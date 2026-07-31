L'oroscopo di sabato 1° agosto è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. Lavoro, amore e socialità si uniranno tra loro, tracciando la quotidianità dei dodici segni zodiacali. Le stelle saranno generose con alcuni profili, offrendo situazioni fortunate e opportunità da cogliere al volo.

Il Toro e il Leone si sentiranno a loro agio in mezzo alle persone. Per il loro, il contatto con il prossimo sarà essenziale. Lo Scorpione e il Capricorno, invece, punteranno tutto sul successo professionale e sul riscontro economico.

Oroscopo di sabato 1° agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata, almeno in ambito sentimentale, sarà caratterizzata da alti e bassi. Temerete di non riuscire ad arrivare fino alla fine con uno spirito propositivo. L'oroscopo del giorno vi consiglia di concentrarvi sugli hobby e sui progetti che intendete mettere in pratica.

Toro: la solitudine non farà proprio per voi. Avrete bisogno di condividere la giornata con persone affini al vostro carattere. Vi sentirete bene in mezzo agli altri, soprattutto se avrete la possibilità di confrontarvi e di affrontare discorsi profondi. Non sarete interessati all'amore.

Gemelli: sarete molto responsabili. Prenderete seriamente i vostri doveri e metterete in secondo piano il piacere.

Tutto questo vi renderà degni di fiducia. Gli altri vi vedranno come un punto di riferimento essenziale. Gli amici e il partner saranno fieri di voi.

Cancro: dovrete superare alcune difficoltà. Le stelle, almeno per oggi, non staranno dalla vostra parte. Non si tratterà di ostacoli impossibili, ma sarà importante restare lucidi e provare a utilizzare tutti gli strumenti in proprio possesso. Potrebbe esserci anche un aiuto inaspettato.

Leone: vi piacerà molto stare con gli altri e parlare con le persone. Fare amicizia, per voi, sarà semplicissimo. Vi basterà uno sguardo e un sorriso per attaccare immediatamente bottone. Riuscirete a far sciogliere anche gli individui più timidi e timorosi.

Vergine: non vi piacerà affatto prendere ordini.

Vorrete essere voi a comandare, sia a causa sia sul posto di lavoro. Apparirete un po' indispettiti dalle eccessive prese di posizioni. Invece di tenervi tutto dentro, esternerete con forza e decisione il vostro stato d'animo.

Bilancia: non sopporterete le persone troppo insistenti. Non potrete fare a meno di storcere il naso di fronte alle loro parole. Farete fatica a mascherare queste emozioni e il fastidio vi si leggerà in faccia. Preferirete instaurare rapporti sociali più liberi e sereni.

Scorpione: i vostri obiettivi saranno davvero ambiziosi. Per realizzarli, dovrete avere una tenacia incrollabile. Non dovrete farvi scalfire dai piccoli ostacoli che troverete lungo il percorso. Per fortuna, sarete perfettamente in grado di puntare al successo e di prendervi le conquiste desiderate.

Sagittario: non sarete molto contenti della vostra relazione sentimentale. Il partner continuerà a farvi arrabbiare e a creare situazioni poco piacevoli. L'oroscopo del giorno vi consiglia di essere il più chiari possibile. Sarà inutile continuare a rimandare questo momento.

Capricorno: il lavoro rappresenterà un aspetto essenziale per voi. Sarete determinati a raggiungere determinati obiettivi, sia per stare meglio dal punto di vista economico che per soddisfazione personale. Sentirete a malapena la fatica e avrete un'autostima incrollabile.

Acquario: cercherete di non deludere le persone care. Per voi, sarà essenziale provare ad aiutare tutto. Sarete disposti anche a sacrificare gli interessi personali per raggiungere tale obiettivo.

L'oroscopo del giorno, però, vi consiglia di non trascurare gli hobby. Ne varrà della vostra felicità.

Pesci: apparirete un po' spaesati. Non saprete proprio come fare per lasciarvi alle spalle tutto ciò che vi ha fatto stare male. Non sarà un percorso immediato e intuitivo. Potrebbe volerci un po' di tempo. Con il supporto degli amici, della famiglia e del partner, però, ce la farete.