Grazie alla posizione dei pianeti, è possibile farsi un'idea dettagliata dell'influenza degli astri sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. L'oroscopo di oggi 23 marzo è più variegato che mai. I protagonisti si muoveranno nel loro spazio, cercando di percorrere la strada prescelta.

Il Cancro e lo Scorpione si faranno travolgere dalla passione, mentre l'Ariete e la Vergine presteranno grande attenzione alle decisioni da prendere.

Oroscopo di lunedì 23 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: cambierete idea molto facilmente. Sarete un po' confusi e, per il momento, eviterete di prendere decisioni affrettate.

Si tratterà della scelta giusta. Sarà meglio osservare il corso degli eventi in modo da avere un quadro più preciso della situazione. Gli errori, così facendo, verranno ridotti al minimo.

Toro: sarete molto produttivi sul posto di lavoro. La vostra cura per i dettagli vi spingerà a fare sempre meglio. Non avrete alcun dubbio e vi rivelerete preziosi anche per i colleghi. Ridurrete le lamentele al minimo perché non avrete alcuna intenzione di farvi travolgere dalla negatività. Sarà proprio il vostro atteggiamento ottimista a portarvi lontano.

Gemelli: questa giornata sarà un po' caotica. Purtroppo, non riuscirete a portare a termine tutti i vostri impegni. In alcuni momenti, vi sentirete un po' persi.

La necessità di un punto di riferimento vi spingerà ad affidarvi al prossimo. Alcuni amici non vedranno l'ora di aiutarvi, mentre altri saranno più reticenti. Starà a voi trarre le conclusioni.

Cancro: questa giornata sarà passionale e molto vivace dal punto di vista sentimentale. Vivrete dei momenti indimenticabili con la persona amata. Cercherete di fissarli nella vostra mente, in modo da non dimenticarli mai più. Vi basterà guardare negli occhi il partner per sentirvi subito meglio. Avrete la certezza di poter essere davvero voi stessi.

Leone: non vi farete mancare di rispetto da nessuno. Sarete anche pronti ad alzare la voce pur di rispettare tale desiderio. Purtroppo, ciò non farà altro che rendere più difficili le relazioni interpersonali.

Creerete un po' di scompiglio, alterando il clima domestico e mettendo in allerta i colleghi di lavoro. La risposta giusta potrebbe trovarsi in un approccio più moderato.

Vergine: le vostre certezze crolleranno lasciandovi con uno spiccato vuoto interiore. Cercherete di riempirlo con uscite e acquisti, ma questo non farà altro che peggiorare le cose. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a guardarvi dentro, in modo da iniziare un viaggio interiore senza precedenti. Vi basterà poco per ritrovare il controllo.

Bilancia: inizierete questa settimana con un'insolita positività. Finalmente, sarete pronti a lasciarvi alle spalle tutto ciò che vi ha fatto soffrire fino a questo momento. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi a nuovi progetti.

Le basi ci saranno già. Dovrete solo trovare un po' di coraggio per percorrere strade ignote.

Scorpione: sarete passionali ed emotivi. Vivrete i sentimenti con moltissima energia. Vi farete trascinare in situazioni inaspettate, capaci di alterare il vostro equilibrio interiore. L'oroscopo vi consiglia di cominciare ad alzare delle barriere. Non dovrete subire il comportamento altrui o adeguarvi necessariamente a esso. Sarete liberi di decidere.

Sagittario: eviterete le discussioni per lasciare spazio a discorsi molto più strutturati. Darete un grande peso alle vostre conversazioni. Il desiderio di ritrovare la vostra vecchia serenità sarà più forte di tutto il resto. Sarà proprio tale bisogno a dominare sulle vostre decisioni quotidiane.

Per fortuna, potrete contare sulla presenza di amici fedeli.

Capricorno: vi piacerà stare al centro dell'attenzione, sia a casa che sul posto di lavoro. Cercherete di rubare la scena per essere notati. L'obiettivo verrà parzialmente raggiunto, ma avrete ancora tantissima strada da fare. Dal punto di vista sentimentale, non ci saranno novità sensazionali. Tutto resterà come al solito.

Acquario: sarete molto trasparenti nei rapporti con gli altri. La vostra vita sentimentale brillerà e gli amici vi considereranno una compagni insostituibile. Sarete molto fieri di questo, ma avrete bisogno anche di trascorrere dei momenti da soli. Ci saranno degli interessi che non vorrete condividere con gli altri.

Pesci: sarete una fonte inesauribile di creatività. Non seguirete i protocolli, ma cercherete di trovare soluzioni al di fuori degli schemi. Questo vi permetterà di raggiungere un risultato migliore e di intervenire anche su problematiche ritenute irrisolvibili. Non tutti, purtroppo, apprezzeranno il vostro modo di fare. Qualcuno potrebbe perdersi in critiche dettate dall'invidia.