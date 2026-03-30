Secondo l'oroscopo del 31 marzo, i nativi del Sagittario dovranno ascoltare la propria voce interiore per superare i dubbi e attendere con fiducia un imminente successo sentimentale. Gli individui del Cancro affronteranno nuovi incontri e piccoli intoppi burocratici con pazienza, puntando però con successo verso una stabilità sia economica che affettiva. Infine, i nati sotto il segno del Leone sentiranno la necessità di chiudere con il passato e abbandonare il superfluo per fare chiarezza sui propri desideri e ritrovare la serenità.

L'amore secondo l'oroscopo del giorno 31 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Affronterete una fase complessa che richiederà rinunce poco gradite. Se il legame è solido, armatevi di pazienza poiché i progetti comuni subiranno dei rallentamenti. In caso di maretta, invece, evitate colpi di testa o tradimenti che vi farebbero passare dalla parte del torto. Voto: 5,5

Toro – Sfruttate la vostra proverbiale prudenza per fare chiarezza nelle situazioni irrisolte, affrontando con onestà anche le delusioni sentimentali più difficili. Questo momento positivo vi permetterà di chiudere con il passato per aprirvi a un legame profondo. L'amore bussa alla porta e siete pronti ad accoglierlo con successo.

Voto: 8

Gemelli – Approfittate di questa fase splendida per investire nel futuro domestico, certi che i soldi necessari non mancheranno. Mentre le coppie godranno di una ritrovata armonia, i single dovrebbero stare alla larga dai guai, evitando di corteggiare chi non è libero. Voto: 8,5

Cancro – Nuovi stimoli animeranno i vostri incontri, sebbene le relazioni serie richiedano pazienza per superare qualche ostacolo iniziale. Anche le coppie collaudate potrebbero vivere piccoli rallentamenti dovuti a questioni familiari o burocratiche, ma nulla impedirà di costruire una solida serenità finanziaria e affettiva. Voto: 7,5

Previsioni amorose e sentimentali del giorno 31 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sentite il bisogno di eliminare il superfluo: staccatevi dal passato per evolvere.

Qualcuno vi aiuterà a focalizzare i vostri desideri profondi, quindi chiedetevi se siete davvero appagati in amore; se così non fosse, prendete una decisione netta e liberate la mente da ogni stress. Voto: 7,5

Vergine – In amore potreste affrontare alti e bassi causati dalla gelosia; cercate di non asfissiare il partner con troppe pretese per mantenere l'armonia. Se non avete legami, preparatevi a un vortice di sensazioni nuove, anche se la stabilità resta ancora un traguardo lontano. Fate attenzione a non lasciarvi travolgere troppo dalla vostra emotività. Voto: 6,5

Bilancia – Affronterete ancora giornate intense e tensioni in famiglia, ma il vento sta cambiando a vostro favore. Questa fase di rinascita spazzerà via le incertezze, aprendo le porte a sentimenti autentici.

Restate vigili per evitare piccoli intoppi: muovetevi con prudenza e dedicatevi la giusta cura. Voto: 6,5

Scorpione – Questo periodo vi invita a meditare sui legami affettivi, permettendovi di superare le incertezze di un tempo. Ogni vostra scelta nascerà da un’attenta analisi interiore, offrendovi l'occasione ideale per svelare la vostra vera natura e il vostro valore. Voto: 8,5

La giornata di martedì 31 marzo secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro animo sarà diviso tra ciò che vivete e ciò che sognate, ma la voce interiore vi condurrà verso la scelta più autentica. Superate l’irritazione per i ritardi di una persona ambita: il trionfo affettivo è ormai dietro l'angolo.

A volte il destino riserva sorprese talmente belle da sembrare scritte nelle pagine di un libro. Voto: 8

Capricorno – In ambito sentimentale potreste avvertire il peso della monotonia. Se in questo momento tutto vi appare immobile, preparatevi a un nuovo scossone: nuove esigenze verranno a galla, spingendovi a cercare un legame travolgente e autentico senza scendere a compromessi. Voto: 7,5

Acquario – L'oroscopo dell'amore vi consiglia di puntare tutto sulla seduzione: vi aspettano esperienze emozionanti capaci di ravvivare il rapporto di coppia o accendere nuove scintille. Single o meno, sarete felici: potreste trovare l'amore vero o semplicemente celebrare la libertà del vostro presente. Voto: 8

Pesci – Godetevi i piaceri quotidiani e concedetevi un po' di relax.

Se siete in coppia, stimolate l’intesa uscendo dalla solitudine e frequentando nuovi ambienti; se invece siete single, lanciatevi in nuove avventure: è il periodo ideale per incontri promettenti. Voto: 8