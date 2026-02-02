L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 febbraio 2026 si apre con una configurazione che vede la Bilancia dominare la scena grazie a una capacità unica di mediare i conflitti familiari e riportare l'armonia tra le mura domestiche dopo un periodo di forte pressione. In una posizione mediana si colloca l'Ariete che deve affrontare con estrema pazienza la gestione di noiose pratiche burocratiche e scadenze fiscali rimandate troppo a lungo per evitare conseguenze spiacevoli. Infine il Leone occupa l'ultimo posto della classifica e si trova costretto a mantenere il sangue freddo davanti a imprevisti professionali che mettono alla prova la tenuta dei nervi.

Settimana 2-8 febbraio 2026, oroscopo e classifica: Gemelli risale al 3° posto

1° posto Bilancia. In questo periodo si avverte una spinta notevole verso la risoluzione di vecchie pendenze domestiche che finora avevano generato una certa tensione. Si profila la possibilità di ristrutturare alcuni spazi della casa o di rivedere accordi di convivenza che non risultavano più soddisfacenti per tutte le parti coinvolte. Sarete chiamati a mediare tra le esigenze di parenti stretti e i vostri desideri personali, trovando un equilibrio che porterà finalmente la serenità tanto cercata. Nel settore professionale, le collaborazioni appena avviate promettono stabilità economica e nuovi sbocchi creativi. Gli incontri sociali favoriranno la nascita di legami profondi, permettendo di accantonare i timori legati al futuro e di investire maggiormente nella fiducia verso il prossimo, consolidando legami che sembravano essersi leggermente indeboliti nel tempo.

2° posto Acquario. La settimana si apre con una ventata di novità che riguarda principalmente la gestione del tempo libero e delle amicizie di lunga data. Si percepisce un desiderio di evasione che spinge a organizzare piccoli viaggi o brevi fughe dalla città per rigenerare lo spirito lontano dalle solite incombenze. Sul fronte lavorativo, la capacità di anticipare le mosse altrui permetterà di superare ostacoli burocratici che in passato avevano rallentato alcuni progetti importanti. È il momento ideale per pianificare acquisti mirati per l'abitazione o per investire in strumenti che facilitino le attività quotidiane. Le relazioni di coppia beneficiano di un dialogo più aperto e sincero, dove i sogni per il domani diventano progetti concreti da realizzare insieme, allontanando definitivamente ogni ombra di dubbio o incertezza riguardo alla direzione da intraprendere.

3° posto Gemelli. Si prospettano giornate intense dal punto di vista delle relazioni interpersonali, dove la capacità di ascolto diventerà la chiave per superare piccoli malintesi in ambito familiare. Molti sentiranno il bisogno di dedicarsi a un hobby trascurato, trovando in esso una fonte inesauribile di gratificazione personale. Per quanto riguarda le finanze, si consiglia una gestione oculata delle risorse, prestando attenzione a scadenze fiscali o piccoli pagamenti arretrati che potrebbero ripresentarsi. Nel lavoro, la determinazione nel portare a termine i compiti assegnati sarà notata e apprezzata dai superiori, aprendo la strada a possibili avanzamenti o nuove responsabilità. La sfera sentimentale vive un momento di riscoperta, dove i piccoli gesti quotidiani acquistano un valore immenso e contribuiscono a creare un clima di complicità e calore umano davvero invidiabile.

4° posto Pesci. Il focus della settimana si sposta sulla sfera degli affetti più intimi e sulla cura dei rapporti con i figli o con i membri più giovani della famiglia. Si avverte la necessità di proteggere la propria privacy e di creare un ambiente domestico che sia un vero rifugio dalle pressioni esterne. Nel lavoro, le sfide non mancheranno, ma saranno affrontate con una calma interiore che permetterà di risolvere anche le situazioni più ingarbugliate senza stress eccessivo. Potrebbero emergere nuove opportunità per migliorare la gestione del budget familiare, magari attraverso un risparmio più attento o la revisione di alcuni contratti di fornitura. I sogni e le aspirazioni a lungo termine tornano a farsi sentire con forza, spingendo a riflettere su quali siano le priorità reali per il raggiungimento di una vita armoniosa.

5° posto Sagittario. In questi giorni si manifesta una forte inclinazione verso la socialità e il confronto con realtà diverse dalla propria. Le amicizie giocheranno un ruolo fondamentale, offrendo spunti di riflessione originali per affrontare alcuni dilemmi legati alla carriera o a scelte di vita importanti. Sul piano economico, è opportuno prestare attenzione a spese impreviste legate alla manutenzione dell'auto o della casa, cercando di non farsi trovare impreparati. Le dinamiche di coppia richiedono una maggiore attenzione ai dettagli e una volontà di superare insieme eventuali timori riguardanti la stabilità futura. Sarete in grado di gestire con diplomazia alcune tensioni nate nell'ambiente professionale, dimostrando maturità e una visione d'insieme che vi permetterà di non perdere mai di vista i vostri obiettivi principali, agendo con estrema prudenza e saggezza.

6° posto Ariete. Si preannuncia una settimana caratterizzata da una gestione laboriosa di questioni pratiche e amministrative. Sarete chiamati a mettere ordine tra documenti, ricevute e scartoffie varie, un compito faticoso ma necessario per evitare intoppi futuri. Nel contesto lavorativo, la pazienza sarà la vostra migliore alleata, specialmente nel rapporto con colleghi che non sembrano condividere la vostra stessa visione o velocità d'esecuzione. Nonostante la stanchezza, riuscirete a portare a termine ogni impegno preso, traendo soddisfazione dal dovere compiuto. In famiglia, è possibile che dobbiate occuparvi di alcune problematiche legate a un parente anziano, richiedendo tempo ed energie ma rafforzando il senso di appartenenza.

Anche se il desiderio di fuga è forte, trovare piccoli momenti di relax tra le mura domestiche aiuterà a mantenere il giusto equilibrio interiore senza cedere alle pressioni.

7° posto Vergine. In questo periodo emerge la necessità di affrontare con rigore alcune questioni legate alla gestione della casa, che potrebbero richiedere interventi di manutenzione rimandati troppo a lungo. La precisione che vi contraddistingue sarà fondamentale per districarsi tra scartoffie e scadenze che sembrano accumularsi sulla scrivania. Sul fronte professionale, la routine potrebbe apparire leggermente monotona, ma è proprio in questa stabilità che troverete la sicurezza necessaria per pianificare mosse future più audaci.

Nei rapporti di amicizia, si consiglia di evitare giudizi troppo severi; a volte un approccio più comprensivo aiuta a rinsaldare legami che stavano rischiando di raffreddarsi. Le preoccupazioni per il domani devono essere trasformate in azioni concrete oggi: organizzare meglio le entrate e le uscite permetterà di guardare ai prossimi mesi con una serenità decisamente maggiore e consapevole.

8° posto Capricorno. La settimana richiede una particolare attenzione alle dinamiche familiari, dove vecchi dissapori legati a questioni ereditarie o di proprietà potrebbero riaffiorare. Sarete chiamati a mostrare una grande fermezza d'animo per non farvi travolgere dalle emozioni altrui, mantenendo una visione oggettiva dei fatti.

Nel lavoro, la prudenza è d'obbligo: non è il momento migliore per lanciarsi in investimenti azzardati o per cambiare radicalmente rotta senza aver prima consolidato quanto già costruito. Il desiderio di solitudine potrebbe farsi sentire con insistenza, suggerendo la necessità di ritagliarsi uno spazio tutto per voi dove riflettere sui sogni ancora nel cassetto. Gestire lo stress quotidiano richiederà una buona dose di pragmatismo, evitando di caricarsi di responsabilità che non vi competono direttamente, preservando così le vostre energie per le sfide che contano davvero.

9° posto Cancro. Si prospettano giornate in cui il clima domestico potrebbe risentire di una certa stanchezza accumulata nei mesi precedenti.

Sarà essenziale comunicare con chiarezza i propri bisogni senza attendere che gli altri li intuiscano, per evitare malumori inutili all'interno della coppia o con i figli. Sul lavoro, alcune scadenze fiscali o burocratiche richiederanno un impegno supplementare, sottraendo tempo al relax. Tuttavia, la capacità di resilienza che vi appartiene permetterà di superare ogni ostacolo con dignità. Per quanto riguarda il denaro, si raccomanda cautela negli acquisti impulsivi dettati da un desiderio momentaneo di evasione. Cercate invece di concentrarvi sul consolidamento dei rapporti esistenti, riscoprendo il valore della condivisione e del supporto reciproco, che restano i pilastri fondamentali su cui costruire la vostra sicurezza emotiva e materiale nel lungo periodo.

10° posto Scorpione. In questa fase potreste avvertire un senso di insofferenza verso le regole troppo rigide, sia in ambito professionale che sociale. La voglia di ribellione va però gestita con intelligenza per non compromettere quanto di buono fatto finora nella vostra carriera. Si segnalano possibili discussioni legate a spese impreviste per l'abitazione o per la riparazione di apparecchiature elettroniche, situazioni che richiederanno un esborso non preventivato. Nelle relazioni affettive, il timore di non essere compresi fino in fondo potrebbe spingervi a chiudervi in voi stessi; sarebbe invece opportuno sforzarsi di spiegare le vostre ragioni con pacatezza. Non lasciate che la paura del futuro condizioni le vostre scelte attuali.

Focalizzatevi su piccoli traguardi quotidiani e sulla risoluzione di problemi pratici immediati per ritrovare gradualmente la fiducia necessaria a guardare avanti con ottimismo.

11° posto Toro. Le giornate in arrivo mettono alla prova la vostra proverbiale pazienza, specialmente per quanto riguarda questioni finanziarie che sembrano non volersi sbloccare. Potrebbero esserci dei ritardi nei pagamenti attesi o complicazioni burocratiche legate a tasse e tributi locali. In famiglia, le tensioni potrebbero derivare da opinioni contrastanti su come gestire il patrimonio comune o su decisioni che riguardano la casa. È importante non reagire con ostinazione, ma cercare un punto d'incontro che possa soddisfare le esigenze di tutti i componenti.

Anche se il desiderio di fuga dalla realtà è forte, restare ancorati ai fatti vi aiuterà a non commettere errori di valutazione. Nel rapporto di coppia, evitate di scaricare sul partner le frustrazioni lavorative, cercando invece nel dialogo una via d'uscita costruttiva ai dilemmi che vi tormentano da qualche tempo.

12° posto Leone. Vi trovate ad affrontare una settimana complessa, dove la gestione degli imprevisti richiederà un notevole sangue freddo. In ambito professionale, potreste trovarvi a dover rimediare a errori altrui o a far fronte a cambiamenti repentini nelle strategie aziendali che non condividete. La sensazione di essere messi da parte secondo l'oroscopo va contrastata con una condotta impeccabile e una dedizione totale ai propri compiti, senza cercare inutili scontri di potere. Nelle relazioni personali, i malintesi potrebbero nascere con estrema facilità; usate la massima chiarezza nell'esprimere i vostri pensieri per evitare di alimentare sospetti infondati. Nonostante le difficoltà economiche passeggere o le preoccupazioni per il futuro dei figli, mantenere una postura dignitosa e una volontà ferrea vi permetterà di superare questo momento di stanca, preparandovi a una futura risalita che non tarderà ad arrivare.