L'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 aprile si apre con un’energia altalenante, fatta di momenti in cui tutto sembra rallentare e altri in cui si intravedono spiragli interessanti. Non tutto sarà immediato, ma proprio nelle attese si nascondono le trasformazioni più importanti. È un periodo che invita a rimettere ordine, dentro e fuori, senza perdere fiducia nei propri percorsi. L'astrologia della settimana spinge il Cancro al 1° posto in classifica: approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale fino al 12 aprile 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Leone. Vi trovate ancora immersi in una fase un po’ delicata, soprattutto nei rapporti affettivi e nella gestione delle responsabilità quotidiane. Non si tratta di una settimana negativa, ma richiede attenzione e maturità. Alcune incomprensioni potrebbero emergere, alimentate da stanchezza e insicurezze. Evitate di chiudervi o di reagire impulsivamente. Piuttosto, provate a cercare nuove strade e soluzioni, soprattutto sul piano lavorativo. Il vostro spirito combattivo resta la vostra arma migliore, ma va accompagnato da pazienza e lucidità.

1️⃣1️⃣- Toro. Le preoccupazioni continuano a farsi sentire, soprattutto di notte, quando la mente fatica a spegnersi.

Avete diverse questioni ancora aperte e questo vi rende inquieti. La settimana scorre senza grandi scossoni, ma porta con sé qualche possibilità di sblocco, soprattutto per chi sta affrontando una situazione complicata da tempo. Prendetevi cura del vostro benessere fisico e non sottovalutate i segnali del corpo. Un cambio di abitudini, anche piccolo, può fare la differenza.

1️⃣0️⃣- Acquario. State lentamente ritrovando equilibrio dopo un periodo che vi ha messi alla prova più del previsto. Dentro di voi convivono ancora fragilità e voglia di riscatto. È il momento di rialzarvi con calma, senza pretendere troppo da voi stessi. La settimana non presenta grandi scosse, ma vi offre l’occasione di recuperare fiducia e riprendere progetti lasciati in sospeso.

Non lasciate che la paura vi blocchi di nuovo.

9️⃣- Scorpione. Avvertite che qualcosa sta cambiando, anche se non tutto è ancora definito. La voglia di libertà cresce e vi spinge a immaginare un futuro diverso, più vicino alle vostre esigenze. Avete riflettuto molto e ora siete pronti a fare scelte più consapevoli. Non tutto sarà immediato, ma i passi che state compiendo sono importanti. Evitate eccessi, soprattutto a tavola o nelle reazioni emotive, e mantenete la rotta con determinazione.

8️⃣- Pesci. La settimana vi invita a prendervi cura di voi stessi, soprattutto sul piano fisico ed emotivo. Alcuni di voi sentono il bisogno di rimettersi in forma o di migliorare il proprio stile di vita.

L’amore resta un tema sensibile, soprattutto per chi si sente solo o insoddisfatto. Non forzate le situazioni e lasciate che le cose evolvano con naturalezza. Le prossime settimane porteranno cambiamenti interessanti, ma ora serve pazienza.

7️⃣- Gemelli. Le giornate si presentano dinamiche e piene di stimoli, ma anche un po’ impegnative sul piano organizzativo. In famiglia potrebbero nascere tensioni, soprattutto se vi sentite poco supportati. Avete tante responsabilità e questo rischia di appesantirvi. Imparate a chiedere aiuto e a stabilire dei limiti chiari. Non dimenticate di dedicarvi anche a voi stessi: avete bisogno di recuperare energie e ritrovare equilibrio.

6️⃣- Capricorno. Vi sentite più ispirati e pronti a rimettere mano a progetti che avevate accantonato.

La settimana offre buone occasioni per chiarire situazioni in sospeso, soprattutto in ambito familiare. Non tutto è ancora stabile, ma avete la possibilità di riorganizzare le vostre priorità. In amore, alcune riflessioni potrebbero portarvi a decisioni importanti. Siate sinceri con voi stessi e non abbiate paura di cambiare direzione.

5️⃣- Sagittario. Le giornate scorrono tra impegni pratici e voglia di rinnovamento. Vi sentite attivi e pronti a sistemare ciò che non funziona più, sia in casa che nella vostra routine. Attenzione però a non esagerare con gli sforzi o con le spese. Anche sul piano affettivo ci sono movimenti interessanti, soprattutto per le coppie più giovani. Cercate di mantenere equilibrio tra doveri e piaceri.

4️⃣- Vergine. Finalmente iniziate a vedere qualche segnale positivo dopo un periodo non semplice. La sensazione di blocco si attenua e lascia spazio a nuove idee e prospettive. Non mancheranno momenti di confronto, soprattutto nelle relazioni più strette, ma saranno utili per fare chiarezza. Avete bisogno di alleggerire la mente e concedervi spazi di serenità. La settimana vi invita a credere di più nelle vostre capacità.

3️⃣- Bilancia. L’inizio della settimana potrebbe sembrare un po’ lento, ma già dopo pochi giorni noterete un miglioramento significativo. Ritrovate energia, chiarezza e anche una certa leggerezza nei rapporti. Situazioni rimaste in sospeso iniziano a sbloccarsi e questo vi permette di respirare.

Anche i sentimenti si fanno più intensi e sinceri. Non chiudetevi in casa, ma cercate di vivere di più ciò che vi circonda.

2️⃣- Ariete. State attraversando una fase di transizione in cui nulla è ancora definito, ma qualcosa dentro di voi si sta rimettendo in moto. Non è il momento di pretendere risultati immediati, ma di costruire basi solide per il futuro. Riprendete in mano quei progetti che avevate accantonato e procedete un passo alla volta. Curate le vostre abitudini quotidiane e cercate di mantenere uno stile di vita più equilibrato. La costanza sarà la vostra vera alleata.

1️⃣- Cancro. Dopo un periodo carico di tensioni e preoccupazioni, questa settimana segna un recupero importante.

Ritrovate fiducia e anche una maggiore serenità nei rapporti affettivi. In coppia si rafforza la complicità, mentre sul piano personale sentite il bisogno di lasciarvi alle spalle paure e insicurezze. Anche se alcune questioni pratiche restano incerte, riuscite a guardare avanti con più ottimismo. Continuate su questa strada senza lasciarvi frenare dai pensieri negativi.