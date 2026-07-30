Secondo l'oroscopo di agosto 2026, i nati sotto il segno del Cancro troveranno sblocchi e nuova energia grazie a Mercurio, pur dovendo fare attenzione ad alcune domeniche critiche. I nativi dell’Ariete dovranno curare la propria salute e incanalare il nervosismo attraverso gli hobby. I Pesci, infine, dopo un periodo di puro svago, dovranno agire con prudenza ed essere pronti a spezzare i soliti schemi per seguire nuove strade.

Il mese di agosto secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Attenzione alla salute e alla forma fisica, soprattutto a ridosso di Ferragosto.

Il ritorno di Marte in posizione sgradita rischia di rendervi nervosi e agitati. Segnate in rosso sul calendario il 23 e il 24: saranno giornate piuttosto impegnative sia per il corpo sia per la mente. Evitate di arrabbiarvi per sciocchezze e, se sentite salire la tensione, sfogatevi praticando un hobby o dedicandovi a ciò che vi appassiona. Un'alimentazione equilibrata e il giusto riposo vi aiuteranno a superare i momenti più stancanti senza troppi strattoni. Voto: 6

Toro – Agosto dovrebbe essere per voi un mese di puro relax, necessario per smaltire lo stress accumulato nel tempo a causa di alcune stelle sfavorevoli. Massima cautela nelle giornate più pesanti, in particolare l'11, il 12, il 13, il 18 e il 19: riducete gli impegni al minimo e regalatevi del tempo per recuperare le forze.

Verso la fine del mese ritroverete la chiarezza giusta per sciogliere i nodi e superare ogni tensione. Voto: 6,5

Gemelli – Questo periodo vi invita a prendervi cura di voi stessi a 360 gradi, ascoltando non solo il corpo ma anche la mente. Staccare la spina, anche solo per un breve weekend, sarà fondamentale per ritrovare la serenità e fare il pieno di energia. Intorno al 12 vi sentirete pimpanti e vitali, mentre durante l'ultima settimana avvertirete la necessità di rallentare per riordinare idee ed emozioni. Occhio solo alle giornate del 28 e 29, dove servirà maggiore prudenza. Voto: 7,5

Cancro – Staccare la spina non è solo un consiglio, ma una vera necessità per il vostro benessere. Evitate di tormentarvi con i problemi ancora irrisolti: la presenza di Mercurio a inizio mese vi porterà sblocchi, buone notizie e una sferzata di energia che vi servirà come il pane.

Fate solo attenzione alle domeniche del 16, 23 e 30 agosto, che si preannunciano un po' tese e nervose. Voto: 7

Previsioni astrali dedicate al mese di agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il vostro cielo torna a splendere di luce positiva, completamente libero da pianeti contro. Arrivano nuove ed entusiasmanti energie: dovete solo gestire l'impazienza di volere tutto subito. Serve concretezza, perché gli astri danno una mano ma non compiono miracoli. Molto dipenderà dall'età e dalla situazione di ciascuno, ma commettere errori sarà davvero difficile. Ottimo periodo per rimettersi in forma (sempre sotto guida medica) e per chi cerca un recupero psicofisico. Voto: 9

Vergine – Gli ultimi sette giorni di agosto saranno i più generosi per ritrovare l'equilibrio con voi stessi e con chi vi circonda.

Pratiche come lo yoga, la meditazione o il semplice concedersi momenti personali vi aiuteranno a scacciare lo stress. Non trascurate la vita sociale, vera colonna portante del vostro benessere, e dedicatevi a passatempi leggeri, senza l'ansia di dover per forza ottenere un risultato. Infine, aprirvi con persone fidate vi aiuterà ad alleviare ogni peso emotivo. Voto: 8

Bilancia – Nella seconda parte del mese la tensione potrebbe farsi sentire, portando con sé piccoli fastidi da stress o sviste dovute alla stanchezza. Segnatevi la data del 20 agosto: muovetevi con cautela ed evitate sforzi o imprudenze. L'oroscopo vi incoraggia a cercare il contatto con la natura, che sia al mare o in montagna, e a regalarvi qualche sfizio, come una giornata in spa o un bel massaggio.

Amarsi e rigenerarsi è la vera priorità per affrontare al meglio i prossimi mesi. Voto: 6,5

Scorpione – In questo periodo la salute passa attraverso una scelta precisa: non lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni per il lavoro o il portafoglio. L'opposizione di Giove vi rende infatti più vulnerabili proprio su questi fronti. Nella settimana dal 10 al 16 allentate i ritmi e programmate un Ferragosto che unisca la passione al puro relax, ideale per ricaricare le batterie. Voto: 6

Oroscopo e pagelle del mese di agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con l'appoggio di Mercurio a partire dal 9 e il sostegno continuo di Giove, la vostra crescita non si arresta. Vi attende una fase ricca di impegni: sarà fondamentale amministrare con cura le vostre forze.

Se ne sentite il bisogno, le giornate dell'11, del 12 o del 21 sono ideali per consultare un professionista. Ottimo momento anche per avviare nuovi percorsi dedicati al corpo e alla mente. Negli ultimi giorni del mese (dal 23 al 31, con un picco venerdì 28 e sabato 29) potreste avvertire un calo di energia: muovetevi con cautela, magari solo per la poca voglia di far rientro al lavoro dopo le ferie! Voto: 7,5

Capricorno – Dentro di voi inizia a farsi strada un chiaro senso di rinascita e ripresa. Qualsiasi scelta facciate - che sia iniziare una terapia, rivolgervi a un medico o riorganizzare la quotidianità - ogni piccolo passo acquisisce un grande valore. In particolare, venerdì 28 e sabato 29 la strada vi sembrerà del tutto in discesa.

Trovare la serenità non è più un miraggio: date ascolto alle vostre intuizioni e ritagliatevi del tempo, che si tratti di una passeggiata o di una serata rilassante. Prendervi cura di voi stessi con consapevolezza ricaricherà le vostre batterie, ponendo le basi per ogni successo futuro. Voto: 9

Acquario – Tra il 10 e il 16 cercate di non mettere a dura prova la vostra resistenza fisica. Verso la fine del mese, fortunatamente, gran parte dei pianeti contrari si allontanerà. La scelta più saggia per abituarvi ai nuovi ritmi che vi attendono è concedervi qualche pausa rilassante e dedicarvi piccole attenzioni. Voto: 6,5

Pesci – Per ritrovare la pace interiore, la ricetta migliore tra il 10 e il 23 consiste nel concedervi uno stacco e pensare al puro svago.

L'ultima parte del mese, al contrario, vi imporrà maggiore prudenza. Il Sole e Mercurio in opposizione, sommati all'azione trasformatrice di Urano, risveglieranno un naturale desiderio di rivalsa: sarà il momento di spezzare i soliti schemi e seguire nuove strade. Voto: 6