L'oroscopo del 23 aprile 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Cancro, mentre con quella d'argento il Toro e con quella di bronzo i Pesci. L'ultimo posto invece è stato assegnato al Sagittario poiché ci sarà troppa pesantezza emotiva.

Classifica 23 Aprile 2026

1. Cancro

Siete i protagonisti assoluti. Luna e Giove nel segno vi regalano espansione, fortuna e una sensazione di benessere profondo. Tutto sembra fluire: amore, relazioni, occasioni. È una giornata in cui potete ricevere qualcosa di bello o sentirvi finalmente “al posto giusto”.

2. Toro

Venere nel segno in armonia con la Luna vi rende magnetici e sereni. Ottimo momento per amore, incontri e anche per godervi ciò che avete costruito. Le emozioni sono stabili e piacevoli.

3. Pesci

Grande sintonia con questo cielo. Sensibilità, intuizione e romanticismo al massimo. Giornata perfetta per vivere emozioni profonde o lasciarsi andare.

4. Scorpione

Energia intensa ma positiva. Le relazioni possono diventare più profonde e sincere. Ottimo momento per chiarire o rafforzare un legame.

5. Vergine

Clima favorevole e rassicurante. Riuscite a trovare equilibrio tra testa e cuore. Giornata serena, senza tensioni.

6. Capricorno

Più coinvolti emotivamente del solito. Le relazioni diventano importanti e possono portarvi qualcosa di concreto.

Buon momento per aprirsi un po’ di più.

7. Ariete

Energia più morbida rispetto ai vostri ritmi. Vi viene chiesto di rallentare e ascoltare di più. Non è una giornata da azione, ma da consapevolezza.

8. Gemelli

Giornata tranquilla ma non particolarmente stimolante. Più emozione che movimento. Meglio seguire il flusso senza forzare.

9. Leone

Qualche difficoltà a gestire l’emotività. Il clima è molto sensibile e potrebbe non essere nelle vostre corde. Serve pazienza.

10. Bilancia

Avete bisogno di equilibrio, ma qualcosa può farvi sentire leggermente fuori centro. Meglio non aspettarsi troppo dagli altri.

11. Acquario

Energia molto emotiva e poco razionale per voi. Possibile distacco o incomprensione.

Meglio osservare senza intervenire troppo.

12. Sagittario

Tra i meno in sintonia con questa atmosfera. Troppa pesantezza emotiva e poca leggerezza. Meglio rimandare discussioni o decisioni importanti.