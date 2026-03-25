Secondo l'oroscopo del 26 marzo, i nativi della Vergine recupereranno leggerezza mentale e prenderanno decisioni equilibrate. I Gemelli affronteranno un viaggio sentimentale intenso con spirito filosofico. I Pesci, infine, dovranno agire con cautela, privilegiando la stima e il dialogo alla sola passione.

L'amore secondo l'oroscopo del giorno 26 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sperimenterete un mix di coraggio e carisma che darà slancio ai vostri desideri più profondi. Mentre vi godete la spensieratezza, il cuore potrebbe sorprendervi: chiudete con il passato per far spazio a un nuovo, travolgente capitolo amoroso.

Voto: 8,5

Toro – Se sentite che il vostro legame si sta trascinando, forse la colpa è di alcune interferenze familiari pesanti da sopportare. Non permettete ai battibecchi sterili di spegnere la passione: analizzate la situazione con calma e agite con saggezza. Voto: 6

Gemelli – Preparatevi a un viaggio sentimentale intenso che vi terrà col fiato sospeso, lontano dalla noia. Anche se le sensazioni si faranno scottanti, affrontatele con spirito filosofico per raggiungere una nuova consapevolezza di voi stessi. Voto: 7,5

Cancro – L'amore busserà alla vostra porta con la forza di un uragano, portando il dinamismo che cercate pur mettendovi alla prova con legami complessi. Se le diversità dovessero pesare, non esitate a fare un passo indietro per dare priorità al vostro benessere personale: tutto il resto è solo rumore di fondo.

Voto: 7

Previsioni amorose e sentimentali per il giorno 26 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sarete travolti da novità inaspettate che richiederanno reazioni immediate. L'oroscopo consiglia di gestire l'irrequietezza aprendovi con il partner: la trasparenza emotiva è la chiave per rendere il vostro legame davvero solido. Voto: 7

Vergine – Ritroverete una piacevole leggerezza mentale che vi permetterà di guardare alle emozioni con maggior distacco. Le decisioni prese in questo periodo saranno quelle corrette per assicurarvi l'equilibrio e il benessere che cercate. Voto: 8,5

Bilancia – Spesso le aspettative altrui offuscano i vostri obiettivi; cercate di eliminare questi condizionamenti per ritrovare la serenità.

Ascoltate la vostra voce interiore e agite subito per conquistare la gioia che meritate. Voto: 7

Scorpione – Preparatevi a vivere una relazione speciale mettendovi in discussione con entusiasmo e accantonando i brutti ricordi. Non lasciate che i rimpianti ostacolino il presente: vi attende un momento davvero magico da vivere pienamente. Voto: 8,5

Astrologia e pagelle di giovedì 26 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Aprite il cuore a nuovi legami e possibili colpi di fulmine, prestando però attenzione a non scambiare l'instabilità per passione. Se cercate un’esperienza indimenticabile, mettetevi in gioco frequentando ambienti dinamici e ricchi di stimoli. Voto: 8

Capricorno – Confrontatevi apertamente con chi amate per verificare che i vostri obiettivi siano condivisi.

Alimentate quotidianamente l'intesa ed evitate i silenzi, prevenendo così tensioni superflue e inutili malintesi. Voto: 7

Acquario – Riscoprite la bellezza della passione nel vostro rapporto, lasciandovi sorprendere dall'imprevedibile a prescindere dagli anni trascorsi insieme. Anche se proverete emozioni contrastanti, la sorte vi regalerà nuovi stimoli e desideri travolgenti. Voto: 8,5

Pesci – Preparatevi a ogni evenienza, ma agite con cautela nei sentimenti. Non bruciate le tappe: una volta spenta la passione travolgente, serviranno stima e dialogo per costruire un legame vero. Voto: 8