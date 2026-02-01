Lunedì 2 febbraio si apre con energie contrastanti che renderanno questa giornata particolarmente interessante per molti di voi. Il Capricorno conquista il gradino più alto del podio grazie a una combinazione vincente di lucidità mentale e capacità di azione che vi permetterà di fare passi avanti importanti. I Gemelli potrebbero sentirsi un po' dispersivi, faticando a concentrarsi su un unico obiettivo. Per i Pesci si preannuncia una serata dolce, perfetta per chi cerca intimità e connessione emotiva. L'Ariete dovrà invece armarsi di pazienza: qualche piccolo contrattempo potrebbe rallentare i vostri piani, ma niente che non si possa risolvere con un po' di flessibilità.

L'oroscopo di lunedì 2 febbraio: Toro in cerca di stabilità, sorprese in arrivo per lo Scorpione

12° ♊ Gemelli: Lunedì un po' sottotono per voi, che vi ritroverete a saltare da un pensiero all'altro senza riuscire a portare a termine granché. La mente corre veloce, forse troppo, e rischiate di disperdere energie preziose in mille direzioni diverse. In amore potreste risultare sfuggenti, e il partner potrebbe non capire cosa vi passa per la testa. Prendetevi qualche momento per respirare e rimandare le decisioni importanti a domani, quando avrete le idee più chiare.

11° ♈ Ariete: La settimana parte con qualche intoppo che metterà alla prova la vostra proverbiale impazienza. Un collega potrebbe non essere sulla vostra stessa lunghezza d'onda, oppure un appuntamento salta all'ultimo momento.

Non prendetevela troppo: sono solo piccoli ostacoli che si risolveranno da soli. In compenso, la serata promette meglio, magari con una telefonata che vi tirerà su il morale o una cena improvvisata con chi vi vuole bene.

10° ♎ Bilancia: Giornata di indecisioni per voi, che vi troverete a oscillare tra diverse opzioni senza sapere quale scegliere. Sul lavoro potreste rimandare una risposta importante, e questo potrebbe creare qualche tensione. In amore cercate di non essere troppo vaghi: chi vi sta accanto ha bisogno di certezze, non di forse e vedremo. Concedetevi una passeggiata nel tardo pomeriggio per schiarirvi le idee.

9° ♋ Cancro: Qualche nuvola emotiva attraversa il vostro cielo in questo lunedì.

Potreste sentirvi particolarmente sensibili alle parole altrui, interpretando come critiche anche semplici osservazioni. Sul fronte domestico forse emerge una piccola discussione, magari per una questione pratica che si trascina da tempo. Cercate di non chiudervi nel guscio: parlare apertamente di ciò che vi preoccupa è sempre la soluzione migliore.

8° ♌ Leone: Non è il vostro giorno per brillare come vorreste, e questo potrebbe frustrarvi un po'. Al lavoro qualcuno potrebbe prendersi meriti che sentite vostri, oppure un progetto non riceve l'attenzione che speravate. Evitate reazioni d'orgoglio che peggiorerebbero solo la situazione. In compenso, chi vi ama saprà farvi sentire speciali: approfittatene per ricaricare le batterie in vista di giornate migliori.

7° ♍ Vergine: Lunedì nella media per voi, che procedete con il vostro solito rigore ma senza particolari slanci. Potreste notare errori altrui che vi faranno storcere il naso, ma cercate di non essere troppo critici: non tutti hanno la vostra precisione. Un piccolo fastidio fisico, forse un mal di testa o tensione alle spalle, vi ricorda che dovete rallentare ogni tanto. Serata tranquilla, perfetta per mettere ordine in casa o nelle vostre cose.

6° ♉ Toro: Cercate stabilità in una giornata che invece vi chiede flessibilità. Qualcosa potrebbe non andare secondo i piani, e questo vi innervosisce più del dovuto. Sul lavoro mantenete la calma anche se un collega vi sembra particolarmente irritante.

In amore va meglio: una cena preparata con cura o un momento di relax condiviso sul divano vi riavvicinerà al partner. Le finanze sono sotto controllo, ma evitate acquisti impulsivi.

5° ♒ Acquario: Idee brillanti attraversano la vostra mente in questo inizio settimana. Potreste avere un'intuizione interessante per un progetto che vi sta a cuore, o trovare una soluzione creativa a un problema che vi assillava. Attenzione però a non perdervi nei vostri pensieri trascurando chi vi circonda: qualcuno potrebbe sentirsi messo da parte. Serata ideale per navigare in rete alla ricerca di ispirazione o per una chiacchierata stimolante con un amico.

4° ♐ Sagittario: Buone energie vi accompagnano in questo lunedì, anche se non siete al top della forma.

La voglia di fare è tanta, e potreste già pianificare qualcosa di divertente per il prossimo weekend. Sul lavoro procedete spediti, anche se qualche dettaglio burocratico vi annoia profondamente. In amore cercate stimoli nuovi: una proposta inaspettata potrebbe ravvivare la routine di coppia. Occhio solo a non esagerare con gli impegni.

3° ♏ Scorpione: Sorprese in arrivo per voi, che vi troverete a gestire una situazione inaspettata con la vostra solita abilità. Potreste ricevere una notizia che cambia le carte in tavola, oppure scoprire qualcosa di interessante su una persona che vi incuriosisce. Sul lavoro la vostra intuizione vi guida verso scelte azzeccate. In amore l'intensità cresce: se c'è qualcosa che volete dire, questo è il momento giusto per farlo.

2° ♓ Pesci: Lunedì dolce e romantico per voi, che vi lasciate trasportare dalle emozioni con naturalezza. In amore potreste vivere momenti di grande intimità, fatti di sguardi complici e parole sussurrate. Anche chi è single potrebbe fare un incontro interessante, magari in un contesto inaspettato. Sul lavoro procedete con il pilota automatico, senza particolare entusiasmo ma anche senza problemi. Concedetevi una serata coccolosa, ve la meritate.

1° ♑ Capricorno: Il primo posto è tutto vostro in questo lunedì che premia la vostra determinazione. Siete lucidi, concentrati e pronti a conquistare qualsiasi obiettivo vi siate prefissati. Sul lavoro potreste ottenere un riconoscimento importante o fare progressi significativi in un progetto che vi sta a cuore.

In amore mostrate il vostro lato più tenero: chi vi conosce sa che dietro quella corazza c'è un cuore grande. Le energie fisiche sono al massimo, approfittatene per iniziare la settimana con il piede giusto.