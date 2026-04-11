L'oroscopo del 12 aprile 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, con quella d'argento l'Acquario, mentre con quella di bronzo i Gemelli. L'ultimo posto è stato assegnato ai Pesci poiché si sentiranno un po' fuori fase.

Classifica 12 Aprile 2026

1. Ariete

Siete super favoriti: il Sole nel segno in armonia con la Luna vi dà energia, sicurezza e voglia di agire. Ottimo momento per iniziative, decisioni e nuovi progetti. In amore, però, serve più attenzione.

2. Acquario

La Luna nel segno vi rende protagonisti: siete brillanti, intuitivi e pieni di idee.

Giornata perfetta per contatti, novità e cambiamenti. Qualche tensione nei sentimenti, ma gestibile.

3. Gemelli

Aria e fuoco in armonia: siete veloci, comunicativi e stimolati. Ottimo per socialità, incontri e nuove opportunità.

4. Sagittario

Energia alta e positiva: avete voglia di muovervi e fare. Giornata dinamica e favorevole, soprattutto per progetti e spostamenti.

5. Leone

Buon momento per emergere e mettersi in gioco. L’energia c’è, ma serve attenzione nei rapporti personali.

6. Bilancia

Siete tra quelli che riescono meglio a trovare un equilibrio, ma non senza qualche sforzo. Il sestile tra Sole e Luna vi aiuta a muovervi bene tra persone, situazioni e decisioni, rendendovi diplomatici e presenti.

. Attenzione però a piccoli malintesi affettivi.

7. Capricorno

Più concreti del solito, ma un po’ disturbati da dinamiche emotive. Meglio concentrarsi su ciò che è pratico.

8. Vergine

Giornata discreta ma non perfetta: qualche tensione nei rapporti può emergere. Serve pazienza.

9. Toro

Venere nel vostro segno vi dà fascino, bisogno di stabilità e voglia di vivere relazioni sincere. Però la quadratura della Luna in Acquario crea un po’ di disturbo. Possibili incomprensioni in amore o nei rapporti stretti.

10. Cancro

Emotivamente sensibili: qualcosa può non tornare nei rapporti. Meglio non reagire subito.

11. Scorpione

Giornata un po’ tesa: le relazioni possono essere complicate. Evitate scontri e mantenete il controllo.

12. Pesci

Vi sentite un po’ fuori fase: poca sintonia tra emozioni e realtà. Meglio rallentare e non forzare nulla.