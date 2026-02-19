Secondo l'oroscopo di marzo 2026, i nati sotto il segno dello Scorpione devono gestire i malintesi e l'impulsività fino al 20, privilegiando la collaborazione lavorativa e la cautela nei sentimenti prima di un finale di mese sereno. I nati in Bilancia vivono una fase di rinnovamento fisico e audacia sentimentale, trovando grinta dal giorno 2 e nuove opportunità professionali dal 18, pur dovendo monitorare le spese. Infine, gli appartenenti all'Acquario sono chiamati alla prudenza finanziaria fino al 20, ma possono contare su un risveglio della passione dal 6 e su una ripresa economica e organizzativa nella seconda metà del mese.

Oroscopo e pagelle del mese di marzo: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Con l’arrivo della primavera, sentite il bisogno di rinnovare la vostra routine quotidiana. Mercurio e il Sole vi suggeriscono di prestare attenzione al benessere fisico: è il momento di aggiustare il tiro. Grazie al supporto di Marte dal giorno 2, avrete la grinta necessaria per abbandonare le vecchie pigrizie. Approfittate dell’eclissi del 3 per ricaricare le pile; un po’ di relax vi farà miracoli. Le cose si fanno interessanti in amore dal 6, quando Venere vi sprona a essere più audaci: dichiarate i vostri sentimenti senza timore! Sul fronte professionale, la Luna Nuova del 18 porta una ventata di novità: cogliete l'attimo, ma occhio al portafoglio, perché la tentazione di spendere troppo sarà forte.

Infine, dal 20 il clima si scalda: le trattative diventano fluide e l’intesa di coppia si fa profonda e magnetica. Voto: 7,5

Scorpione – Il mese si apre con un’atmosfera da film d’amore, ma attenzione ai piccoli intoppi: mentre il Sole e Venere vi spingono tra braccia romantiche, Mercurio retrogrado si diverte a creare qualche malinteso. L’oroscopo di marzo vi consiglia di procedere con i piedi di piombo, specialmente intorno al 2, quando Marte potrebbe rendervi troppo impulsivi. Cercate di mordervi la lingua fino al 20, giorno in cui Mercurio tornerà favorevole e potrete finalmente darci dentro con il flirt. Se l’eclissi del 3 promette scintille nelle uscite di gruppo, attenti a non farvi trascinare in discussioni inutili con un amico: paletti chiari e tanto divertimento.

Sul lavoro, dal 6 in poi, la collaborazione sarà la vostra arma vincente. Verso il 18, un nuovo incontro potrebbe farvi battere il cuore, ma non abbiate fretta di etichettarlo. Dal 20 in poi, la nebbia mentale svanisce e la carriera decolla sotto la spinta del Sole in Ariete. Sfruttate il picco di energia del 21 per i vostri progetti più grandi e fidatevi della stabilità promessa dalle stelle a fine mese: il 30, Venere vi regalerà la serenità di coppia che cercate. Voto: 8

Previsioni astrologiche e pagelle del mese di marzo: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Questo mese il vostro cuore batte tra le mura domestiche. Con Mercurio retrogrado, non c’è momento migliore per dedicarvi a quei lavori in sospeso in casa che rimandate da tempo.

Grazie alla spinta di Marte vicino al Sole il giorno 2, la vostra produttività decollerà: supererete ogni traguardo a una velocità sorprendente. Attorno al 3 marzo aspettatevi una svolta professionale: è il momento di scavalcare gli ostacoli e salire di livello. Dal 6, con Venere nel vostro settore dei sentimenti, lasciate che sia l’amore a guidare i vostri passi. Buone notizie per il portafoglio: il 10 Giove torna diretto, sbloccando finalmente le vostre finanze e portando nuove occasioni di guadagno. Se sognate di cambiare casa, puntate tutto sulla Luna Nuova del 18. Infine, dal 20 il Sole in Ariete accende la passione, mentre Venere chiude il mese regalandovi una perfetta armonia nell'ambiente di lavoro.

Voto: 8,5

Capricorno – Questo mese vi sentirete carichi di ambizioni e nuovi stimoli intellettuali, merito del Sole che illumina la vostra sfera mentale e di Marte che, dal giorno 2, vi regala una marcia in più. Fate attenzione, però: con Mercurio retrogrado fino al 20, non tutte le intuizioni del momento sono da mettere in pratica subito. Annotate ogni idea, ma agite con prudenza. Se avete in programma dei brevi spostamenti, mettete in conto qualche piccolo imprevisto; tuttavia, l’eclissi lunare del 3 è un’occasione troppo ghiotta per rinunciare a un viaggio più lungo. Partite pure, armandovi di un pizzico di pazienza. Dal 6, con Venere che si sposta nel vostro settore domestico, sarà il momento perfetto per rinnovare casa: un nuovo arredo o qualche dettaglio di design renderanno il vostro nido più accogliente.

La Luna Nuova del 18 vi metterà di fronte a una scelta importante, ma l'oroscopo consiglia di attendere il 20, quando Mercurio tornerà diretto e il Sole entrerà nel segno dell’Ariete. Solo allora avrete la lucidità necessaria per decidere. Infine, il 28 vedrà il vostro pianeta guida, Saturno, in ottimo aspetto con Plutone: la vostra determinazione sarà incrollabile e i traguardi a portata di mano. Per quanto riguarda il cuore, preparatevi al 30: Venere accende la passione, segnando forse l’inizio di una storia travolgente. Voto: 8

Il mese di marzo secondo gli astri: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Questo mese richiede prudenza finanziaria. Con Mercurio retrogrado, potreste imbattervi in uscite di cassa inaspettate fino al giorno 20; evitate dunque di agire d’impulso, specialmente dal 2, quando l’influenza di Marte potrebbe spingervi verso acquisti superflui.

L’eclissi del 3 sarà il momento perfetto per chiudere vecchie questioni, anche se farà emergere qualche piccola irregolarità fiscale. Sul fronte del cuore, l'ingresso di Venere in Ariete il 6 vi regalerà l’audacia necessaria per dichiararvi. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna Nuova del 18 promette nuove entrate: sfruttate questa scia positiva per risanare il bilancio. Una volta che Mercurio tornerà diretto il 20, potrete finalmente pianificare spostamenti e viaggi senza intoppi. Chiudete il mese dedicandovi alla casa: con la primavera alle porte, è il momento perfetto per rinnovare gli ambienti o curare il giardino. Voto: 7,5

Pesci – Con il Sole nel vostro segno, questo è il periodo dell’anno in cui potete davvero distinguervi.

Emanate una luce particolare che attira magneticamente chi vi circonda. Grazie all'influsso di Marte dal giorno 2, avrete anche il coraggio necessario per osare di più: ottenere ciò che desiderate sarà quasi naturale. Tuttavia, prestate attenzione a Mercurio retrogrado: evitate colpi di testa eccessivi. L’eclissi lunare del 3 segnerà probabilmente la fine di un rapporto; se qualcuno dovesse allontanarsi, sappiate che è un passaggio necessario per la vostra evoluzione. Sul fronte economico, l'arrivo di Venere il 6 porterà una ventata di freschezza al vostro portafoglio. Approfittatene il 18, sotto la Luna Nuova, per investire nel vostro aspetto con un nuovo stile. Dal 20, con il Sole che affianca Venere e Mercurio finalmente favorevole, la comunicazione diventerà semplice e i guadagni stabili. Per chiudere in bellezza, il 30 Venere stimola la voglia di evadere: un weekend fuori porta sarà l'occasione perfetta per ritrovare l'intesa di coppia. Voto: 9