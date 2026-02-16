Le previsioni dell'Oroscopo del mese di marzo 2026 vedono i Gemelli dinanzi una decisione importante. Per la Bilancia è giunto il momento di cedere a qualche compromesso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: le previsioni dell'oroscopo del mese di marzo 2026 vi invitano ad essere un po' più cauti. Se state valutando di chiudere una relazione, cercate di valutare attentamente, senza prendere scelte troppo frettolose. Nel lavoro dovete essere più concentrati.

11° Capricorno: ci sono delle sorprese in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Il vostro umore, però, potrebbe essere turbato da alcune complicazioni in ambito professionale. Cercate di mantenere la calma e di non fasciarvi la testa prima di cadere.

10° Acquario: se avete da poco cominciato una nuova relazione, o un nuovo rapporto professionale, è il caso che vi mostriate un po' più flessibili e accondiscendenti. Questo non è un ottimo momento per avviare dei cambiamenti importanti.

9° Leone: ci sono delle belle notizie in arrivo per voi in ambito professionale. In amore dovete prestare attenzione ad alcune questioni in sospeso, che potrebbero generare un po' di turbamenti e preoccupazioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: il vostro essere particolarmente lunatici potrebbe spingervi ad avere delle discussioni anche con persone con cui solitamente andate molto d'accordo.

Cercate di mitigare questo aspetto del vostro carattere e non prendete decisioni troppo frettolose.

7° Scorpione: questo è il mese delle consapevolezze. Le previsioni dell'oroscopo vi invitano ad essere molto cauti nel relazionarvi a persone nuove. Ci sono delle nuove opportunità in arrivo per quanto riguarda la professione, quindi, siate attenti.

6° Toro: ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario lasciare prevaricare la ragione rispetto ai sentimenti. Voi siete passionali, determinati e decisi, quindi, frenare la vostra istintività potrebbe essere un'impresa da titani, ma provateci.

5° Bilancia: i nati sotto questo segno devono necessariamente scendere a qualche compromesso per riuscire ad arrivare a degli obiettivi importanti.

Le previsioni dell'oroscopo del mese di marzo vi invitano ad essere più pazienti e predisposti all'ascolto.

Oroscopo segni fortunati del mese di marzo

4° in classifica Ariete: le stelle vi invitano ad essere intraprendenti e lungimiranti. Le decisioni che prenderete oggi, potrebbero avere delle ripercussioni sul vostro futuro, quindi, prestate attenzione. In amore potrebbe essere giunto il momento di compiere un passo importante.

3° Cancro: ci sono delle novità in arrivo dal punto di vista professionale. Se siete in attesa di un grande salto di qualità,, questo potrebbe essere il momento giusto per osare. In amore dovete farvi avanti se volete raggiungere degli obiettivi.

2° Gemelli: per voi è giunto il momento di prendere una decisione importante.

Ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, ma dovete cercare di essere propositivi e predisposti ad adattarvi al cambiamento. In amore è necessario essere intraprendenti.

1° Vergine: l'oroscopo del mese di marzo 2026 vi invita ad essere audaci. Questo è un ottimo momento sia dal punto di vista professionale sia personale. Cercate di non dare troppo peso al giudizio degli altri, e concentratevi solamente su quello delle persone di cui avete totale fiducia.