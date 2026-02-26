L'oroscopo del weekend del 28 febbraio e 1° marzo segna un passaggio simbolico importante: siamo sospesi tra la fine dell’inverno e il richiamo della primavera. Le stelle parlano di chiusure necessarie, intuizioni improvvise e desideri che non vogliono più restare in silenzio.

I Pesci godranno di stelle scintillanti e potranno brillare, invece i nativi Vergine non dovranno nascondersi dietro a mille scuse. Il Leone potrà fare affidamento alla Luna in congiunzione per mantenere una buona stabilità con il partner, mentre Scorpione potrebbe essere un po’ rigido.

Previsioni oroscopo weekend 28 febbraio - 1° marzo 2026 segno per segno

Ariete: il weekend tra il mese di febbraio e marzo sarà abbastanza piacevole da vivere per voi nativi del segno. L'entusiasmo vi scalda e non vi manca, e vi guiderà verso un rapporto movimentato e maturo. In quanto al lavoro annotate quelle idee che possono avere grande potenziale e usatele al momento giusto. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano la Luna e Venere in contrapposizione nei vostri confronti. Un dialogo sincero può aiutarvi a fare chiarezza nel vostro rapporto. Se siete single e volete conoscere nuove persone, fatelo con la dovuta calma. In quanto al lavoro un'idea nata per caso potrebbe avere grande potenziale.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale discreta in questo fine settimana. La Luna in sestile vi darà una mano in amore, ma con Venere in quadratura non ci sarà tanto spazio per i sentimenti. Sul fronte lavorativo attenzione a non sentirvi protagonista, soprattutto quando non avere la preparazione adeguata a raggiungere certi obiettivi. Voto - 6️⃣

Cancro: Venere vi sorride dal segno amico dei Pesci, permettendovi di vivere un fine settimana intenso di emozioni. La vostra vivacità e voglia d'amare vi permetteranno di godere di un bel rapporto. In quanto al lavoro Mercurio vi darà le risposte necessarie per gestire le mille mansioni da portare avanti, senza essere schiacciati dagli impegni. Voto - 8️⃣

Leone: in amore servirà meno analisi e più cuore.

Se avete trovato la vostra stabilità, adesso è il momento di essere più spontanei nel vostro modo di amare, soprattutto se siete single e volete conquistare la vostra fiamma. In quanto al lavoro state ottenendo buoni risultati, ma attenzione a non spendere tutte le vostre finanze. Voto - 7️⃣

Vergine: organizzare non sarà il vostro forte in questo periodo. Vi sentite in difficoltà nel vostro lavoro, e chiedere un aiuto sarà quasi obbligatorio per poter andare avanti. In amore attenzione a non prendere mille scuse al partner. Se c'è qualcosa che non funziona bene nel vostro rapporto, non fuggite dai problemi e parlatene. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un fine settimana appagante in amore grazie alla Luna in sestile.

Godrete di un'atmosfera romantica e leggera con il partner. I cuori solitari potrebbero vivere incontri eleganti e stimolanti. Sul fronte professionale alcuni progetti non possono essere ignorati. Meglio non rimandare dunque, e concentrarsi sulle giuste priorità. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe darvi qualche noia in amore secondo l'oroscopo. Attenzione a non essere troppo rigidi nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, un buon intuito potrebbe fare la differenza, grazie anche a Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno del Leone vi darà una mano in amore in questo weekend tra febbraio e marzo.

Venere rimane in quadratura, causando qualche incomprensione, ma forse potreste riuscire a riparare qualche torto. In quanto al lavoro state attraversando una fase di stallo a causa di Mercurio. Dovrete scommettere sui progetti giusti per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale favorevole per voi nativi del segno. Venere in sestile vi permetterà di vivere un rapporto intenso, fatto di emozioni forti, alla quale sarà difficile rinunciare. Per quanto riguarda il lavoro la creatività non vi manca grazie a Mercurio. Seguite il vostro istinto per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Acquario: avrete forti valori in amore, e intendete rispettarli.

Con la Luna in opposizione però, potreste andare contro la vostra anima gemella. Cercate una soluzione di compromesso per mantenere un certo equilibrio nel vostro rapporto. In ambito professionale avrete bisogno di rallentare, di fare ordine nella vostra mente e ritrovare la giusta lucidità. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere sarà dalla vostra parte in questo weekend, rendendo la vostra vita sentimentale scintillante di emozioni. Single oppure no, questa voglia di leggerezza e di amore potrebbero aiutarvi a fare breccia nel cuore della vostra che amate. In ambito lavorativo le migliori idee arriveranno quando meno ve lo aspettate. Voto - 9️⃣