L'oroscopo del 6 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro all'Ariete, l'argento al Leone e il bronzo al Sagittario che vivrebbe leggerezza e spirito d'avventura. Ultima posizione invece per il Capricorno che potrebbe sentire tensione durante il giorno.

Classifica del 5 marzo 2026

– Ariete

Venere nel vostro segno vi rende protagonisti della giornata. C’è fascino, coraggio e voglia di prendere iniziative. Anche se la Luna crea qualche tensione emotiva, riuscite a trasformarla in energia positiva. Vi sentite più sicuri e pronti a muovervi senza paura.

Argento – Leone

L’energia di Venere in Ariete vivi sostiene e vi dà entusiasmo. È una giornata dinamica, in cui vi sentite creativi e pronti a socializzare. Anche se qualche emozione può diventare intensa, riuscite a mantenere il controllo e a far emergere il vostro lato più luminoso.

Bronzo – Sagittario

Venere in Ariete vi porta leggerezza e spirito d’avventura. Nonostante la quadratura tra Luna e Giove renda l’atmosfera un po’ emotiva, voi riuscite a viverla con ironia e positività. Buonmomento per incontri, conversazioni e nuove idee.

4. Bilancia

Con la Luna nel vostro segno siete molto sensibili alle dinamiche degli altri. La quadratura con Giove può farvi esagerare con aspettative o emozioni, ma Venere in Ariete vi invita a trovare equilibrio tra dare e ricevere.

5. Gemelli

Giornata interessante: la Luna in Bilancia favorisce dialogo e contatti. Tuttavia la quadratura con Giove può portare qualche confusione o promesse troppo ottimistiche. Meglio mantenere un po’ di realismo.

6.Acquario

Luna in Bilancia vi è favorevole e rende la giornata sociale e stimolante. Anche se qualche emozione può essere amplificata, riuscite a mantenere uno sguardo lucido e aperto.

7. Toro

Venere non è più nel vostro segno e potreste sentirvi leggermente fuori ritmo. La giornata richiede pazienza e pragmatismo: meglio evitare decisioni impulsive e concentrarsi su ciò che è concreto.

8 Pesci

L’atmosfera emotiva del cielo vi tocca da vicino. La quadratura tra Luna e Giove può far emergere nostalgia o pensieri profondi.

È una giornata da vivere con calma, senza pretendere troppo da voi stessi.

9. Scorpione

Luna in Bilancia e Giove in Cancro attivano emozioni intense. Potreste sentirvi più riflessivi o critici verso alcune situazioni. Meglio osservare prima di reagire.

10. Cancro

Giove nel vostro segno amplifica le emozioni e la quadratura della Luna può rendere tuttotutto più sensibile. È facile reagire in modo esagerato: cercate di prendere le cose con più calma.

11. Vergine

Giornata un po’ disordinata mentalmente. La Luna in Bilancia vi rende più attenti agli altri, ma la quadratura con Giove può creare aspettative irrealistiche o piccoli malintesi.

12. Capricorno

È il segno che può sentire di più la tensione del giorno. La quadratura tra Luna e Giove può creare pressione o senso di responsabilità eccessivo. Meglio rallentare e rimandare decisioni importanti.