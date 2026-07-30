La fine del mese ha in serbo una giornata sorprendente per i 12 segni zodiacali. Tutti cercheranno di chiudere in bellezza questo periodo, ma le stelle potrebbero non essere poi così generose. L'oroscopo del 31 luglio è pronto a rivelare segreti, aspettative e ostacoli, con particolare attenzione verso il quadro sentimentale, sociale e lavorativo.

I Gemelli e la Bilancia saranno cauti nella costruzione dei rapporti interpersonali. La paura di essere feriti, infatti, potrebbe superare il desiderio di stringere legami. La Vergine e il Sagittario, invece, appariranno più meticolosi che mai sul posto di lavoro.

La loro precisione non passerà inosservata.

Oroscopo di venerdì 31 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: l'amore non passerà in secondo piano. Cercherete di curare la vostra vita sociale con dedizione e determinazione. Le persone che vi staranno accanto non avranno alcun motivo per rimproverarvi. Al contrario, vi saranno riconoscenti per tutto l'affetto dimostrato.

Toro: cambierete idea all'ultimo momento. L'indecisione vi spingerà a mettere in dubbio il percorso intrapreso. Non ci sarà niente di male in questo, ma l'oroscopo vi consiglia di evitare di rimproverarvi troppo. Una parola gentile porterà a risultati migliori e in un lasso di tempo più breve.

Gemelli: non vi fiderete facilmente del prossimo.

Prima di aprirvi completamente, vorrete essere certi di avere davanti qualcuno di sincero e onesto. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cogliere ogni singolo dettaglio, in modo da ottenere un quadro generale più preciso.

Cancro: non seguirete una strada dipinta da altri. Sarete voi a prendere in mano la situazione e a disegnare il vostro percorso. Potreste andare incontro ad alcune difficoltà, ma la soddisfazione finale vi permetterà di essere fieri di voi stessi. L'autostima ne gioverà.

Leone: avrete tanta voglia di mettervi in gioco e di conoscere nuove persone. Non vi fermerete alla superficie perché sarete determinati ad andare avanti. Darete grande peso ai successi, mentre vi dimenticherete velocemente dei fallimenti.

Questo sarà l'approccio vincente.

Vergine: sarete precisi e attenti a ogni singola procedura. Sul posto di lavoro, la vostra presenza sarà determinante perché permetterà di portare a termine mansioni complesse e di risolvere problemi stratificati. Diventerete un punto di riferimento di grande importanza.

Bilancia: non vi lancerete in nuove storie sentimentali e cercherete di avere accanto solo gli amici di sempre. Il desiderio di conoscere nuove persone sarà presente, ma preferirete essere cauti. Non avrete alcuna voglia di essere feriti nuovamente.

Scorpione: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da momenti complessi. Non sempre ne uscirete vincitori. Sarà importante trovare un punto d'incontro perché, in caso contrario, i litigi andranno avanti.

I consigli della famiglia vi saranno d'aiuto.

Sagittario: rincorrerete la perfezione con tutti voi stessi. Sarete pronti a farvi carico di numerose responsabilità e ad aiutare i colleghi in difficoltà. Spigliatezza e determinazione non vi mancheranno affatto. Troverete anche il modo di aumentare le vostre entrate.

Capricorno: vi concentrerete sul presente e sul futuro. Avrete tanti progetti in mente e tutte le intenzioni di trasformarli in realtà. Dal punto di vista pratico, dovrete affrontare diverse difficoltà. L'unico modo per uscirne a testa alta sarà quello di non farvi scalfire dalle critiche.

Acquario: riceverete un rimprovero poco gradito. Reagirete con rabbia, cercando di rispedirlo al mittente.

L'oroscopo vi consiglia di spiegare a parole la vostra frustrazione, provando a mantenere un tono di voce calmo e ragionevole. Avrete più possibilità di ottenere un chiarimento.

Pesci: il vostro senso di giustizia vi spingerà a proteggere gli amici e la famiglia. Sarete disposti a combattere per loro e a farvi avanti pur di difenderli. Non vi piegherete facilmente di fronte alle pretese altrui. Al contrario, saprete gestirle con maestria e consapevolezza.