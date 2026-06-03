L'oroscopo del 4 giugno 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli, poi con quella d'argento l'Acquario e infine con quella di bronzo il Toro. Fanalino di coda invece il Capricorno poiché accusa stanchezza.

La classifica del 4 giugno 2026

Gemelli: siete gli assoluti protagonisti. Grazie al trigono Luna-Urano, la vostra mente corre veloce e le idee si trasformano in progetti concreti in tempi record. Sfruttate ogni istante.

Acquario: l'ingresso della Luna nel vostro segno vi regala una chiarezza mentale invidiabile. Vi sentirete finalmente pronti a dire la vostra, senza più filtri o timori reverenziali.

Toro: la prima parte della giornata, con la Luna ancora in Capricorno, vi permette di chiudere questioni pratiche rimaste in sospeso. Ottima la gestione delle risorse economiche.

Vergine: La stabilità emotiva del mattino vi aiuta a mantenere il focus. Siete precisi, efficienti e pronti a risolvere qualsiasi intoppo lavorativo con un pizzico di diplomazia in più.

Bilancia: il transito lunare vi spinge a guardare oltre il vostro orticello. Siete pronti a nuove collaborazioni e a costruire ponti sociali che si riveleranno preziosi nei prossimi mesi.

Sagittario: una giornata di riflessione strategica. Non avete bisogno di correre: la vostra pazienza verrà premiata da un evento inaspettato nel tardo pomeriggio.

7. Scorpione: siete in una fase di analisi introspettiva. La Luna vi spinge a mettere in discussione alcune vecchie convinzioni, specialmente nel rapporto con gli altri.

8. Ariete: l'opposizione di Giove inizia a farsi sentire, portando un po' di tensione. Evitate di reagire impulsivamente a una provocazione: contate fino a dieci.

9. Leone: qualcuno cercherà di mettere alla prova la vostra pazienza chiedendo troppo. Imparate a dire di "no" senza sensi di colpa; la vostra energia è preziosa.

10. Pesci: ll cambio della Luna vi rende un po' più vulnerabili del solito. Non abbiate paura di mostrare la vostra sensibilità, ma evitate di isolarvi.

11. Cancro: l'opposizione di Giove in Cancro crea un senso di sovraccarico.

Non cercate di risolvere tutto oggi; la giornata è lunga e le risposte arriveranno a tempo debito.

12. Capricorno: la Luna vi saluta, lasciandovi un po' stanchi. È il momento di tirare il fiato e non pretendere da voi stessi l'impossibile. Riposate.