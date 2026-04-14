L'oroscopo del 15 aprile 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, mentre con quella d'argento il Leone e con quella di bronzo il Sagittario. L'ultima posizione è assegnata ai Pesci perché Marte vi destabilizza entrando in Ariete.

Classifica 15 Aprile 2026

1. Ariete

Siete i protagonisti assoluti: Luna e Mercurio nel segno vi rendono rapidissimi, brillanti e pieni di iniziativa. Parlate, decidete e agite nello stesso momento. Ottima giornata per cominciare qualcosa o dire ciò che pensate senza filtri.

2. Leone

Energia di fuoco molto forte: vi sentite vivi, sicuri e pronti a mettervi in gioco.

Ottimo per relazioni, incontri e decisioni importanti.

3. Sagittario

Giornata dinamica e stimolante: idee rapide e voglia di muovervi. Attenzione solo a non essere troppo impulsivi, perché cadere negli errori (anche banali) è spesso dietro l'angolo.

4. Gemelli

Mercurio vi stimola molto: mente veloce, comunicazione attiva con chiunque anche a lavoro Ottimo per contatti e novità, ma rischio di dire troppo in fretta.

5. Acquario

Buone intuizioni e voglia di cambiamento. Vi sentite un po' in gabbia e avere voglia di evadere Giornata attiva, anche se un po’ caotica e occorre organizzarsi per fare scelte ponderate.

6. Bilancia

Siete messi alla prova dalla velocità degli eventi anche quelli più complessi.

Serve diplomazia e prontezza mentale.

7. Toro

Tutto va troppo veloce per i vostri ritmi e persino in amore Meglio non prendere decisioni impulsive sopratutto se siete indecisi o confusi..

8. Capricorno

Giornata un po’ stressante ma utile per capire cosa cambiare per migliorare. Meglio osservare prima di agire.

9. Vergine

Troppa confusione mentale: difficile mantenere ordine e controllo. Meglio rimandare decisioni importanti.

10. Cancro

Emotività alta e reazioni rapide: attenzione a discussioni o fraintendimenti. Meglio respirare prima di rispondere.

11. Scorpione

Energia intensa ma poco stabile: rischio tensioni nei rapporti. Meglio evitare scontri diretti.

12. Pesci

Mercurio lascia il segno e vi disorienta un po’. Occorre tempo per mettervi in sesto. Serve tempo per ritrovare chiarezza e direzione.