L'oroscopo del weekend 4-5 aprile prevede una Pasqua movimentata e interessante per tutti i segni zodiacali. Alcuni di voi sentiranno il bisogno di fermarsi e ricaricare le batterie, mentre altri cercheranno movimento e stimoli nuovi. Le relazioni restano al centro dell’attenzione, così come il bisogno di fare chiarezza dentro e fuori. Il consiglio generale è di non forzare nulla e di rispettare i vostri tempi interiori. L'astrologia consegna il Pesci al primo posto in classifica, penalizzando l'Ariete.

Classifica e oroscopo weekend 4-5 aprile 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Ariete. Arrivate a questo fine settimana con un certo affaticamento accumulato e con la sensazione che alcune situazioni vi stiano sfuggendo di mano. Negli ultimi tempi avete vissuto cambiamenti che non tutti siete riusciti ad accettare allo stesso modo, e questo crea una certa tensione interiore. Avete bisogno di rallentare davvero, senza sensi di colpa. Concedetevi momenti semplici, magari in compagnia di persone fidate, evitando discussioni inutili. Riposare ora sarà fondamentale per affrontare con lucidità ciò che verrà.

1️⃣1️⃣- Leone. Non è stato un periodo semplice e questo weekend porta ancora qualche strascico delle difficoltà vissute, soprattutto in ambito familiare ed economico.

Potreste sentirvi sotto pressione e poco compresi, ma mollare adesso non è la scelta giusta. Dentro di voi c’è una forza che va alimentata con piccoli gesti concreti. Approfittate del tempo libero per imparare qualcosa di nuovo o per coltivare interessi che vi stimolino. Anche una serata tranquilla può aiutarvi a recuperare serenità.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Avvertite una leggera tensione che si manifesta soprattutto nei pensieri. C’è qualcosa che aspettate con impazienza o che vi tiene in sospeso, e questo vi rende più inquieti del solito. Durante il weekend potreste affrontare discorsi importanti in famiglia, necessari per mettere ordine in situazioni rimaste in sospeso. Non ignorate i segnali del corpo, che vi chiede più attenzione.

Trovate un equilibrio tra riposo e attività che vi motivino davvero.

9️⃣- Acquario. Vi trovate in una fase un po’ delicata, in cui la pazienza sarà la vostra miglior alleata. Alcune situazioni vi irritano facilmente e rischiate di reagire in modo impulsivo, soprattutto nei rapporti personali. Anche se arrivano nuove conoscenze o contatti, è importante mantenere chiarezza e rispetto, evitando complicazioni inutili. Cercate di spezzare la monotonia proponendo qualcosa di diverso, anche semplice, che possa riportare un po’ di entusiasmo.

8️⃣- Sagittario. Queste giornate scorrono in modo abbastanza tranquillo, ma dentro di voi si agita una certa inquietudine. Non amate stare fermi e la sensazione di solitudine o distanza da chi vi è caro può farsi sentire.

È importante non invadere gli spazi altrui nel tentativo di colmare questo vuoto. Dedicate tempo a voi stessi, magari attraverso la lettura o la scrittura, che possono diventare strumenti preziosi per ritrovare equilibrio.

7️⃣- Capricorno. State vivendo un momento di introspezione, in cui preferite concentrarvi su voi stessi piuttosto che aprirvi agli altri. In amore tendete a trattenervi, ma questo non significa che non abbiate bisogno di affetto. Il weekend vi offre l’occasione di riscoprire il piacere delle cose semplici, come cucinare o condividere momenti familiari. Chi vive una certa distanza emotiva dovrà lavorare sulla propria interiorità per ritrovare serenità.

6️⃣- Toro. Finalmente si respira un’aria un po’ più leggera, anche se non mancano pensieri e aspettative.

Siete in attesa di qualcosa che potrebbe concretizzarsi a breve, ma non tutto sarà esattamente come lo avevate immaginato. Cercate di non perdervi in discussioni inutili, soprattutto nei gruppi o nelle conversazioni prolungate. Se vi sentite un po’ disorientati, provate a cambiare prospettiva: una nuova idea potrebbe accendere entusiasmo.

5️⃣- Gemelli. Dopo un periodo complicato iniziate a trovare un vostro equilibrio, anche se non tutto è ancora definito. Il weekend vi spinge a muovervi, a fare, a creare qualcosa di nuovo. Anche la noia, se ben gestita, può diventare una risorsa preziosa per stimolare la vostra fantasia. Alternate momenti di attività a pause rigeneranti, perché avete bisogno anche di silenzio e introspezione per ritrovare chiarezza.

4️⃣- Cancro. Le emozioni tornano protagoniste dopo giorni non semplici. Avete attraversato momenti di incertezza e tensione, ma qualcosa inizia finalmente a cambiare. Già da sabato potreste percepire una ripresa, sia nell’umore che nelle situazioni pratiche. È il momento giusto per prendervi cura di voi stessi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. Allontanate ciò che vi appesantisce e circondatevi di energia positiva.

3️⃣- Vergine. Weekend dinamico ma anche necessario per recuperare le forze. Siete abituati a non tirarvi indietro davanti alle difficoltà, ma ultimamente avete dato davvero tanto e ora il vostro corpo chiede una pausa. Concedetevi il lusso di non fare nulla e di mettere da parte doveri e responsabilità.

Ricaricare le energie sarà essenziale per ripartire con più lucidità.

2️⃣- Bilancia. Le giornate si tingono di emozioni intense e piacevoli sorprese, soprattutto sul piano affettivo. Chi ha aperto nuove conoscenze potrebbe vivere momenti coinvolgenti, mentre le coppie ritrovano complicità e armonia. Anche la creatività è in crescita e vi permette di esprimervi al meglio, in ogni ambito. Organizzate bene il tempo, soprattutto se lavorate da casa, per non disperdere questa energia positiva.

1️⃣- Pesci. Vi sentite più leggeri e meno oppressi dai pensieri, e questo vi permette di vivere il weekend con maggiore serenità. La vostra mente resta vivace e sognatrice, ed è proprio questa sensibilità a rendervi unici.

In amore si accendono emozioni importanti, soprattutto nella serata di sabato. Non rinunciate a ciò che vi fa stare bene solo per aderire alle aspettative altrui: seguite la vostra natura senza esitazioni.