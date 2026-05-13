L'oroscopo del 14 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Toro, con quella d'argento i Gemelli e infine con quella di bronzo l'Ariete che avrà ciò che desidera. L'ultimo posto invece è stato occupato dallo Scorpione che dovrebbe ascoltare di più.

Classifica dei segni del 14 maggio 2026

1° Posto: Toro

Con il Sole e Mercurio congiunti nel vostro segno, siete imbattibili. La vostra mente è un laser focalizzato sulla realtà e sui guadagni. Avete la capacità di concretizzare un'idea che rimuginavate da tempo. Non perdete tempo in chiacchiere inutili; oggi ogni vostra parola può diventare un investimento sicuro.

2° Posto: Gemelli

Grazie al sestile tra Venere nel vostro segno e la Luna in Ariete, la vostra vita sociale esplode di positività. Siete brillanti, simpatici e irresistibili. È il momento perfetto per nuove conoscenze o per riaccendere la scintilla nel rapporto di coppia. Uscite di casa e accettate gli inviti; la fortuna oggi passa attraverso gli incontri casuali e il dialogo.

3° Posto: Ariete

La Luna nel vostro segno riceve il bacio di Venere dai Gemelli. Vi sentite entusiasti, leggeri e pronti all'azione. La vostra capacità di comunicare i sentimenti è diretta ma dolce, permettendovi di ottenere ciò che desiderate con un sorriso. Seguite l'istinto nelle questioni di cuore; la vostra spontaneità sarà la vostra carta vincente.

4° Vergine: la logica del Toro vi sostiene. Siete efficienti e riuscite a mettere ordine anche nel caos più totale.

5° Capricorno: ambizione e pragmatismo. State costruendo qualcosa di duraturo, e oggi i risultati iniziano a vedersi.

6° Bilancia: il sestile Venere-Luna vi regala una giornata armoniosa. Ottimo momento per occuparvi di arte, bellezza o pubbliche relazioni.

7° Cancro: siete più razionali del solito. Usate questa chiarezza per sistemare questioni burocratiche o domestiche.

8° Pesci: la comunicazione è fluida. Riuscite a spiegare i vostri sogni in modo che anche i più scettici possano capirvi.

9° Leone: vi sentite un po' frenati nel mostrare la vostra grandezza, ma la Luna in Ariete vi regala comunque un buon umore di fondo.

10° Sagittario: attenzione alla dispersione. Il desiderio di fuga è forte, ma il Sole in Toro vi richiama ai vostri doveri materiali.

11° Acquario: possibili tensioni tra ciò che volete comunicare e come venite recepiti. Cercate di essere meno provocatori e più concreti.

12° Scorpione: con il Sole e Mercurio in opposizione, il rischio è di intestardirsi su posizioni perse. Cercate di ascoltare di più invece di fare di testa vostra.