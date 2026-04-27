L'oroscopo dal 27 aprile al 3 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, con quella d'argento i Gemelli e infine con quella di bronzo l'Acquario. L'ultimo posto è stato assegnato ai Pesci poiché la giornata è alimentata da troppe energie diverse.

Classifica dal 27 aprile al 3 maggio 2026

1. Ariete

Siete al centro di tutto. Con Marte, Mercurio e Saturno nel segno, avete una forza incredibile: determinazione, chiarezza e voglia di chiudere ciò che è rimasto in sospeso. È una settimana decisiva: potete fare passi enormi, soprattutto se non disperdete energia.

2. Gemelli

Siete tra i più attivati dal cambiamento. Venere nel segno e Urano che porta novità rendono tutto più veloce, interessante, imprevedibile. Incontri, idee, possibilità: qualcosa si muove davvero.

3. Acquario

Siete perfettamente in sintonia con questo clima dinamico. Le novità non vi spaventano, anzi vi stimolano. Settimana ottima per cambiare prospettiva e aprirvi a qualcosa di diverso.

4. Leone

Sentite forte la spinta all’azione. I pianeti in Ariete vi danno energia e voglia di mettervi in gioco. Non tutto è semplice, ma avete la forza per emergere.

5. Sagittario

Anche per voi energia alta e movimento. È una settimana che vi rimette in moto, soprattutto mentalmente. Opportunità da cogliere, ma serve attenzione ai dettagli.

6. Scorpione

La Luna nel segno a metà settimana vi rende intensi e profondi. È un momento di verità: qualcosa si chiarisce dentro o fuori. Non è leggero, ma è importante.

7. Bilancia

Relazioni in primo piano. Con Venere attiva, qualcosa si muove nei rapporti: incontri, chiarimenti o attrazioni. Serve equilibrio per non farsi trascinare troppo.

8. Cancro

Settimana più emotiva che attiva. Sentite molto, ma agite meno. Meglio osservare e capire prima di prendere decisioni.

9. Vergine

Un po’ destabilizzati dai cambiamenti veloci. Avete bisogno di ordine, ma la settimana è più caotica del solito. Serve adattamento.

10. Capricorno

Clima un po’ scomodo per voi. Troppa fretta, troppe decisioni rapide. Meglio non forzare e mantenere la vostra strategia.

11. Toro

Dopo una fase più stabile, iniziate a sentire movimento e cambiamento. Non tutto è sotto controllo e questo può darvi fastidio. Serve flessibilità.

12. Pesci

Tra i più sensibili alla confusione della settimana. Troppe energie diverse, troppi stimoli. Meglio rallentare e proteggere le vostre energie.