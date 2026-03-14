L'oroscopo del 15 marzo 2026 con classifica affida la medaglia d'oro all'Acquario, quella d'argento al Toro, mentre quella di bronzo al Sagittario. Ultimo posto assegnato alla Vergine poiché la quadratura tra Luna e Urano può provocare agitazione mentale.

Classifica del 15 marzo 2026

Oro – Acquario

La Luna vi rispecchia profondamente e questo transito vi carica di idee originali e voglia di cambiamento. Anche se la quadratura può portare tensione psicologica, la vostra mente vede oltre e sa trasformare l’imprevisto in opportunità. È il vostro momento per guardare avanti e dire qualcosa di autentico al mondo.

Argento – Toro

Urano attivo nel vostro segno scuote le certezze, ma vi spinge anche verso una rinascita personale. La quadratura della Luna può portare qualche disagio emotivo, ma la vostra stabilità di fondo vi aiuta a metabolizzare questi scossoni e a usarli per reinventarvi.

Bronzo – Sagittario

La Luna in Acquario vi regala entusiasmo e desiderio di libertà. La quadratura con Urano vi chiede di bilanciare avventura e responsabilità, ma siete pronti a cogliere nuove prospettive e ad ampliare i vostri orizzonti.

4. Leone

La Luna in Acquario vi sfida a uscire dal vostro centro di comfort e ad abbracciare approcci più originali. La tensione con Urano può essere stimolante e portarvi una spinta creativa in più.

5. Gemelli

Con la Luna nel segno amica dell’aria, vi sentite mentalmente vivaci e curiosi. La quadratura spinge a parlare con sincerità, anche se potreste avvertire tensioni nei dialoghi: la spontaneità è la vostra forza.

6 Ariete

Siete pronti ad agire: la Luna in Acquario vi infonde energia e Urano in Toro porta voglia di rompere schemi. Attenzione però a non fare scelte d’impulso: rallentate un momento prima di lanciare azioni decisive.

7. Bilancia

La quadratura porta un mix di bisogno di libertà e desiderio di equilibrio interno. È una buona giornata per confrontarvi con sincerità e mettere in luce quello che davvero volete cambiare.

8. Cancro

L’energia della Luna sensibile vi tocca da vicino: potete sentirvi emotivamente reattivi o riflessivi.

Urano chiede di rendervi più flessibili, ma è dal cuore che trovate la vostra stabilità.

9. Pesci

La giornata è emotiva e sognante: la Luna e Urano insieme possono portare idee profonde ma anche momenti di confusione. Ascoltate il vostro intuito e non cercate risposte affrettate.

10. Capricorno

La Luna in quadratura può farvi sentire una certa pressione. Meglio non forzare situazioni: concentratevi su ciò che potete controllare e lasciate scorrere ciò che va oltre la logica.

11. Scorpione

Le emozioni sono intense e possono emergere tensioni o intuizioni forti. Urano stimola trasformazioni profonde: non temete le rivelazioni interiori, ma evitate reazioni esplosive.

12. Vergine

La quadratura tra Luna e Urano può creare un senso di agitazione mentale. È una giornata in cui conviene rallentare, organizzare e riflettere anziché affrettare decisioni.