L'oroscopo di sabato 21 febbraio è ricco di sorprese e novità. grazie allo studio dei transiti planetari, è possibile definire la quotidianità dei dodici segni zodiacali. Lavoro, amore e vita sociale subiranno enormi cambiamenti per alcuni. La ruota della fortuna girerà e gli equilibri si modificheranno.

I Gemelli e la Bilancia verranno travolti dalla passione. La relazione con il partner andrà a gonfie vele. Vivranno dei momenti intensi, dove saranno l'affetto e la comprensione reciproca a prevalere. L'Ariete e lo Scorpione, invece, prediligeranno attività di tipo pratico, soprattutto sul posto di lavoro.

Il loro contributo sarà indispensabile.

Oroscopo di venerdì 21 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: riceverete la stima da parte di amici e colleghi. Il vostro modo di agire non solo vi distinguerà dalla massa, ma vi permetterà anche di raggiungere risultati concreti e potenzialmente vantaggiosi per il futuro. Sarete vivaci sul posto di lavoro e dimostrerete di avere un buon feeling anche con i colleghi più problematici.

Toro: non vi farete prendere in giro facilmente. Osserverete ogni singolo comportamento, cercando di trarre le massime informazioni dalle parole ricevute. Attenzione, tuttavia, a non avere reazioni brusche, potreste facilmente passare dalla parte del torto. Sarà meglio adottare un atteggiamento moderato e aperto.

La risoluzione sarà più rapida.

Gemelli: sarete felicissimi di poter contare sulla presenza di un partner attento e passionale. Ricambierete il suo amore con altrettanto ardore. Sarete disposti ad ascoltarlo e a mettervi nei suoi panni. Riceverete lo stesso identico trattamento e ne sarete super orgogliosi. Attenzione all'invidia altrui, qualcuno potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote.

Cancro: l'idea di mettervi in gioco vi turberà un po'. Avrete paura di commettere degli errori più o meno seri. La staticità, tuttavia, non vi consentirà di superare questa forte insicurezza. Al contrario, con il passare del tempo, non farà altro che cristallizzarvi. Una svolta, in un simile contesto, sarà necessaria.

L'oroscopo vi consiglia di iniziare a piccoli passi.

Leone: vivrete un momento difficile. Dovrete superare un avvenimento complesso, che vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna, potrete accedere a una fonte inesauribile di forza. Sfruttando determinate attitudini, ne uscirete più forti di prima. Sarà importante non chiudervi in voi stessi e accogliere l'aiuto degli altri.

Vergine: non avrete in mano tutte le risposte, ma sarete pronte a cercarle. La vostra attitudine vi consentirà di muovervi con serenità e attenzione. Inoltre, sarete anche curiosi verso le novità e le sorprese. In linea generale, i vostri progetti diventeranno più concreti, ma dovrete lavorarci sopra ancora un po'. Serviranno pazienza e dedizione.

Bilancia: questa giornata sarà romantica e passionale. La relazione con il partner andrà benissimo. Vi basterà un solo sguardo per capirvi. L'amore trionferà su tutto, aiutandovi ad affrontare anche le situazioni più difficili. Potrete confrontarvi senza timori e trionfare nelle sfide quotidiane. Il vostro legame non passerà inosservato.

Scorpione: non resterete fermi a osservare il mondo che va avanti. Vi attiverete immediatamente, svolgendo molte azioni contemporaneamente. La stanchezza si farà sentire, ma sarete anche molto fieri di voi stessi. I cambiamenti non vi spaventeranno e saprete adattarvi con grande forza d'animo. Userete lo stesso approccio sul lavoro.

Sagittario: non sarete l'anima della festa, ma non resterete neanche in silenzio.

Saprete divertirvi con moderazione, evitando eccessi o azioni azzardate. Inseguirete la serenità e il benessere interiore con fermezza. Sarete di ottima compagnia e sempre disponibili per ascoltare gli amici o il partner.

Capricorno: non dovrete affrontare problemi particolari. La giornata sarà abbastanza serena, con ostacoli facilmente superabili. Darete il massimo sul posto di lavoro e troverete anche il tempo per riposare un po' e per dedicarvi alle vostre passioni. Potrete contare su amici premurosi, capaci di farvi stare bene e di donarvi tanto affetto.

Acquario: la preoccupazione non vi farà dormire di notte. L'ansia non farà altro che crescere, fino a portarvi al punto di rottura. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cambiare qualcosa nella vostra routine, rallentando i ritmi e pianificando gli impegni in modo diverso.

La situazione diventerà gestibile e facile da recuperare.

Pesci: vi distinguerete per la vostra sensibilità. Riuscirete a lavorare in team con grande facilità, senza creare problemi o litigare con i colleghi di colleghi. La vostra presenza sarà importante, anche se vi sembrerà di restare in disparte. Potrebbe essere il momento giusto per proporre le vostre idee e per metterle in pratica.