L'oroscopo dal 18 al 24 maggio 2026 con consigli spinge i Gemelli ad ascoltare il cuore, il Toro a canalizzare l'energia in progetti. Infine, il Cancro deve dedicarsi agli affetti e il Leone deve evitare discussioni.

Consigli ai segni dal 18 al 24 maggio 2026

Ariete

Ora che Marte ha lasciato il vostro segno per stabilirsi in Toro, la frenesia cala. Il consiglio è di rallentare il passo e usare questa calma ritrovata per riflettere sui vostri prossimi passi, evitando l'impulsività dei giorni scorsi.

Toro

Con Marte che entra nel vostro segno, avete una marcia in più e siete inarrestabili.

Canalizzate questa grande energia in progetti fisici o lavorativi che richiedono resistenza; è il momento perfetto per costruire basi materiali solide.

Gemelli

Il Sole entra nel vostro segno e apre ufficialmente la vostra stagione, rendendovi il protagonisti assoluti. Sfruttate questa nuova energia solare per avviare contatti importanti e brillare socialmente, ma non dimenticate di ascoltare il vostro cuore ora che Venere si è fatta più sensibile.

Cancro

Venere entra nel vostro segno portando armonia e una luce speciale. Il consiglio è di dedicare tempo alla cura della casa e degli affetti più cari; se venerdì 22 avvertite confusione a causa del quadrato Venere-Nettuno, aspettate che la nebbia si diradi prima di agire.

Leone

Settimana di passaggio con Marte in quadratura che può rendervi irritabili. Evitate le sfide di potere e le discussioni importanti, specialmente venerdì 22 maggio; meglio fare un passo indietro oggi per un salto avanti domani.

Vergine

Benefici della solidità di Marte e della dolcezza di Venere. È un'ottima settimana per rimettere ordine nelle vostre finanze e, contemporaneamente, curare con dedizione i vostri sentimenti.

Bilancia

L'aria dei Gemelli vi restituisce il sorriso e la voglia di socializzare. Il consiglio è di accettare gli inviti e frequentare nuovi ambienti; un incontro stimolante potrebbe accendere la vostra curiosità intellettuale.

Scorpione

Marte in opposizione dal Toro vi sfida sulla pazienza.

Se sentite montare la rabbia o il nervosismo, cercate rifugio nella tenerezza degli affetti familiari o in un hobby rilassante per non alimentare inutili scontri.

Sagittario

L'opposizione del Sole vi rende un po' più stanchi e dispersivi. Non promettete più di quanto voi possiate effettivamente mantenere e cercate di restare focalizzati su un unico obiettivo alla volta per non esaurire le energie.

Capricorno

La fatica diminuisce grazie al sostegno di Marte in Toro. Non abbiate paura di mostrare il vostro lato più tenero e protettivo; Venere in Cancro vi suggerisce che la vulnerabilità può essere una forza.

Acquario

Il richiamo alla stabilità e alla tradizione potrebbe annoiarvi o farvi sentire fuori posto.

Tentate di trovare modi alternativi e creativi per esprimere la vostra natura libera senza entrare in conflitto con le responsabilità quotidiane.

Pesci

Siete molto ispirati, ma il quadrato tra Venere e Nettuno di venerdì 22 richiede prudenza. La vostra immaginazione è potente, ma assicuratevi che i vostri desideri e le vostre visioni abbiano sempre un riscontro concreto nella realtà.