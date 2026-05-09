L'oroscopo di domenica 10 maggio 2026 racconta una giornata calda e luminosa, dove il cielo di primavera regala leggerezza a chi si lascia andare. Il Leone svetta in cima e si gode una domenica brillante, fatta di affetti e iniziative. Il Sagittario viaggia su un'onda di entusiasmo e i Gemelli si muovono con un brio contagioso. Più in basso Vergine e Capricorno chiedono lentezza, mentre Cancro e Ariete cercano un equilibrio. Una domenica perfetta per ascoltare l'umore del momento e capire dove conviene spingere e dove rallentare.

L'oroscopo del 10 maggio: il Leone si prende la scena, lo Scorpione cerca chiarezza

12° ♍ Vergine ⭐½: La domenica parte un po' storta, con qualche pensiero di troppo che vi fa svegliare già stanchi. Il bisogno di controllare ogni dettaglio in queste ore vi prosciuga. In amore potreste apparire freddi senza volerlo, occhio a non spegnere chi vi sta accanto con commenti taglienti. Sul fronte del benessere il corpo chiede tregua, magari un pomeriggio fuori senza programmi rigidi. Lasciate qualche cosa in sospeso, non crollerà nulla. Riprenderete fiato già da lunedì.

11° ♑ Capricorno ⭐⭐: Una domenica un po' grigia, con quella sensazione di non riuscire a staccare davvero dai pensieri della settimana.

Vi converrà evitare conversazioni impegnative, soprattutto in famiglia, perché potreste reagire più duramente del solito. Anche in coppia serve morbidezza, non rigidità. Il fisico vi avverte che dormite poco e male, concedetevi un riposo vero senza sensi di colpa. Una camminata leggera vi farà bene più di mille progetti. Pazienza, settimana prossima va meglio.

10° ♋ Cancro ⭐⭐½: Domenica altalenante, con momenti dolci e altri in cui vi sentite stranamente fragili. Qualcosa nelle relazioni vi tocca più del previsto e fate fatica a capirne il motivo. In amore non isolatevi, parlate anche se vi sembra inutile. Sul lavoro è meglio non rimuginare su quello che vi attende lunedì, oggi staccate davvero.

Il corpo vi chiede dolcezza, una buona cena casalinga e qualcosa di confortante. Rispettate i vostri tempi, senza forzare allegria che non sentite.

9° ♈ Ariete ⭐⭐½: La giornata vi trova un po' fuori ritmo, come se aveste fretta senza una vera meta. Forse avete spinto troppo nei giorni scorsi e ora il motore tira meno. In amore potreste essere irritabili per cose piccole, fate un respiro prima di rispondere. Sul fronte del benessere muovetevi senza esagerare, lo sport sì ma senza sfide. Una passeggiata o una pedalata vi rimetteranno in pace. Evitate decisioni importanti, oggi il giudizio non è dei più lucidi.

8° ♓ Pesci ⭐⭐⭐: Una domenica nella media, con qualche bel momento e qualche pensiero che torna.

Le emozioni sono tante e a tratti vi confondono, ma nulla di grave. In amore va meglio se vi lasciate guidare dall'istinto, senza analizzare troppo le parole dell'altro. Nel lavoro la mente è già un po' avanti, ma cercate di restare nel giorno. Il fisico apprezza acqua, aria aperta e qualche pausa vera dagli schermi. Concedetevi un piccolo piacere, non avete bisogno di scuse.

7° ♉ Toro ⭐⭐⭐: Domenica tranquilla, di quelle che scorrono lente e vi piacciono. Niente di travolgente ma neanche niente che vi disturbi. In amore c'è una buona stabilità, magari poco fuoco ma molta complicità. Se siete soli, evitate di chiudervi in casa, una passeggiata può portarvi un incontro piacevole. Sul lavoro non pensateci, oggi è il vostro giorno per ricaricare.

Il corpo vi ringrazia se cucinate qualcosa di buono e vi godete il pranzo senza fretta. Una serata leggera vi farà chiudere bene la giornata.

6° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐½: Una domenica gradevole, con piccole soddisfazioni che vi mettono di buon umore. La voglia di stare con gli amici o con la famiglia si sente forte e vi regala leggerezza. In amore qualcosa si muove dolcemente, magari un gesto inaspettato del partner. Per chi è solo c'è una bella apertura, non chiudetevi in casa. Sul fronte del benessere siete in forma, approfittatene per fare qualcosa che amate. Una serata fuori vi rimette in pace col mondo.

5° ♒ Acquario ⭐⭐⭐⭐: Bella domenica, con un'energia mentale brillante che vi fa venire idee piacevoli.

Vi sentite più liberi del solito, leggeri, con voglia di fare cose nuove o vedere posti diversi. In amore c'è un'apertura interessante, soprattutto per chi sta riscoprendo qualcuno. Le amicizie giocano un ruolo dolce in queste ore, magari un messaggio inatteso vi farà sorridere. Il fisico risponde bene, approfittatene per uno sport all'aperto. Vi attende una giornata che ricorderete con piacere.

4° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐⭐: Domenica di chiarezze interiori, con una bella sensazione di ritrovata centratura. Capite cosa volete e cosa no, e questo vi dà forza. In amore le emozioni sono profonde e potreste avere voglia di parlare di qualcosa di importante con il partner. Per i single c'è un'attrazione che si fa più nitida.

Sul fronte del benessere il corpo collabora, vi sentite tonici. Una passeggiata in luoghi che amate vi farà bene. Fidatevi del vostro intuito, oggi non sbaglia.

3° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐½: Una domenica vivace, brillante, fatta di chiacchiere e voglia di stare con gli altri. Vi muovete con leggerezza e siete simpaticamente al centro dell'attenzione. In amore c'è curiosità, voglia di novità, magari un piccolo gioco di sguardi che vi mette di buon umore. Per chi è in coppia la giornata scorre piacevole, con un pizzico di complicità. Il corpo vi segue bene, l'energia è buona. Una serata in compagnia vi regalerà sorrisi sinceri e qualche storia da raccontare.

2° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐½: Domenica luminosa, con un entusiasmo che si sente subito al risveglio.

Avete voglia di fare, di muovervi, di vedere persone che vi piacciono. In amore siete generosi e diretti, e questo conquista. Per i single c'è la possibilità di un incontro che vi accende. Il lavoro è lontano dai pensieri, godetevi il momento. Il fisico vi sostiene benissimo, perfetto per uno sport o una gita fuori porta. Una giornata da vivere in pieno, senza calcoli.

1° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐⭐: E in cima alla classifica oggi splendete voi, con una domenica davvero radiosa. Vi sentite carichi di energia, sicuri, magnetici, e gli altri lo notano. In amore siete travolgenti, generosi, con un calore che fa innamorare chi vi sta accanto. Per chi è solo c'è un incontro che può accendere il cuore. La famiglia vi cerca e vi celebra. Il corpo risponde con una forma invidiabile, ideale per uno sport che amate. Godetevela tutta, è una di quelle giornate che restano nella memoria.