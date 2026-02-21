Gli amanti dell'astrologia vedono nelle stelle un importante punto di riferimento. Grazie all'osservazione degli astri e dei movimenti dei pianeti, infatti, secondo questa pseudo-scienza, è possibile stabilire il modo in cui influenzeranno la vita di tutti i giorni dei segni zodiacali. L'oroscopo del 22 febbraio ha tanto da svelare. Amore, socialità e aspettative future finiranno nel mirino, dando vita a un quadro complesso e interessante.

Il Leone e il Sagittario non si spaventeranno facilmente. Dimostreranno di essere coraggiosi e pronti a tutto pur di raggiungere l'obiettivo finale.

Il Cancro e i Pesci, invece, tenderanno a essere più timidi, insicuri ed emotivi. I loro sentimenti rischieranno di travolgerli.

Oroscopo di domenica 22 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa domenica non vi regalerà le gioie desiderate. Gli imprevisti non mancheranno e, come se non bastasse, vi sentirete anche molto stanchi. Avrete bisogno di mettere da parte i pensieri negativi e di riposare. Il tempo per tornare a splendere arriverà prima del previsto. Una persona molto dolce vi resterà accanto con costanza.

Toro: non vi piacerà parlare sempre delle stesse cose. Proverete ad andare avanti, ma alcuni amici tenderanno a fissarsi un po' troppo. L'oroscopo vi consiglia di cercare di comprendere il loro punto di vista e di non essere eccessivamente severi con loro.

In un simile contesto, la scelta giusta delle parole da usare sarà essenziale.

Gemelli: avrete tanti mansioni da portare a termine. Sarete responsabili ed eccessivamente attenti a ogni singola conseguenza. Non chiederete aiuto al prossimo, ma l'intervento della vostra famiglia sarà gradito. Non sopporterete l'idea di essere trascurati o messi da parte. Inoltre, non sarete disposti a perdonare facilmente.

Cancro: non vi troverete bene in contesti sociali troppo vivaci o rumorosi. Farete fatica a stringere nuove amicizie e avrete paura di dire sempre la cosa sbagliata. Di conseguenza, preferirete il silenzio alle conversazioni. Ciò potrebbe farvi sentire a disagio e creare anche un po' di scompiglio all'interno del gruppo.

Un pizzico di audacia in più non guasterà.

Leone: sarete un esempio di coraggio e rispetto. Avrete la forza di affrontare tutto con audacia e determinazione. Non vi farete spaventare da ostacoli e imprevisti. Potrete contare su una grinta interiore non indifferente e su un atteggiamento davvero positivo. Cercherete di frequentare persone simili a voi, in modo da non raccogliere negatività.

Vergine: cambierete prospettiva sulla vita e sul futuro in generale. Un evento traumatico vi spingerà a rivedere le vostre priorità e a modificare approccio. Si tratterà di una sorpresa anche per voi. Tutto si svolgerà velocemente e senza alcuna forzatura. Le persone che vi staranno accanto non potranno fare a meno di notare la novità.

Bilancia: vi piacerà stare a contatto con il prossimo. Non parlerete molto di voi stessi, ma ascolterete le parole degli altri, dispensando consigli e cercando di essere utili. Il vostro aiuto verrà preso in grande considerazione. Darete importanza ai sentimenti, ma non sarete troppo insistenti. Tutto questo vi consentirà di costruire relazioni sane e forti.

Scorpione: cercherete di sistemare le cose con il partner. La relazione non andrà ancora a gonfie vele, ma cominceranno a esserci dei miglioramenti evidenti. Vi sentirete più tranquilli durante le discussioni e riuscirete ad esprimere con maggiore sicurezza il vostro punto di vista. Per continuare così, vi basterà non mollare la presa.

Sagittario: questa giornata vi metterà di fronte a diverse sfide, ma non penserete neanche per un secondo alla resa.

Vi rialzerete dopo ogni caduta, dimostrando di essere coraggiosi e di poter gestire ogni singola situazione. Autostima e pace interiore non mancheranno. Potrete fare affidamento anche sulla presenza di persone care.

Capricorno: non metterete in dubbio le parole del partner. Vi fiderete ciecamente della persona amata, riuscendo a creare un rapporto stabile, capace di farvi provare tanti sentimenti diversi. Vi impegnerete per renderlo perfetto e per non essere manchevoli in nulla. Alla fine della giornata, sarete molto soddisfatti dei progressi fatti.

Acquario: tenderete a preoccuparvi un po' troppo delle persone che vi staranno accanto. Non avrete intenzione di dare fastidio agli altri, ma rischierete di essere un po' troppo insistenti.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a controllare questo aspetto caratteriale. I cambiamenti saranno evidenti fin dalle prime ore.

Pesci: non riuscirete a nascondere in nessun modo la vostra timidezza. Gli altri se ne accorgeranno non appena inizieranno a interagire con voi. Sarà motivo di insicurezza e di vergogna, ma non dovrete preoccuparvi. Con qualche piccola accortezza, riuscirete a trasformarla in qualcosa di più. Vi basterà cambiare approccio.