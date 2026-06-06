L’estate comincia finalmente a farsi sentire e con lei cambia anche l’energia dello zodiaco. L'oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno porta voglia di libertà, emozioni leggere, nuove conoscenze e cambiamenti improvvisi. Le giornate si allungano, cresce il desiderio di stare all’aria aperta, di viaggiare, innamorarsi, rimettersi in gioco e lasciarsi alle spalle la pesantezza degli ultimi mesi.

Il passaggio di Venere nel segno del Leone segnerà l'inizio dell'estate per il segno di fuoco, soprattutto dal punto di vista sentimentale, mentre i nativi Sagittario dimostreranno grande ottimismo.

Per i Gemelli potrebbe essere il momento di prendere decisioni importanti, mentre Mercurio porterà idee proficue ai nativi Scorpione.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 giugno 2026 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che sta per cambiare tono nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Durante questa settimana, Venere si sposterà nel segno del Leone, e sarà possibile cercare di ricostruire la vostra vita sentimentale. Per il momento però, cercate di capire dovete potete migliorare nel vostro rapporto. In ambito professionale attenzione alle idee che arriveranno. Non sempre potreste avere la soluzione giusta. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali discrete durante questa settimana di giugno.

Venere in sestile porterà benessere nel vostro rapporto, ma la posizione del pianeta dell'amore tenderà presto a cambiare. Se ci sono questioni in sospeso, cercate di chiarirle in tempo. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a gestire al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: le stelle favoriscono stabilità e buoni sentimenti durante questa settimana. Un buon dialogo sarà molto utile per costruire un rapporto sincero e affiatato. Se siete single l'estate è ormai arrivata, e voi sarete in vena di nuove storie da vivere. Nel lavoro alcune trattative potrebbero rivelarsi complesse: mettete in campo la vostra esperienza per riuscire a centrare l'obiettivo.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà una settimana interessante per voi secondo l'oroscopo. Venere sarà con voi fino a sabato, ciò nonostante avrete ancora tante occasioni e bei momenti da vivere con la persona che amate. Nel lavoro vi prenderete cura dei vostri progetti, ottenendo risultati più che soddisfacenti grazie a Mercurio. Voto - 8️⃣

Leone: attenderete con ansia il passaggio di Venere nel vostro segno zodiacale, previsto per la prossima domenica. Da allora inizierà l'estate per voi nativi del segno, con quella voglia d'innamorarvi e dedicarvi anima e corpo alla vostra anima gemella. Sul fronte professionale l'esperienza accumulata in questo periodo sarà molto utile per capire come procedere in autonomia con le prossime mansioni.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una settimana abbastanza discreta per voi nativi del segno. Venere proteggerà il vostro rapporto fino a sabato, prima di mettersi alle vostre spalle. Per continuare a vivere un rapporto appagante, fate attenzione al vostro modo di amare. Nel lavoro Mercurio favorisce trattive economiche e questioni finanziarie con successo. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali sottotono in ambito amoroso. Venere sta per cambiare posizione, ma per il momento, dovrete avere pazienza nei confronti del partner. In ambito lavorativo potreste sentirvi un pò insoddisfatti del vostro operato, complice anche il pianeta Mercurio in quadratura. Evitate però di prendere decisioni affrettate. Voto - 6️⃣

Scorpione: in questa settimana di giugno Venere continua a splendere in trigono dal segno amico del Cancro.

Ciò nonostante, il pianeta dell'amore cambierà segno a partire da domenica: potrebbe esserci dunque qualche piccola discussione da risolvere. Nel lavoro Mercurio porterà idee proficue, che se ben gestite possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che presto riprenderà quota per voi nativi del segno. Il passaggio di Venere in Leone è atteso per domenica, e porterà in voi un grande ottimismo da condividere con la persona che amate. Sul fronte professionale sarete produttivi a sufficienza, capaci di mettere insieme progetti di discreta qualità. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una settimana in risalita per voi nativi del segno. La posizione scomoda di Venere in opposizione sta per concludersi.

Potrebbe essere un buon momento per parlare apertamente con il partner e cercare di risolvere ciò che non funziona più. In ambito professionale non sarà facile sviluppare o far valere le vostre idee, ma ne varrà la pena almeno provarci. Voto - 6️⃣

Acquario: l'avvicinarvi di Venere nel segno del Leone potrebbe creare qualche ombra nel vostro rapporto. Sarà importante in questa settimana di giugno cercare di vivere un rapporto il più chiaro possibile. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, ma non dovrete avere alcuna fretta. Voto - 7️⃣

Pesci: vita sentimentale che continua a deliziarvi grazie a Venere in trigono. Questo cielo vi regala magnetismo e passione. Se siete single potreste avere grande successo nelle relazioni sociali. In quanto al lavoro potrebbe essere un buon momento per prendervi nuove responsabilità. Voto - 8️⃣