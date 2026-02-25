Marzo è un mese che parla di sentimenti autentici, confronti necessari e nuove aperture emotive. Le energie del periodo favoriscono chiarimenti, ritorni di fiamma e decisioni importanti. Non sarà un mese superficiale: chi ama dovrà dimostrarlo, chi è single dovrà capire cosa desidera davvero. Le relazioni fragili verranno messe alla prova, mentre quelle solide potranno rafforzarsi in modo significativo.

Previsioni astrologiche mese di marzo: Ariete e Bilancia guidano le emozioni

♈ Ariete

Marzo vi vede magnetici, passionali, irresistibili. L’amore è istinto puro e voi siete pronti a vivere tutto senza filtri.

Le coppie ritrovano complicità fisica e desiderio, ma attenzione a non trasformare ogni discussione in uno scontro. I single hanno altissime possibilità di incontri travolgenti, soprattutto nella seconda metà del mese.

Pagella amore: 9

♉ Toro

Per voi marzo è concretezza e bisogno di sicurezza emotiva. Le coppie cercano stabilità e progettualità: si parla di convivenza, investimenti comuni, scelte importanti. I single sono più selettivi del solito: non vi accontentate di flirt passeggeri.

Pagella amore: 8

♊ Gemelli

Mese vivace ma altalenante. In amore avete bisogno di stimoli mentali prima ancora che fisici. Le coppie devono evitare gelosie inutili. I single possono vivere più conoscenze contemporaneamente, ma sarà difficile scegliere.

Pagella amore: 7

♋ Cancro

Periodo delicato ma intenso. Avete bisogno di rassicurazioni. Le coppie solide si rafforzano attraverso dialoghi profondi. Se qualcosa non funziona, marzo porta alla luce verità rimaste nascoste. I single potrebbero incontrare qualcuno legato al passato.

Pagella amore: 7,5

♌ Leone

Siete protagonisti della scena sentimentale. Charme, sicurezza e voglia di conquistare. Le coppie vivono un mese passionale. I single attirano facilmente attenzioni, ma dovranno capire chi merita davvero il loro cuore.

Pagella amore: 9

♍ Vergine

Marzo vi chiede di lasciarvi andare. Troppa razionalità può raffreddare il sentimento. Le coppie devono evitare critiche eccessive. I single potrebbero sorprendersi con un interesse inaspettato.

Pagella amore: 6,5

♎ Bilancia

Tra i segni più favoriti del mese. Fascino alle stelle e grande bisogno di armonia. Le coppie ritrovano equilibrio. I single hanno occasioni concrete per iniziare relazioni serie.

Pagella amore: 9,5

♏ Scorpione

Intensità assoluta. O tutto o niente. Le relazioni superficiali non vi interessano. Se amate, lo fate con profondità totale. Possibili confronti accesi ma chiarificatori.

Pagella amore: 8,5

♐ Sagittario

Voglia di libertà ma anche di emozioni vere. Le coppie devono evitare tensioni legate alla gestione degli spazi personali. I single possono vivere un colpo di fulmine improvviso.

Pagella amore: 7,5

♑ Capricorno

Mese di costruzione sentimentale. Chi è in coppia pensa a lungo termine.

I single cercano stabilità, non avventure. Le emozioni sono profonde ma espresse con prudenza.

Pagella amore: 8

♒ Acquario

Amore imprevedibile. Potrebbero nascere attrazioni fuori dagli schemi. Le coppie hanno bisogno di rinnovare la complicità mentale. Attenzione a non chiudervi troppo.

Pagella amore: 7

♓ Pesci

Sensibilità amplificata. Marzo è romantico e poetico per voi. Le coppie vivono momenti dolcissimi. I single sono favoriti negli incontri, soprattutto in contesti creativi o spirituali.

Pagella amore: 9