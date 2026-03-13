Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 marzo 2026, i Pesci sono accompagnati dall’arcano maggiore della Luna, una carta ricca di misteri e suggestioni. Questo simbolo rappresenta il regno dell’inconscio, delle illusioni e delle emozioni profonde, evocando immagini di acque notturne in cui i riflessi non sempre rispecchiano la realtà concreta. La Luna offre una luce ambigua e invita i Pesci a fidarsi del proprio istinto, abbandonandosi alle correnti che scorrono sotto la superficie delle cose. Il suo potere sta nella capacità di far emergere ciò che resta celato alla vista razionale, favorendo una crescita interiore attraverso il confronto con le proprie paure e desideri nascosti.

Per i Pesci questa giornata si preannuncia come un’opportunità preziosa per ascoltare la propria voce interiore. Il vostro segno, notoriamente sensibile ed empatico, trova nella Luna una guida naturale che stimola l’immaginazione e l’intuizione. Oggi l’oroscopo invita a diffidare delle apparenze, poiché ciò che sembra chiaro alla luce del giorno potrebbe rivelarsi ben diverso sotto il chiarore lunare. L’invito è quello di navigare tra i sogni e le percezioni, accettando una certa dose di incertezza come parte essenziale della vita. Solo così sarà possibile cogliere i messaggi sottintesi dal cuore e dalla mente, abbracciando pienamente la complessità emotiva che contraddistingue il segno.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, la Luna è profondamente radicata nella poesia e nelle leggende come simbolo di bellezza effimera e malinconica. Il celebre racconto di Kaguya-hime, la principessa splendente della Luna, narra di un essere etereo che suscita mistero e attrazione, simboleggiando la distanza tra il mondo terreno e quello spirituale. Nella disciplina spirituale africana del Vodun, la Luna rappresenta la soglia tra il reale e l’invisibile, luogo di incontro tra spiriti e antenati. Anche la tradizione vedica indiana attribuisce alla Luna, chiamata Chandra, il potere di influire sugli stati emotivi e di guidare la mente attraverso i suoi mutamenti ciclici. In tutte queste culture, il satellite terrestre incarna il mistero, la trasformazione e la connessione con dimensioni non sempre accessibili tramite la logica razionale.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la vostra sensibilità

L’oroscopo dei tarocchi incoraggia i Pesci a vivere oggi secondo i dettami della Luna, lasciando spazio all’intuizione e alla creatività. Un’esplorazione attenta dei sogni, magari attraverso la scrittura o l’arte, può rivelare intuizioni preziose e liberare energie spesso nascoste. Prendersi un momento per la meditazione o per il contatto con la natura aiuterà a calmare l’irrequietezza interiore e rafforzare la fiducia nelle proprie percezioni. Lasciare fluire le emozioni senza giudizio permette di leggere meglio i segnali inviati dall’inconscio e di trasformare la vulnerabilità in una fonte di forza espressiva. La Luna guida i Pesci su un percorso dove smarrirsi può significare anche ritrovarsi, più ricchi di consapevolezza e di poesia.