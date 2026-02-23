L'oroscopo del weekend 28 febbraio e 1º marzo si presenta come un piccolo crocevia emotivo, un ponte sospeso tra ciò che avete lasciato in sospeso e ciò che desiderate costruire. Alcuni segni dovranno stringere i denti e fare chiarezza, altri potranno finalmente assaporare leggerezza e nuove aperture del cuore. In ogni caso, queste giornate vi invitano a rallentare, ascoltarvi e scegliere con maggiore consapevolezza dove investire energie, tempo e sentimenti. La classifica sorride al Capricorno, che è primo, mentre il Gemelli è ultimo.

Classifica e oroscopo weekend 28 febbraio e 1 marzo 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Gemelli. Il dialogo con chi vi sta accanto rischia di trasformarsi in un campo minato. Potreste sentirvi poco compresi e questo vi renderà più suscettibili del solito. Prima di reagire a una chiamata o a una notizia che vi lascia perplessi, fermatevi a riflettere. Non tutto richiede una risposta immediata. Il corpo regge bene, anche se qualcuno di voi dovrà monitorare piccoli fastidi o sbalzi di pressione. Non aspettatevi fuochi d’artificio, ma sfruttate la calma per riposare o organizzare una breve fuga. In ambito lavorativo, se siete in cerca di opportunità, rivedete il curriculum con occhio critico.

In amore il vostro fascino resta una carta potente, usatela con autenticità.

1️⃣1️⃣ - Cancro. Non avrete un attimo di tregua. Tra impegni familiari e richieste improvvise vi ritroverete a fare da punto di riferimento per tutti. Attenzione alle gelosie nella coppia, perché quando percepite qualcosa che non vi convince partite all’attacco senza chiedere spiegazioni. I più giovani inseguono un ideale romantico molto alto, e fate bene a non accontentarvi. Qualcuno dovrà prendere una decisione importante sul piano economico o professionale. Se state organizzando un matrimonio o un passo ufficiale, l’ansia potrebbe farsi sentire. Respirate a fondo e ricordate che l’amore non è una gara contro il tempo.

1️⃣0️⃣ - Sagittario. La stanchezza accumulata vi pesa sulle spalle come uno zaino troppo carico. Avete bisogno di silenzio, di serie tv, di piccoli rituali che vi facciano sentire al sicuro. Ci sono faccende pratiche da sistemare, ma riuscirete a cavarvela senza drammi. Evitate di farvi trascinare nei problemi degli altri, ora la priorità siete voi. Anche la pressione e lo stress meritano attenzione. Se siete single, un’amicizia virtuale potrebbe iniziare a cambiare tono. Non abbiate fretta di etichettare ciò che nasce, lasciate che le cose si rivelino con naturalezza.

9️⃣ - Leone. Questo weekend vi chiede di rimettere ordine, dentro e fuori casa. Prendervi cura del vostro spazio vi aiuterà a fare chiarezza anche nelle aspettative, perché qualcosa non vi convince più come prima.

Una chiamata inattesa potrebbe spiazzarvi. Sul fronte familiare o economico si intravede una soluzione, ma servirà fiducia. In amore dovete smettere di nascondervi dietro abitudini rassicuranti. Restare sul divano può sembrare comodo, ma la vita vi aspetta oltre la porta. Apritevi, mostratevi, tornate a brillare senza paura del giudizio.

8️⃣ - Ariete. Queste giornate saranno decisive per chiudere una questione rimasta in sospeso. Affari, uscite e passione ricevono un buon impulso, ma attenzione alle spese perché avete esagerato di recente. La vostra sensibilità sarà amplificata e questo potrebbe creare confusione mentale. Se vi sentite indecisi, non forzate le risposte. Un piccolo disturbo fisico vi preoccupa, ma evitate allarmismi inutili.

Mangiate meglio, muovetevi di più e ascoltate il vostro corpo con rispetto. Un sogno o un’intuizione potrebbe offrirvi uno spunto interessante. Annotatelo.

7️⃣ - Bilancia. Il clima generale è discreto, ma sul lavoro o nello studio serve prudenza. Avete molte questioni da gestire e l’ansia non vi aiuta. Organizzatevi con metodo. In amore, se siete single, le possibilità aumentano solo se cambiate abitudini e frequentate ambienti nuovi. Una telefonata vi costringerà a incastrare impegni domestici e familiari. Fate attenzione anche ai piccoli incidenti in cucina. Se avete figli, ascoltate bene le loro richieste. Pensate fin da ora a una vacanza futura, progettare vi aiuterà a ritrovare entusiasmo.

6️⃣ - Scorpione. Cercavate un po’ di serenità e finalmente qualcosa si muove in quella direzione. Non tutti potranno riposare, perché la casa reclama attenzioni, ma la sensazione generale è di maggiore equilibrio. Da tempo c’è un’insoddisfazione che vi accompagna come un retrogusto amaro. Non lasciate che i pensieri cupi prendano il comando. Sabato sera potreste sentirvi ispirati ai fornelli. Per i single si avvicinano incontri interessanti, ma dovete mostrarvi disponibili, non barricati dietro le vostre difese.

5️⃣ - Acquario. Il malumore va tenuto sotto controllo. In queste ore avete bisogno di tranquillità e di leggerezza. Una serata semplice, magari con una pizza e una compagnia piacevole, può fare miracoli.

Le coppie riscoprono passione e complicità. Evitate polemiche familiari e rimandate appuntamenti importanti, perché l’energia non è al massimo per ottenere risultati concreti. Una visita o una chiamata vi sorprenderà, così come una notizia interessante in arrivo nei prossimi giorni.

4️⃣ - Pesci. Siete in attesa di qualcosa che vi emoziona, forse una festa o un evento speciale. In amore, se siete single, un’amicizia potrebbe cambiare colore e profondità. Sul lavoro qualcuno in posizione di comando potrebbe mostrarsi poco gentile. Non fatevi trascinare in scontri inutili. Avete voglia di svago e di concedervi qualche piacere, ma attenzione agli acquisti impulsivi. Il divertimento è benvenuto, purché resti sotto controllo.

Il cuore è pronto a lasciarsi stupire.

3️⃣ - Vergine. Dopo giorni intensi, finalmente potete rallentare. Se attendete un evento importante, l’emozione cresce e vi rende più sensibili. Le coppie solide vedono concretizzarsi un progetto condiviso, e questo rafforza il legame. Vi capita spesso di guardare al passato con nostalgia, ma ora è il momento di riportare quella leggerezza nel presente. Se avete voglia di correre, ridere o viaggiare, fatelo senza sentirvi in colpa. La felicità non è un ricordo, è un allenamento quotidiano.

2️⃣ - Toro. Nonostante i numerosi impegni, riuscirete a gestire tutto con efficienza e senza affanno. La serata potrà riservare un divertimento inatteso che vi farà sorridere.

Siete concreti ma ricchi di passioni, e il buon cibo resta una delle vostre gioie preferite. Qualcuno vi farà una confidenza che rafforzerà un legame. Una chiamata da parte di un familiare potrebbe richiedere attenzione. Concedetevi piacere senza esagerare, trovando equilibrio tra dovere e gusto.

1️⃣ - Capricorno. L’atmosfera profuma di sentimenti sinceri. Dopo un periodo impegnativo, potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. I single hanno buone possibilità di accettare un invito destinato a lasciare il segno. Le faccende pratiche non mancheranno, ma le risolverete rapidamente. Una lieve inquietudine legata alla ripresa della routine potrebbe affacciarsi, per questo è importante dedicarvi un momento di cura personale. Un gesto semplice verso voi stessi può diventare un atto d’amore potente.