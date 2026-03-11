L'oroscopo della primavera 2026 con classifica assegna medaglia d'oro all'Ariete, argento ai Gemelli e il bronzo al Sagittario con desiderio di ampliare gli orizzonti. Ultimo posto attibuito al Capricorno che potrebbero sentirsi fuori dalla loro zona di comfort.

Classifica astrologica della primavera 2026

Oro – Ariete

Siete il segno più coinvolto da questa nuova fase. Con Saturno e Nettuno nel vostro segno si apre un ciclo importante di maturazione e rinnovamento. Potete costruire qualcosa di grande, unendo visione e concretezza. È un periodo in cui diventate più consapevoli del vostro ruolo e delle vostre scelte.

Argento – Gemelli

Urano nel vostro segno porta un vento di cambiamento e innovazione. Le idee si moltiplicano, nascono nuovi progetti e avete la sensazione che qualcosa di nuovo stia prendendo forma nella vostra vita. È un periodo stimolante e ricco di possibilità.

Bronzo – Sagittario

Il nuovo clima astrologico vi spinge verso l’avventura e la scoperta. Sentite il desiderio di ampliare i vostri orizzonti e di sperimentare nuove strade. L’energia di Ariete e Gemelli vi rende più dinamici e ottimisti.

Leone

L’energia dell’Ariete vi sostiene e vi invita a essere più coraggiosi. Potete vivere un periodo di crescita personale e di affermazione delle vostre capacità.

Acquario

Urano in Gemelli stimola la vostra mente e porta nuove idee.

È un momento interessante per progetti innovativi e cambiamenti nel modo di pensare.

Bilancia

Con l’Ariete opposto al vostro segno, questa fase vi spinge a rivedere alcune relazioni e a trovare un nuovo equilibrio tra voi e gli altri.

Cancro

Il periodo può portare riflessioni profonde e la necessità di adattarsi a cambiamenti esterni. Tuttavia può anche essere l’occasione per rafforzare le vostre basi emotive.

Pesci

Con Nettuno che si sposta verso l’Ariete, lasciate lentamente una fase lunga della vostra vita. È il momento di trasformare sogni e intuizioni in qualcosa di concreto.

Toro

Urano lascia gradualmente il vostro segno e questo segna la fine di una fase di grandi cambiamenti. Ora potete consolidare ciò che avete imparato negli ultimi anni.

Vergine

Le nuove energie del cielo vi chiedono di adattarvi e di accettare qualche cambiamento imprevisto. Con pazienza riuscirete a trovare nuovi equilibri.

Scorpione

Il clima di trasformazione è forte, ma richiede prudenza. Meglio osservare e capire la direzione degli eventi prima di agire.

Capricorno

L’energia impulsiva dell’Ariete e quella imprevedibile di Urano possono farvi sentire fuori zona di comfort. Tuttavia questo periodo può insegnarvi a essere più flessibili.