovrete evitare chiusure difensive che potrebbero allontanare il partner proprio quando c'è più bisogno di vicinanza. Le nuove conoscenze nasceranno preferibilmente in ambiti professionali, ma richiederanno cautela prima di essere approfondite. Sul lavoro, la vostra naturale creatività e la spiccata capacità di mediazione vi permetteranno di ottenere consenso e apprezzamento, nonostante alcune tensioni ambientali. Sarà un periodo di attesa attiva, ideale per pianificare le mosse dei mesi futuri. Per quanto riguarda il denaro, le risorse resteranno sotto controllo grazie a una gestione oculata, con leggeri margini di miglioramento previsti per la fine del mese. Monitorate con attenzione le spese legate alla vita sociale o ai divertimenti, preferendo il risparmio in vista di investimenti più solidi.

La calma interiore sarà la vostra alleata più preziosa per navigare in un mare non sempre calmo.

Voti — Amore: 7 | Lavoro: 7 | Denaro: 7.

♉ 7° posto – Toro. Marzo 2026 invita il segno del Toro a una gestione estremamente razionale della propria quotidianità. In amore, la passione non mancherà, ma sarà fondamentale scegliere con attenzione le parole e i tempi giusti per evitare incomprensioni col partner. La comunicazione chiara sarà la chiave per mantenere l'armonia domestica. I single dovrebbero valutare bene chi frequentare, evitando persone troppo volubili. Sul fronte del lavoro, nuove sfide vi offriranno l’opportunità di dimostrare determinazione e un grande spirito d’iniziativa. Sarete messi alla prova sulla vostra capacità di reazione di fronte agli imprevisti, ma ne uscirete vincitori se manterrete i piedi ben piantati a terra.

Per quanto riguarda il denaro, possibili entrate legate a collaborazioni inattese andranno gestite con prudenza. Non lasciatevi guidare dall’impulsività negli acquisti, poiché il cielo suggerisce di consolidare le basi finanziarie attuali piuttosto che espandersi. Un confronto sincero nella parte finale del mese vi aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio economico e la chiarezza necessaria per i futuri investimenti immobiliari o familiari.

Voti — Amore: 7 | Lavoro: 8 | Denaro: 8.

♏ 6° posto – Scorpione. L’energia di marzo 2026 risulterà intensa e dinamica, pronta a sostenere le vostre ambizioni più profonde. In amore, la sfera emotiva vivrà momenti di grande intensità; i legami consolidati si rafforzeranno sensibilmente, mentre nuove attrazioni nasceranno con una forza magnetica a cui sarà difficile resistere.

Dovrete però gestire con cura la gelosia per non rovinare l'idillio. Sul lavoro, sfide stimolanti offriranno l’occasione di dimostrare determinazione e ottima strategia politica, producendo avanzamenti di carriera tangibili e molto soddisfacenti. Sarete in grado di risolvere problemi complessi che bloccano l'ufficio da tempo. Per quanto riguarda il denaro, segnali incoraggianti arriveranno grazie a scelte oculate compiute nei mesi precedenti, consolidando definitivamente la vostra sicurezza materiale. Potreste ricevere una proposta di investimento interessante dopo la metà del mese. Nella seconda parte di marzo, alcuni chiarimenti risolutivi vi permetteranno di rafforzare i rapporti autentici, sia sul piano personale sia su quello professionale, eliminando ogni residuo di dubbio o incertezza che vi frenava.

Voti — Amore: 8 | Lavoro: 8 | Denaro: 8.

♌ 5° posto – Leone. Marzo 2026 inizia con un ritmo decisamente più energico del previsto, permettendovi di scalare le gerarchie sociali e professionali. In amore, le relazioni attraverseranno una fase di riscoperta positiva. Le distanze emotive dei mesi scorsi verranno colmate grazie a un dialogo più coraggioso e alla voglia di condividere nuovi progetti di vita. Per i single, il carisma sarà al top. Sul fronte del lavoro, l’impegno quotidiano diventerà finalmente gratificante e i risultati inizieranno ad arrivare con regolarità, confermando la vostra naturale leadership. Sarete chiamati a prendere decisioni importanti per il vostro team. Nel settore del denaro, la situazione economica chiederà comunque una certa prudenza nella gestione delle spese legate all'immagine o al lusso.

Nonostante ciò, le entrate saranno in netto aumento rispetto al mese precedente, permettendovi di guardare al futuro con maggiore serenità. Nella seconda parte del mese, la fine di alcuni ostacoli burocratici favorirà chiarimenti necessari che vi permetteranno di ritrovare la massima lucidità operativa. Il percorso resta dinamico e molto promettente per la vostra crescita.

Voti — Amore: 8 | Lavoro: 8 | Denaro: 8.

♊ 4° posto – Gemelli. Un ritmo vivace e ricco di stimoli accompagnerà i Gemelli per tutto il mese di marzo 2026. In amore, il dialogo tornerà a essere il protagonista assoluto delle vostre serate, favorendo una complicità più profonda e sciogliendo vecchi nodi emotivi che pesavano sul rapporto. Le nuove conoscenze accenderanno curiosità e passione, portando una ventata di freschezza nella vostra vita sentimentale. Nel lavoro, proposte e progetti innovativi troveranno finalmente un terreno fertile, grazie alla vostra straordinaria versatilità e alla rapidità di adattamento ai nuovi contesti tecnologici. Sarete i mediatori perfetti in ogni trattativa difficile. Per quanto riguarda il denaro, si registreranno progressi concreti e molto visibili, con la possibilità di ottenere guadagni aggiuntivi legati ad attività parallele o a collaborazioni saltuarie ma ben pagate. La gestione finanziaria deve restare brillante ma oculata. La chiusura del mese porterà una grande sensazione di leggerezza e soddisfazione generale, anticipando sviluppi ancora più promettenti per la vostra carriera e per il vostro benessere economico complessivo.

Voti — Amore: 9 | Lavoro: 9 | Denaro: 9.

♓ 3° posto – Pesci. Marzo 2026 stimolerà in voi una riflessione profonda che porterà a rinnovare i legami più autentici. In amore, la vostra sensibilità sarà accentuata e vi renderà magnetici per chi cerca profondità. Le coppie ritroveranno una sintonia magica dopo un periodo di freddezza, mentre chi è solo potrebbe fare incontri destinati a durare nel tempo. Sul fronte del lavoro, il mese presenterà incarichi complessi che richiederanno molta precisione, ma la vostra intuizione vi permetterà di trovare soluzioni geniali prima degli altri. Otterrete consensi importanti dai vertici aziendali. Per quanto riguarda il denaro, segnali incoraggianti arriveranno grazie a scelte oculate compiute in precedenza, consolidando la vostra sicurezza materiale e permettendovi di pianificare acquisti importanti. È il momento di investire sui vostri talenti creativi. Con il passare delle settimane, nuove occasioni sociali e contatti stimolanti restituiranno entusiasmo e fiducia, favorendo una visione molto positiva del vostro futuro. La capacità di attendere il momento cosmico giusto farà la differenza, portandovi finalmente sul podio dei segni più favoriti.

Voti — Amore: 9 | Lavoro: 9 | Denaro: 9.

♋ 2° posto – Cancro. Un clima estremamente accogliente e protettivo caratterizzerà il vostro marzo 2026, favorendo un recupero profondo sul piano relazionale. In amore, le coppie ritroveranno una sintonia perfetta dopo le recenti distanze, mentre le nuove conoscenze nasceranno su basi solide e molto affini ai vostri valori interiori più cari. Il desiderio di famiglia sarà molto forte e ben assecondato dai transiti planetari. Sul lavoro, il periodo offrirà occasioni di consolidamento straordinarie, con progetti rimasti in sospeso pronti finalmente a ricevere conferme ufficiali e avanzamenti di carriera. La vostra costanza e affidabilità saranno i pilastri del vostro successo professionale. Per quanto riguarda il denaro, le entrate si manterranno regolari e abbondanti, ma una gestione più consapevole delle risorse aprirà prospettive di crescita graduale davvero interessanti. La stabilità finanziaria vi permetterà di togliervi qualche sfizio importante. Verso la chiusura del mese, una scelta determinata e coraggiosa rafforzerà la vostra autostima e getterà fondamenta indistruttibili per i successi dei mesi successivi.

Voti — Amore: 9 | Lavoro: 10 | Denaro: 10.

♈ 1° posto – Ariete. Una spinta trionfale portata dal Sole in entrata nel segno a marzo 2026, rendendo un periodo di svolta epocale per la vostra vita. In amore, la passione raggiungerà livelli elevatissimi, favorendo un rinnovamento profondo della complicità e incontri destinati a lasciare un segno indelebile nel vostro cuore. Secondo l'oroscopo sarete i conquistatori dello zodiaco, capaci di affascinare chiunque con un solo sguardo. Sul lavoro, opportunità importanti emergeranno con decisione, portando nuove responsabilità di prestigio e riconoscimenti economici proporzionati al vostro grande impegno e coraggio. È il momento di avviare l'impresa che sognate da tempo. Per quanto riguarda il denaro, il quadro finanziario risulterà estremamente favorevole, con entrate significative e una gestione capace di rafforzare il vostro futuro e quello dei vostri cari. La vostra audacia negli investimenti sarà premiata dai fatti. L’intero mese offrirà la possibilità concreta di realizzare aspirazioni ambiziose, grazie a un entusiasmo travolgente, a un'energia inesauribile e a una visione strategica molto chiara. Siete i re del cielo di marzo.