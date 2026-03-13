Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 marzo 2026, per gli Acquario si apre la via del Matto, arcano maggiore che porta con sé l’audacia di chi si affida al viaggio sconosciuto senza paura del giudizio. Il Matto rappresenta il principio e la fine, lo zero che si pone lì dove tutto ricomincia: incarna lo spirito libero e anticonvenzionale, la natura errante e la capacità di cogliere le sorprese della vita senza farsi intrappolare dalla routine o dalle aspettative altrui. Nel linguaggio dei tarocchi, è colui che cammina con leggerezza sul filo tra follia e saggezza, un invito per chi sente il bisogno di rinnovarsi e abbandonare ciò che limita la piena espressione di sé.

Nell’oroscopo di oggi, questa carta suggerisce di guardare con occhi nuovi il percorso che si sta compiendo, dedicando attenzione a ogni dettaglio che, anche se apparentemente banale, può offrire preziosi indizi sul senso più profondo della propria esistenza.

Gli Acquario vedranno riflessa nella carta del Matto la loro naturale inclinazione verso l’insolito e il non convenzionale. Questo oroscopo traccia una corrispondenza potente tra il simbolismo dell’arcano e le qualità del segno: spirito innovatore, genialità e bisogno continuo di cambiamento. Quella che per altri potrebbe apparire come impulsività o incoscienza, per l’Acquario si trasforma in fonte inesauribile di ispirazione e apertura mentale.

Il Matto invita oggi ad assecondare la voglia di rompere schemi consolidati e di coltivare nuovi interessi senza lasciarsi frenare da dubbi o paure. Questo giorno può essere fecondo per compiere piccoli atti di ribellione costruttiva, valorizzando intuizioni improvvise che potrebbero diventare semi di cambiamenti futuri.

Parallelismi con altre culture

La figura del Matto trova eco in molte tradizioni globali: nel teatro giapponese Nō, esistono personaggi come il "kyōgen" che, attraverso la follia apparente e il nonsense, esprimono verità che sconvolgono l’ordine costituito, proprio come il Matto riesce a fare nel mazzo dei tarocchi. Tra i Nativi americani, la funzione del "trickster" – ad esempio Coyote nei miti della tradizione navajo e lakota – rappresenta la rottura degli schemi sociali e invita a prendere nuovi sentieri inaspettati.

Anche nella tradizione indiana vedica, la figura dell’asceta errante, il "sannyasin", richiama quel distacco dal mondo materiale e dall’ordine imposto, per abbracciare il rinnovamento personale e la ricerca di verità oltre la logica comune. Questi simboli trovano punti di contatto con la lezione centrale del Matto, che insegna ad accettare l’incertezza come occasione per una rinascita ciclica.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: seguite la voce interiore del Matto

L’oroscopo dei tarocchi per gli Acquario suggerisce di dare ascolto alla voce più spontanea e autentica che alberga dentro di voi. Il consiglio degli astri, in linea con il Matto, è sperimentare senza remore, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla volontà di esplorare territori nuovi, sia concettuali sia pratici.

Scegliere oggi di compiere un gesto fuori dall’ordinario, senza preoccuparsi delle reazioni degli altri, può portare a inaspettate soddisfazioni. È tempo di prendersi una pausa dagli impegni gravosi e confrontarsi con il lato più giocoso e leggero del vivere, imparando a ridere degli imprevisti. Solo abbracciando il senso di meraviglia, tipico del Matto, sarà possibile aprire vie originali per il futuro e per una crescita personale autentica. Così facendo, ogni errore potrà trasformarsi in occasione fertile per inventare nuovi modi di essere nel mondo.