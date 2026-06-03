L'oroscopo del 21 giugno 2026 delle coppie prevede superamento crisi per lo Scorpione, nuovi progetti per il Toro. Invece le stelle consigliano all'Ariete di fare attenzione all’impulsività nel prendere decisioni.

Segni di Fuoco

Ariete: il "Triangolo" spinge verso la verità. Se la routine ti soffoca, sentirai l'urgenza di rompere gli schemi. Attenzione a non essere impulsivi nelle decisioni fatali.

Leone: il Solstizio ti vuole protagonista. Se il partner non ti segue, la tensione salirà. È il momento di pretendere ciò che meriti o cambiare rotta.

Sagittario: desiderio di libertà assoluta. Le coppie che non si evolvono rischiano di sfilacciarsi. La svolta arriverà solo se saprete comunicare le vostre vere necessità.

Segni di Terra

Toro: stabilità e sentimento. Il Sole in Cancro benedice i nuovi progetti. Molte coppie troveranno la forza per un passo importante o una convivenza.

Vergine: il Solstizio porta chiarezza mentale. Smetterete di cercare giustificazioni per i comportamenti altrui: sarete voi a decidere se restare o andare.

Capricorno: la Luna in Primo Quarto vi spinge ad agire. La vostra relazione subirà un test di resistenza: se l'amore è solido, sarà un'estate indimenticabile.

Segni d'Aria

Gemelli: Urano nel vostro segno crea un'energia elettrica.

La voglia di novità è tanta: chi è in crisi potrebbe chiudere, chi è solo troverà un incontro folgorante.

Bilancia: siete chiamati a scegliere. Il Solstizio vi toglie ogni dubbio: smetterete di tergiversare e affronterete il partner a viso aperto.

Acquario: Plutone vi trasforma. State cambiando pelle e chi vi ama deve imparare a conoscervi di nuovo. Sarà una prova di fedeltà per chi vi sta accanto.

Segni d'Acqua

Cancro: siete i padroni di questo Solstizio. Il Sole nel vostro segno vi rende invincibili: l'amore brilla di una luce nuova e ogni tensione passata svanisce.

Scorpione: il legame si fa profondo, quasi viscerale. Le coppie supereranno le incomprensioni, trasformando il rapporto in un patto d'acciaio.

Pesci: avtete intuizione alle stelle. Sentirete subito se la storia che state vivendo è quella giusta. Se lo è, vivrete un'estate da sogno.