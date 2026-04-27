L'oroscopo dal 27 aprile al 3 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, con quella d'argento i Gemelli e infine con quella di bronzo l'Acquario. L'ultimo posto è stato assegnato ai Pesci poiché la giornata è alimentata da troppe energie diverse.
Classifica dal 27 aprile al 3 maggio 2026
1. Ariete
Siete al centro di tutto. Con Marte, Mercurio e Saturno nel segno, avete una forza incredibile: determinazione, chiarezza e voglia di chiudere ciò che è rimasto in sospeso. È una settimana decisiva: potete fare passi enormi, soprattutto se non disperdete energia.
2. Gemelli
Siete tra i più attivati dal cambiamento. Venere nel segno e Urano che porta novità rendono tutto più veloce, interessante, imprevedibile. Incontri, idee, possibilità: qualcosa si muove davvero.
3. Acquario
Siete perfettamente in sintonia con questo clima dinamico. Le novità non vi spaventano, anzi vi stimolano. Settimana ottima per cambiare prospettiva e aprirvi a qualcosa di diverso.
4. Leone
Sentite forte la spinta all’azione. I pianeti in Ariete vi danno energia e voglia di mettervi in gioco. Non tutto è semplice, ma avete la forza per emergere.
5. Sagittario
Anche per voi energia alta e movimento. È una settimana che vi rimette in moto, soprattutto mentalmente. Opportunità da cogliere, ma serve attenzione ai dettagli.
6. Scorpione
La Luna nel segno a metà settimana vi rende intensi e profondi. È un momento di verità: qualcosa si chiarisce dentro o fuori. Non è leggero, ma è importante.
7. Bilancia
Relazioni in primo piano. Con Venere attiva, qualcosa si muove nei rapporti: incontri, chiarimenti o attrazioni. Serve equilibrio per non farsi trascinare troppo.
8. Cancro
Settimana più emotiva che attiva. Sentite molto, ma agite meno. Meglio osservare e capire prima di prendere decisioni.
9. Vergine
Un po’ destabilizzati dai cambiamenti veloci. Avete bisogno di ordine, ma la settimana è più caotica del solito. Serve adattamento.
10. Capricorno
Clima un po’ scomodo per voi. Troppa fretta, troppe decisioni rapide. Meglio non forzare e mantenere la vostra strategia.
11. Toro
Dopo una fase più stabile, iniziate a sentire movimento e cambiamento. Non tutto è sotto controllo e questo può darvi fastidio. Serve flessibilità.
12. Pesci
Tra i più sensibili alla confusione della settimana. Troppe energie diverse, troppi stimoli. Meglio rallentare e proteggere le vostre energie.