Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 17 marzo 2026, lo Scorpione si confronta con la carta della Morte. Questo arcano maggiore simboleggia profondamente la trasformazione, il cambiamento radicale e il senso di rinascita che può seguire la fine di un ciclo. L’immagine tradizionale di un cavaliere in armatura che avanza tra uomini, donne e re sottolinea come la Morte non parli mai solo di conclusione, ma di una potente transizione verso qualcosa di nuovo. In molte tradizioni esoteriche, questa carta non rappresenta la fine tout court, bensì l’abbandono del superfluo per lasciare spazio al rinnovamento.

Nell'oroscopo, essa invita ad abbracciare la mutazione come forza creatrice.

Lo Scorpione, segno d’acqua profondo e governato dall’impulso di metamorfosi interna, trova risonanza piena nell’energia della Morte. Ogni crisi racchiude un’occasione sotterranea di rigenerazione: l’oroscopo di oggi offre agli Scorpione l’opportunità di lasciarsi alle spalle vecchi schemi, di accettare chiusure necessarie e di evolvere attraverso il distacco dal passato. Proprio come il serpente totemico del segno che cambia pelle, la carta della Morte sottolinea il bisogno di rinnovarsi per emergere più autentici. In questo quadro, le situazioni che paiono definitive potrebbero, invece, essere le chiavi di ingresso verso percorsi più aderenti all’essenza personale.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di Morte come passaggio trasformativo è universale. Nella cultura azteca, la dea Mictecacihuatl regna sull’oltretomba come signora delle profondità, accompagnando le anime nella rigenerazione. Il mito della fenice, diffuso nella Cina antica e nell’Egitto faraonico, racconta di un uccello favoloso che si consuma nel fuoco per poi risorgere dalle sue ceneri, simbolo di rinascita ciclica attraverso il sacrificio del vecchio sé. Nella tradizione africana Yoruba, la morte è parte del ciclo vitale orchestrato dagli Orisha, dove ogni conclusione è premessa per una nuova creazione. Questi esempi mostrano come la trasformazione, anche dolorosa, sia fonte di vitalità rinnovata in numerose culture, e parte integrante del cammino umano verso la scoperta della vera identità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la metamorfosi

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce una riflessione su ciò che in questo periodo non serve più: liberare la propria esistenza da zavorre emotive e schemi ripetitivi è una pratica fondamentale per gli Scorpione. Cercate momenti di silenzio per ascoltare quali parti di voi reclamano un ciclo nuovo. Pratiche simboliche come scrivere una lettera d’addio ai vecchi limiti, per poi bruciarla, potranno aiutare a segnare la svolta simbolica. Circondatevi di persone e realtà che risvegliano la vostra evoluzione, evitando di trattenerla per paura dell’ignoto. Ogni fine racchiude il seme della creazione: la carta della Morte nel vostro oroscopo di oggi richiama la bellezza insita nella rinascita, insegnandovi che all’abbandono dell’inutile fa sempre seguito una stagione in cui la luce cresce di nuovo.