L'oroscopo del 26 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro al Cancro, argento ai Pesci e il bronzo all'Ariete per la sua determinazione e intuito. All'ultimo posto invece si piazza l'Acquario per distacco emotivo eccessivo durante la giornata.

Classifica completa – 26 Marzo 2026

Cancro – siete dominatori assoluti: Luna + Giove nel segno portano fortuna, occasioni e protezione. Con il Sole in Ariete avete anche la spinta per agire: giornata perfetta per conquistare sia nel lavoro che in amore.

Pesci – Mercurio nel segno vi rende intuitivi e brillanti: capite tutto al volo.

Ottimo per relazioni, creatività e decisioni “di pancia” che si rivelano davvero giuste.

Ariete – Sole nel segno quindi avrete forza pura: siete determinati e pronti a prendere iniziative. Se ascoltate anche l’intuito, potete ottenere grandi risultati.

Scorpione – Emozioni profonde e ben canalizzate: sfruttate benissimo l’energia della Luna in Cancro e potete rafforzare legami o ottenere risultati importanti anche inaspetrati.

Toro – Concretezza + sensibilità: giornata stabile ma anche emotivamente ricca, perfetta per costruire qualcosa di duraturo nel tempo.

Vergine – Lucidità utile: Mercurio in Pesci vi sfida un po’, ma riuscite comunque a organizzare e dare forma alle idee.

Capricorno – Opposizione utile: qualche tensione emotiva, ma può trasformarsi in crescita e consapevolezza se restate lucidi.

Bilancia – avrete emozioni da gestire: giornata utile per chiarire rapporti, anche se non tutto è immediato.

Leone – Energia buona ma meno fluida: il Sole vi sostiene, ma il clima emotivo richiede più sensibilità del solito.

Sagittario – Voglia di fare ma poca direzione: serve più concretezza per sfruttare le opportunità, anche quelle importanti. State attenti ai contatti che avete e fidatevi solo di chi ne vale la pena.

Gemelli – Mercurio in Pesci crea grande confusione: idee tante ma poco chiare, meglio rimandare decisioni importanti. Predete quests giornata per riflettere.

Acquario – avrete distacco emotivo eccessivo: giornata molto intensa, ma fate fatica a sintonizzarvi. Meglio rimanere nell'ombra e osservare che agire.