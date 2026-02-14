L'oroscopo di domenica 15 febbraio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a svelare tutti i segreti dei dodici segni. Grazie all'osservazione degli astri, è possibile definire gli aspetti più caratteristici legati all'amore, alla socialità, alle aspirazioni personali e alla carriera.

I Gemelli e i Pesci cercheranno affetto e spontaneità in amore. Non si affideranno a comportamenti costruiti, ma inseguiranno la verità con tutte le loro forze. Il Leone e il Capricorno, invece, avranno dei progetti ben precisi da realizzare.

Manterranno alta la soglia dell'attenzione e non si chiuderanno nel loro guscio.

Oroscopo di domenica 15 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vi fermerete neanche per un istante. Sarete vivaci e sempre attivi. Darete importanza alla vostra vita sociale, ma non la trasformerete in un motivo di vanto. Sarete pronti per affrontare una nuota settimana lavorativa. Spererete davvero di ricevere qualche riconoscimento. Anche i complimenti saranno ben accetti.

Toro: affronterete le sfide con molta calma. Cercherete di non farvi prendere dal panico e di mantenere la mente lucida. Le vostre strategie sembreranno funzionare perché vi orienterete bene tra i diversi ostacoli. Potrete contare anche sul sostegno delle persone che vi staranno accanto.

Gemelli: non vi piacerà dare spazio a relazioni di coppia costruite. Vorrete vivere un rapporto sincero, caratterizzato da rispetto, empatia e consapevolezza. La superficialità non sarà assolutamente tollerata. Inoltre, non avrete alcuna intenzione di abbassare l'asticella delle aspettative.

Cancro: la vostra timidezza potrebbe rappresentare un ostacolo nelle relazione interpersonali. Farete fatica a fare il primo passo e a farvi ascoltare. In amore, avrete ancora più difficoltà. L'oroscopo vi consiglia di non indossare una maschera e di provare a essere voi stessi: verrete ricompensati.

Leone: non vedrete l'ora di mettervi alla prova con sfide completamente nuove. Sarete pronti a lasciarvi il passato alle spalle per abbracciare una strada differente.

Vivrete questo passaggio con gioia, speranza e intraprendenza. La paura non sarà contemplata.

Vergine: non vi accontenterete di una relazione frastagliata e senza futuro. Investirete tantissimo nell'amore di coppia e, di conseguenza, vorrete assistere a determinati risultati. Sarà importante essere chiari con il partner, così da non avere brutte sorprese in futuro e da crescere insieme.

Bilancia: avrete una creatività spiccata, ma lo stress eccessivo rischierà di soffocare le vostre energie positive. L'ansia non sarà una buona consiglierà e i ritmi frenetici non faranno altro che peggiorare le cose. L'oroscopo del giorno vi consiglia di prendervi una piccola pausa per rallentare un po'.

Scorpione: sarete molto contenti dei risultati ottenuti.

Dedicherete questa giornata a voi stessi, concedendovi tanti piccoli sfizi. Questo vi permetterà di recuperare le energie e di iniziare la settimana successiva con allegria e determinazione. Sorprese anche in ambito sentimentale.

Sagittario: avrete tante energie e non vorrete assolutamente sprecarle. Sarete dinamici e attenti ai dettagli. In alcune occasioni, vi sentirete un po' indecisi ma, alla fine, riuscirete a fare la cosa giusta. Sarete circondati da tanti amici. La loro presenza si rivelerà fondamentale per voi.

Capricorno: non lascerete nulla al caso. Vorrete trasformare in realtà alcune idee e, per riuscirci, sarete disposti anche a lavorare parecchio. Potrete contare su una ferrea determinazione anche se un po' di riposo non vi farà male.

Tutto bene in amicizia e in amore.

Acquario: nessuno potrà mettere in dubbio la vostra bontà d'animo. Penserete prima al prossimo e vi occuperete del benessere della famiglia e degli amici. Sarete disposti addirittura a mettere in secondo piano i vostri interessi personali. Ciò vi trasformerà in persone affidabili e ricche di valori positivi.

Pesci: darete grande valore alla sincerità. Sarete bravi a interpretare il comportamento delle persone e difficilmente gli amici e il partner riusciranno nascondervi qualcosa. Preferirete una brutta verità a una dolce bugia. Riceverete parole colme di affetto e stima.